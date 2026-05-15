Một ngân hàng được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 6.000 tỷ đồng

Thanh Anh | 15-05-2026 - 10:21 AM | Tài chính - ngân hàng

Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 20,5%.

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank – SSB).

Theo đó, NHNN chấp thuận việc SeABank tăng vốn điều lệ tối đa thêm 6.238 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng tăng vốn thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 tối đa 5.838 tỷ đồng và tăng vốn thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tối đa 400 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trước đó, Hội đồng quản trị SeABank đã có Nghị quyết triển khai việc tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng bằng 2 phương án: phát hành 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 20,5% và phát hành 40 triệu cổ phiếu cho cán bộ quản lý theo chương trình ESOP.﻿

Theo ngân hàng, việc tăng vốn điều lệ không chỉ giúp SeABank nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn đảm bảo các hệ số an toàn vốn (CAR) theo chuẩn mực quốc tế Basel III, tạo tiền đề vững chắc cho các hoạt động tín dụng, đầu tư công nghệ và vận hành trong năm 2026.

Năm 2026, SeABank đặt mục tiêu: Lợi nhuận trước thuế đạt 7.068 tỷ đồng, tăng 3%; Tổng tài sản tăng trưởng 10%; tăng trưởng Nguồn huy động đạt 23%; Cấp tín dụng tăng trưởng 17%; ROE đạt 13,0% và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát theo quy định nhỏ hơn 3%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SSB của SeABank đang giao dịch quanh mức 16.700 đồng/cp.

