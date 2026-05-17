Tuần tới, hai ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt

Tuần tới, hai ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống là Techcombank và VPBank sẽ đồng loạt chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức tiền mặt với quy mô chi trả lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Techcombank dự kiến chi hơn 4.960 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 7%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận 700 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền là 20/5/2026, trong khi thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/6/2026. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp ngân hàng duy trì chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt, sau nhiều năm ưu tiên giữ lại lợi nhuận để tăng cường nguồn vốn.

Trong khi đó, VPBank cũng đã công bố ngày 18/5/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt năm 2025, với ngày giao dịch không hưởng quyền rơi vào 15/5.

Theo phương án đã được thông qua, VPBank sẽ chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng. Với gần 8 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ngân hàng dự kiến chi khoảng 4.000 tỷ đồng cho đợt thanh toán này, dự kiến thực hiện vào ngày 25/5/2026.

Ngoài hai ngân hàng trên, nhiều nhà băng khác cũng đã công bố kế hoạch chia cổ tức tiền mặt trong năm 2026 với quy mô đáng chú ý.

MB dự kiến chi khoảng 8.055 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương mỗi cổ phần nhận 1.000 đồng. Song song đó, ngân hàng còn lên kế hoạch phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, qua đó tiếp tục gia tăng vốn tự có.

Tương tự, ACB được cổ đông thông qua phương án chia cổ tức tổng tỷ lệ 20%, bao gồm gần 3.600 tỷ đồng trả bằng tiền mặt (tỷ lệ 7%) và hơn 6.600 tỷ đồng chia bằng cổ phiếu (tỷ lệ 13%). Tổng giá trị chi trả dự kiến vượt 10.000 tỷ đồng.

Một ngân hàng quy mô lớn khác là SHB cũng dự kiến chia cổ tức tổng tỷ lệ 16%, trong đó 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Tổng nguồn chi trả khoảng 8.550 tỷ đồng, riêng phần tiền mặt ước vào khoảng 3.206 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ đông VIB đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2025 với 9% bằng tiền mặt cùng 9,5% cổ phiếu thưởng. Với hơn 3.000 tỷ đồng dự kiến chi trả, VIB tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng duy trì đều đặn chính sách cổ tức tiền mặt trong nhiều năm gần đây.