Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 5/2026: Điều chỉnh ở nhiều kỳ hạn, gửi kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

Bước sang tháng 5/2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tiếp tục điều chỉnh biểu lãi suất huy động theo hướng giảm tại nhiều kỳ hạn.

Theo biểu lãi suất mới, VPBank tiếp tục áp dụng cơ chế phân tầng theo quy mô tiền gửi, với lãi suất tăng dần theo số tiền gửi từ dưới 1 tỷ đồng lên nhóm từ 10 tỷ đồng trở lên.

Nhóm tiền gửi dưới 1 tỷ đồng: Điều chỉnh giảm ở các kỳ hạn dài

Đối với khách hàng gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất các kỳ hạn ngắn từ 1–5 tháng hiện dao động trong khoảng 4,45–4,65%/năm và gần như không thay đổi so với trước.

Tuy nhiên, ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, VPBank đã điều chỉnh giảm nhẹ. Cụ thể, kỳ hạn 6–9 tháng hiện ở mức 5,8%/năm, giảm khoảng 0,1 điểm %; kỳ hạn 10–12 tháng còn 6,1%/năm, thấp hơn khoảng 0,1–0,2 điểm % so với biểu niêm yết trước đó. Các kỳ hạn 13–24 tháng hiện dao động quanh 6%/năm.

Trên kênh online, mức lãi suất tiếp tục cao hơn khoảng 0,1–0,2 điểm %. Cụ thể, kỳ hạn 6–9 tháng hiện ở mức 6%/năm, trong khi kỳ hạn 10–12 tháng đạt 6,3%/năm.

Nhóm tiền gửi từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng: Mức lãi tiếp tục nhỉnh hơn

Với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng, VPBank duy trì mức lãi suất cao hơn nhóm dưới 1 tỷ đồng.

Tại quầy, lãi suất kỳ hạn 10–12 tháng hiện ở mức khoảng 6,2%/năm. Trong khi đó, trên kênh online, khách hàng có thể nhận mức lãi cao hơn khoảng 0,1 điểm %, tùy kỳ hạn.

Dù vẫn thuộc nhóm lãi suất cao trên thị trường, mặt bằng lãi suất của nhóm này cũng ghi nhận điều chỉnh giảm nhẹ so với biểu cũ.

Nhóm tiền gửi từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng: Duy trì lợi thế ở kỳ hạn trung dài

Đối với khách hàng gửi từ 3 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng, lãi suất tiếp tục tăng thêm so với các nhóm thấp hơn.

Cụ thể, trên kênh online, kỳ hạn 10–12 tháng hiện được áp dụng mức khoảng 6,5%/năm. Trong khi đó, gửi tại quầy phổ biến quanh 6,3%/năm.

Tuy nhiên, so với trước, nhóm này cũng đã được điều chỉnh giảm khoảng 0,1 điểm % ở một số kỳ hạn.

Nhóm tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên: Vẫn hưởng lãi suất cao nhất

Khách hàng gửi từ 10 tỷ đồng trở lên tiếp tục là nhóm được hưởng mức lãi suất cao nhất tại VPBank.

Theo biểu lãi suất tháng 5/2026, mức cao nhất hiện ở 6,4%/năm tại quầy và 6,6%/năm trên kênh online, chủ yếu áp dụng cho kỳ hạn 10–12 tháng.

Dù giảm khoảng 0,1–0,2 điểm % so với biểu trước, mức lãi này vẫn nằm trong nhóm cạnh tranh trên thị trường hiện nay.

Gửi 100 triệu đồng tại VPBank nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Để minh họa rõ hơn, số tiền lãi nhận được khi gửi 100 triệu đồng tại VPBank được tính theo công thức:

Tiền lãi = Số tiền gửi × Lãi suất (%/năm) × Số tháng gửi / 12.

Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng (thuộc nhóm dưới 1 tỷ đồng), nếu gửi tại quầy, kỳ hạn 1 tháng (4,45%/năm) nhận khoảng 371.000 đồng; kỳ hạn 3 tháng (4,65%/năm) nhận khoảng 1.162.000 đồng; kỳ hạn 6 tháng (5,8%/năm) đạt khoảng 2.900.000 đồng; kỳ hạn 12 tháng (6,1%/năm) mang về khoảng 6,1 triệu đồng.

Trong khi đó, nếu gửi online, kỳ hạn 6 tháng (6%/năm) mang về khoảng 3 triệu đồng, còn kỳ hạn 12 tháng (6,3%/năm) đạt khoảng 6,3 triệu đồng.