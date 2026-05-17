Ngành Ngân hàng trước bài toán thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số

Trong bối cảnh đó, ngành Ngân hàng tiếp tục được đặt vào vị trí then chốt, vừa góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, vừa hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động sản xuất - kinh doanh. Tuy nhiên, áp lực này không phải là câu chuyện riêng của năm 2026. Trong nhiều năm qua, khi các kênh dẫn vốn trung và dài hạn như thị trường vốn, đặc biệt là thị trường trái phiếu, chưa phát triển tương xứng, hệ thống ngân hàng vẫn là kênh cung ứng vốn chủ lực của nền kinh tế. Chính thực tế đó đặt ra yêu cầu đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ, bảo đảm vừa đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng, vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, ổn định lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn

Điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả

Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN Nguyễn Huyền Dịu cho biết, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác. Các công cụ điều hành như lãi suất, tỷ giá và tín dụng được sử dụng đồng bộ, bám sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước nhằm vừa hỗ trợ tăng trưởng, vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Cụ thể, NHNN tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất điều hành ở mức hợp lý, đồng thời chỉ đạo các TCTD tiết giảm chi phí, ổn định lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn. Chính sách tỷ giá tiếp tục điều hành theo hướng linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường quốc tế và trong nước, đảm bảo thị trường ngoại tệ vận hành thông suốt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nhiều biến động.

Đối với tín dụng được điều hành phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro…

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng trưởng tín dụng tích cực năm sau cao hơn năm trước. Riêng năm 2025, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 19,07% - cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tính đến ngày 28/4/2026, tín dụng tăng 4,42% so với đầu năm và 18,26% so với cùng kỳ, đạt khoảng 19,42 triệu tỷ đồng, qua đó hỗ trợ tích cực cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế.

Phát biểu tại buổi làm việc với NHNN, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ ghi nhận, biểu dương đánh giá cao quyết tâm nỗ lực của ngành Ngân hàng, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức của nhiệm kỳ vừa qua, ngành Ngân hàng đã chủ động bám sát diễn biến trong nước và quốc tế, kịp thời tham mưu, điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, qua đó đạt được nhiều mục tiêu quan trọng. Đặc biệt, NHNN đã góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; điều hành tỷ giá, lãi suất phù hợp; bảo đảm cung ứng vốn cho nền kinh tế với chi phí hợp lý, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung.

Thách thức cân bằng chính sách để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, bước sang giai đoạn 2026 - 2030, vai trò của ngành Ngân hàng không chỉ dừng lại ở ổn định kinh tế vĩ mô mà ngày càng gắn chặt với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế. Trong đó, chính sách tiền tệ được định hướng theo hướng linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm vừa kiểm soát lạm phát, vừa tạo dư địa hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao, hướng tới hai con số trong trung và dài hạn.

Tuy nhiên, yêu cầu tăng trưởng cao trong năm 2026 cũng đặt ra không ít thách thức đối với ngành Ngân hàng. Trên bình diện quốc tế, xung đột địa chính trị, đặc biệt là tại Trung Đông, có thể đẩy giá năng lượng và hàng hóa cơ bản biến động khó lường và gây rủi ro lạm phát, các tổ chức quốc tế đã tăng mức dự báo lạm phát toàn cầu… Với độ mở lớn của nền kinh tế, bất kỳ biến động nào từ bên ngoài cũng tác động trực tiếp đến kinh tế trong nước, đặc biệt là tỷ giá, lãi suất, thanh khoản và hoạt động ngân hàng. Ở trong nước yêu cầu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong khi vẫn phải kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô đặt ra bài toán cân đối rất lớn.

Thách thức đặt ra theo bà Huyền Dịu không chỉ là việc kết hợp các công cụ chính sách tiền tệ mà phối hợp, phân vai hài hòa, nhịp nhàng giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm thực hiện được cả mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Ngoài ra, độ trễ và hiệu lực của chính sách tiền tệ trong bối cảnh nền kinh tế có độ mở lớn, cùng với những áp lực từ yếu tố tâm lý, kỳ vọng trước diễn biến rủi ro của thị trường thế giới… là những yếu tố phải theo dõi chặt chẽ. Dư địa chính sách tiền tệ hiện nay là rất hạn hẹp trong việc hỗ trợ tăng trưởng, bởi sẽ rất khó có tăng trưởng “nhanh và bền vững” nếu không dựa trên nền tảng vĩ mô ổn định.

Trước những áp lực đặt ra, thời gian tới, NHNN điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa. Các công cụ như lãi suất, tỷ giá, nghiệp vụ thị trường mở và điều hành tăng trưởng tín dụng sẽ được sử dụng đồng bộ, có liều lượng và thời điểm phù hợp với diễn biến trong và ngoài nước.

Với các yếu tố vĩ mô cũng như diễn biến quốc tế bất định, mặt bằng lãi suất vẫn chịu sức ép tăng, đòi hỏi trong thời gian tới, NHNN phải theo dõi sát diễn biến thị trường, điều hành lãi suất linh hoạt phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ, bảo đảm cân đối hài hòa giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn. Đồng thời, NHNN sẽ chỉ đạo các TCTD có các giải pháp tối ưu hóa chi phí, hiệu quả hoạt động để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn; tăng cường công tác quản lý, giám sát và đồng hành cùng các TCTD trong quá trình triển khai, nhằm vừa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, vừa bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Cuối tháng 3/2026, NHNN ban hành văn bản chỉ đạo các TCTD triển khai đồng bộ các giải pháp ổn định lãi suất, đồng thời yêu cầu minh bạch thông tin lãi suất cho vay. Sang đầu tháng 4/2026, cơ quan quản lý tiếp tục làm việc trực tiếp với các NHTM, yêu cầu giảm lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi mới và điều chỉnh giảm lãi suất cho vay.

Song trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng cao và đặt trong môi trường kinh tế nhiều bất định, các chuyên gia cho rằng, yêu cầu phối hợp chính sách ngày càng trở nên quan trọng. Việc phát huy vai trò của chính sách tài khóa, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và triển khai các chính sách cơ cấu sẽ góp phần chia sẻ áp lực với chính sách tiền tệ. Khi các nguồn lực được phân bổ hài hòa, vai trò dẫn vốn của ngành Ngân hàng mới có thể phát huy hiệu quả, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng theo hướng bền vững và chất lượng hơn. “Mặc dù thách thức rất lớn, nhưng với cách tiếp cận thận trọng, linh hoạt và sự phối hợp đồng bộ các chính sách, NHNN sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời thích ứng kịp thời nhằm góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra”, bà Dịu chia sẻ thêm.