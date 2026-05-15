Thuế thay đổi, ACB tung chuỗi hỗ trợ quy mô lớn cho hộ kinh doanh

Từ trái qua phải: Ông Nguyễn Lê Nam – Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân ACB; Bà Lê Thị Chinh – Phó Trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế, Cục Thuế – Bộ Tài chính; Ông Nguyễn Hoàng Sơn – Phó Chủ tịch Hội Tư vấn và Đại lý Thuế TP.HCM tại hội thảo.

Ngưỡng chịu thuế chính thức nâng lên 1 tỷ đồng, khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp với chế độ quản trị chuyên nghiệp

Hội thảo tập trung cập nhật các thay đổi trọng yếu trong chính sách thuế dành cho hộ kinh doanh theo các quy định mới như Nghị định 68/2026/NĐ-CP, Nghị định 141/2026/NĐ-CP cùng Thông tư 18/2026/TT-BTC và Thông tư 50/2026/TT-BTC. Nội dung xoay quanh các vấn đề được nhiều hộ kinh doanh quan tâm như ngưỡng doanh thu chịu thuế, phương pháp tính thuế GTGT và thuế TNCN, quy định áp dụng hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế, cũng như các mẫu biểu kê khai mới.

Một trong những nội dung được quan tâm nhất là quy định mới được Quốc hội thông qua, ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ kinh doanh được nâng từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng mỗi năm. Theo đó, các hộ kinh doanh cần thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế, thông báo tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động kinh doanh trước ngày 31/7/2026 theo Thông tư 50 vừa được ban hành.

Tổng hợp nghĩa vụ khai thuế một cách trực quan: từ hộ kinh doanh, cá nhân cho thuê bất động sản đến các khoản thuế khác

Tại hội thảo, nhiều hộ kinh doanh cho biết dù đã được phổ biến và đào tạo nhiều về cách thức kê khai, nhưng khi áp dụng thực tế vẫn còn nhiều bỡ ngỡ do mỗi ngành nghề có đặc thù doanh thu, chi phí và dòng tiền khác nhau. Chương trình cũng dành nhiều thời lượng để Cơ quan Thuế hướng dẫn thực tiễn nhằm giúp hộ kinh doanh từng bước chuẩn hóa hoạt động tài chính như cách theo dõi sổ sách, quản lý doanh thu, lưu trữ hóa đơn chứng từ, xác định chi phí hợp lệ được khấu trừ và tách bạch giữa chi phí kinh doanh với chi phí cá nhân – những nội dung được xem là nền tảng để hộ kinh doanh vận hành minh bạch và bền vững hơn.

Một trong những điểm nhấn của hội thảo là phần trao đổi trực tiếp giữa chuyên gia thuế, đại diện ACB và các hộ kinh doanh xoay quanh các khó khăn thực tế trong giai đoạn đầu chuyển đổi, như tâm lý lo ngại làm sai quy định, chưa quen với hóa đơn điện tử hay chưa biết cách quản lý chi phí đúng chuẩn.

Ở góc độ ngân hàng, ông Nguyễn Lê Nam, Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân ACB chia sẻ: “Môi trường kinh doanh đang thay đổi khá nhanh, hộ kinh doanh không chỉ cần nguồn vốn mà còn cần kiến thức, công cụ và sự đồng hành của các bên liên quan để có thể phát triển. ACB mong muốn mang đến cho khách hàng nhiều giá trị vượt ngoài một sản phẩm tài chính thông thường, từ đào tạo kiến thức thực tiễn, giải pháp chuyển đổi số đến kết nối hệ sinh thái đối tác uy tín. Chúng tôi tin rằng khi được hỗ trợ đúng và đủ ngay từ đầu, hộ kinh doanh sẽ tự tin hơn trong quá trình vận hành, minh bạch hóa hoạt động và mở rộng kinh doanh trong dài hạn.”

