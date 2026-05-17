Từ nay, Vietcombank dừng chuyển khoản nhanh trên 500 triệu đồng

Từ ngày 15/5/2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã chính thức vô hiệu hóa tính năng tự động tách lệnh đối với các giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên trên ứng dụng VCB Digibank. Điều này đồng nghĩa với việc các giao dịch liên ngân hàng vượt mức này sẽ không còn được thực hiện thông qua hệ thống chuyển nhanh 24/7 như trước đây mà buộc phải chuyển qua luồng xử lý thông thường. Không chỉ riêng Vietcombank, hàng loạt ngân hàng lớn khác như Agribank, BIDV, VPBank, MSB, SHB và Eximbank cũng đã áp dụng chính sách tương tự cho cả tệp khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Theo đại diện các ngân hàng, sự thay đổi này nhằm tuân thủ chặt chẽ quy định mới của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến. Trước đây, để mang lại sự tiện lợi tối đa, hệ thống ngân hàng sẽ tự động chia nhỏ các khoản tiền lớn thành nhiều lệnh dưới 500 triệu đồng nhằm xử lý tức thì. Tuy nhiên, cơ quan quản lý đánh giá việc tự tách lệnh nhưng chỉ yêu cầu khách hàng xác thực sinh trắc học một lần là chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn hiện hành, tạo ra kẽ hở tiềm ẩn nguy cơ gian lận. Do đó, thắt chặt hạn mức chuyển nhanh là bước đi kiên quyết nhằm bảo vệ tài sản của người dân trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi.

Việc áp dụng luồng chuyển khoản thông thường cho số tiền trên 500 triệu đồng đang khiến không ít người dùng lo ngại, đặc biệt là vào các dịp lễ tết hoặc cuối tuần. Với hình thức này, thời gian xử lý giao dịch thường mất tối thiểu 4 giờ làm việc. Nếu khách hàng thực hiện lệnh sau 15 giờ 55 phút, khoản tiền này rất có thể sẽ phải chờ đến ngày làm việc kế tiếp mới đến được tài khoản người nhận.

Để không bị lỡ dở các công việc quan trọng, người dùng được khuyến cáo nên chủ động sắp xếp thời gian giao dịch sớm. Trong trường hợp cần chuyển gấp một số tiền lớn và muốn đối tác nhận ngay lập tức, giải pháp hiệu quả nhất lúc này là khách hàng tự chủ động chia nhỏ số tiền thành nhiều lần chuyển khoản khác nhau. Chỉ cần bảo đảm mỗi lệnh thực hiện đều dưới mức 500 triệu đồng, người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh Napas 24/7. Dù thao tác có phần mất thời gian hơn, nhưng việc tuân thủ quy định mới sẽ đảm bảo giao dịch thông suốt và nâng cao tối đa lớp bảo vệ an toàn cho tài khoản ngân hàng của người dùng.