Lãi suất huy động quý II/2026: Dự báo sẽ tiếp tục giảm

Lãi suất huy động hạ nhiệt

Theo báo cáo của VCBS Research, định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện nay là ưu tiên hỗ trợ tăng trưởng nhưng không đánh đổi ổn định vĩ mô. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã định hướng giảm lãi suất điều hành khoảng 0,5-1% nhằm hỗ trợ giảm chi phí vốn, đồng thời điều hành thị trường mở linh hoạt, tránh biến động giật cục. Tín dụng tiếp tục được định hướng vào sản xuất kinh doanh nhằm hỗ trợ tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng.

Đầu tháng 4, dưới định hướng điều hành nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và yêu cầu giảm mặt bằng lãi suất, hàng loạt ngân hàng thương mại đã đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động khoảng 0,1-0,5%, đặc biệt tại các kỳ hạn 6, 12, 24, 36 tháng. Trong đó, nhóm ngân hàng quốc doanh chủ yếu điều chỉnh ở kỳ hạn dài từ 24 tháng với mức giảm phổ biến 0,5 điểm %, nhờ lợi thế quy mô và nền tảng huy động ổn định. Nhóm ngân hàng thương mại tư nhân giảm khoảng 20-50 điểm cơ bản, tập trung ở các kỳ hạn trung và dài nhằm cân đối chiến lược chi phí vốn và duy trì nguồn huy động.

Xu hướng giảm lãi suất diễn ra mạnh mẽ hơn sau cuộc họp triển khai công tác ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức chiều ngày 9/4, các ngân hàng đã đồng thuận giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, với mức giảm từ 0,1 - 1%/năm.

Tại tọa đàm “Vai trò ngành Ngân hàng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế” được tổ chức gần đây, bà Vũ Thị Hồng Nhung, Trưởng phòng Chính sách sản phẩm bán buôn Vietcombank cho biết, việc giảm lãi suất huy động thể hiện quyết tâm của hệ thống ngân hàng trong đồng hành cùng nền kinh tế. Đây được xem là tiền đề quan trọng để các ngân hàng giảm lãi suất cho vay, qua đó góp phần hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng và nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, đồng thời góp phần ổn định chi phí vốn cho doanh nghiệp và hạn chế nguy cơ cạnh tranh lãi suất giữa các ngân hàng.

Báo cáo mới nhất của MBS Research cũng đánh giá, động thái giảm lãi suất trên cho thấy sự đồng thuận của hệ thống ngân hàng trong thực hiện chủ trương giảm mặt bằng lãi suất nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Chia sẻ về giải pháp điều hành chính sách tiền tệ thời gian qua, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Phạm Chí Quang cho biết, NHNN đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Theo đó, để hỗ trợ quá trình giảm lãi suất, NHNN cũng triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ thanh khoản thông qua nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ điều hành khác. Theo đó, cơ quan điều hành đã cung ứng lượng vốn lớn với kỳ hạn kéo dài tới 2 tháng nhằm hỗ trợ bình ổn thanh khoản thị trường và lan tỏa xu hướng giảm lãi suất từ thị trường liên ngân hàng sang thị trường huy động vốn của nền kinh tế. Ngoài ra, NHNN cũng triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ nhằm bổ sung thêm nguồn thanh khoản bằng đồng Việt Nam cho các tổ chức tín dụng.

"Với các giải pháp điều hành linh hoạt chủ động, đến nay, lãi suất bình quân của các khoản huy động mới phát sinh hiện ở mức khoảng 5,7%, giảm khoảng 0,26% so với cuối tháng 3/2026. Lãi suất cho vay bình quân cũng đã bắt đầu có xu hướng giảm nhẹ", ông Phạm Chí Quang cho biết.

Mặt bằng lãi suất sẽ tiếp tục giảm?

Nhận định về xu hướng lãi suất thời gian tới, các chuyên gia của VCBS Research cho rằng, mặt bằng lãi suất đang có dấu hiệu tạo đỉnh và lãi suất huy động trong quý II có thể tiếp tục giảm theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với mức giảm khoảng 30-50 điểm cơ bản, chủ yếu ở kỳ hạn trung - dài hạn.

Trong khi đó, ông Phạm Chí Quang nhận định: “Nếu sự lan tỏa của lãi suất huy động giảm tiếp tục đi vào cơ cấu nguồn vốn của các tổ chức tín dụng thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm để hỗ trợ nền kinh tế”, ông Quang nhận định.

Về điều hành chính sách tiền tệ thời gian tới, ông Phạm Chí Quang cho biết, NHNN tiếp tục điều hành linh hoạt, bám sát thị trường, duy trì chênh lệch lãi suất hợp lý giữa đồng Việt Nam và USD để giữ sức hấp dẫn của tiền đồng, qua đó góp phần giảm tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế.

"NHNN sẽ tiếp tục điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ và phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm hướng tới ba mục tiêu: thúc đẩy tăng trưởng bền vững, không chủ quan với lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô", ông Phạm Chí Quang chia sẻ.