Cơ quan quản lý cũng khuyến nghị hộ kinh doanh tách bạch tài khoản kinh doanh và tài khoản cá nhân, phân biệt rõ chi phí sinh hoạt với chi phí tạo ra doanh thu, đồng thời chủ động lập bảng kê hàng tồn kho, tài sản, máy móc phục vụ kinh doanh để việc quản lý minh bạch và thuận tiện hơn trong dài hạn. Với hàng tồn kho trước ngày 31/12/2025, trường hợp còn lưu giữ được hóa đơn, chứng từ hợp lệ thì không phải nộp bảng kê riêng và vẫn có thể dùng làm căn cứ xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNCN từ năm 2026.

Theo đại diện cơ quan Thuế, hiện nay hơn 99% hộ kinh doanh đã thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử, thông qua các ứng dụng Thuế điện tử như congdichvucong.gdt.gov và ứng dụng eTax Mobile. Cơ quan Thuế cũng khuyến nghị và cam kết đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình tuân thủ quy định pháp luật thuế và chuẩn hóa quy trình quản lý doanh thu, chi phí, kê khai, nộp thuế ngay từ đầu, bởi đây là cách làm tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế rủi ro sai sót hiệu quả nhất trong quá trình vận hành lâu dài.

Hệ sinh thái giải pháp đồng hành cùng Hộ Kinh Doanh

Trải nghiệm thực tế ACB Smart POS – thiết bị thanh toán hiện đại, hỗ trợ giao dịch nhanh chóng, góp phần tối ưu vận hành cho hộ kinh doanh

Thông qua chương trình, ACB cũng giới thiệu hệ sinh thái giải pháp dành cho hộ kinh doanh, từ tài khoản, thanh toán, quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử đến vốn vay và các chương trình đào tạo kỹ năng kinh doanh số, với định hướng không chỉ hỗ trợ tuân thủ thuế mà còn giúp hộ kinh doanh nâng cao năng lực vận hành và mở rộng thị trường trong dài hạn, bao gồm:

- Gói giải pháp tài chính trị giá khoảng 10 triệu đồng: ACB phối hợp với đối tác FinOne hỗ trợ miễn phí thiết bị chấp nhận thanh toán như POS, QR, cùng phần mềm bán hàng, chữ ký số và 1.000 hóa đơn điện tử.

- Gói đào tạo năng lực phát triển thị trường và chuyển đổi số trị giá 20 triệu đồng: Bán hàng trên TikTok, livestream, quảng cáo trực tuyến, ứng dụng AI, đào tạo Thuế chuyên sâu, giúp vận hành chuẩn, đúng quy định

- Gói đồng hành cùng ACB phát triển thương hiệu: Giúp hộ kinh doanh quảng cáo thương hiệu, kết nối và tiếp cận hơn 9 triệu khách hàng trên hệ sinh thái ACB Rewards.

- Gói ưu đãi lãi vay giảm 1% - hạn mức 5 nghìn tỷ: Giải pháp này giúp hộ kinh doanh chủ động nhập thêm hàng hóa, đầu tư vào kênh bán hàng và mở rộng hoạt động theo nhu cầu thực tế.

Không chỉ là một buổi đào tạo về chính sách, hội thảo “Vững Thuế – Vững Lợi Nhuận” còn được thiết kế theo hướng tương tác thực tế dành cho hộ kinh doanh. Người tham dự được tham gia mini game, đặt câu hỏi trực tiếp với chuyên gia và quay số may mắn nhận nhiều phần quà phục vụ hoạt động kinh doanh như loa thông báo chuyển khoản, tài khoản số đẹp cùng nhiều ưu đãi giá trị khác.

Tiếp nối thành công của sự kiện lần này, ACB dự kiến tiếp tục tổ chức chuyên đề lần hai vào cuối tháng 5 với nhiều nội dung chuyên sâu hơn liên quan đến kê khai doanh thu, hóa đơn điện tử và quản trị tài chính dành cho hộ kinh doanh trong bối cảnh chính sách thuế mới đang dần đi vào thực tế.



