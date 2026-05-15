NHNN thực hiện bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập tại các cơ quan, đơn vị năm 2026

Theo Hồng Sơn | 15-05-2026 - 15:10 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngày 14/5, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy NHNN, Vụ Tổ chức cán bộ và một số đơn vị liên quan tổ chức buổi bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 theo Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập của NHNN.

Buổi bốc thăm được tổ chức công khai, minh bạch nhằm triển khai hiệu quả các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập, góp phần nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Ngân hàng.

Đồng chí Lại Hữu Phước, Chánh Thanh tra NHNN phát biểu

Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lại Hữu Phước, Chánh Thanh tra NHNN. Cùng tham dự có đồng chí Lê Xuân Trường, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy NHNN; đồng chí Mai Thế Anh, Phó Chánh Văn phòng NHNN; đại diện Vụ Tổ chức cán bộ cùng đại diện một số đơn vị được lựa chọn xác minh trong năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lại Hữu Phước, Chánh Thanh tra NHNN cho biết, việc tổ chức bốc thăm được thực hiện theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ cũng như các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác kiểm soát, xác minh tài sản, thu nhập.

Đồng chí Lại Hữu Phước, Chánh Thanh tra NHNN và đồng chí Lê Xuân Trường, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy NHNN tiến hành bốc thăm theo quy định

Theo kế hoạch, năm 2026, NHNN sẽ thực hiện xác minh tài sản, thu nhập tại 8/37 cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước có người kê khai tài sản, thu nhập hằng năm thuộc thẩm quyền kiểm soát của NHNN, đạt tỷ lệ 21,6%.

Các đơn vị được lựa chọn gồm: Văn phòng NHNN, Thanh tra NHNN, NHNN Chi nhánh Khu vực 5, Khu vực 7, Khu vực 10, Khu vực 11, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Đồng chí Lại Hữu Phước nhấn mạnh, việc bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập được tổ chức trên tinh thần công khai, minh bạch, khách quan với sự chứng kiến của đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy NHNN, Vụ Tổ chức cán bộ cùng các đơn vị liên quan.

“Việc tổ chức bốc thăm nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong lựa chọn danh sách xác minh tài sản, thu nhập. Sau khi hoàn tất việc lựa chọn, Thanh tra NHNN sẽ trình Thống đốc để triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định”, đồng chí Lại Hữu Phước cho biết.

Quang cảnh buổi bốc thăm

Buổi bốc thăm diễn ra trong không khí trách nhiệm, nghiêm túc. 72 cán bộ thuộc các đơn vị nêu trên đã được lựa chọn ngẫu nhiên để thực hiện xác minh tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn chiều 15/5: Tiếp tục giảm, mất tới 1,5 triệu đồng/lượng

Chủ tịch Trần Hùng Huy: "Không học nữa" đang trở thành rủi ro lớn nhất của lãnh đạo

Tin vui cho các ngân hàng: Ngân hàng Nhà nước chính thức nới tỷ lệ LDR, Vietcombank, BIDV và VietinBank có thể cho vay thêm hàng chục nghìn tỷ đồng

15:07 , 15/05/2026
Lãi suất huy động quý II/2026: Dự báo sẽ tiếp tục giảm

13:30 , 15/05/2026
"Cầm bằng lái xe": Nhu cầu thật, nhưng cần hiểu đúng để vay an toàn

12:15 , 15/05/2026
Dự thảo mới có thể đẩy một loạt ngân hàng vượt trần quy định về cho vay: Nhà băng nào chịu áp lực lớn nhất?

10:56 , 15/05/2026

