Mua bán vàng trang sức phải truy xuất nguồn gốc: Có chặn được vàng “non tuổi”?

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo thông tư mới quy định về quản lý đo lường và chất lượng đối với vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ và vàng nguyên liệu trong sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường.

Dự thảo này được xây dựng để thay thế Thông tư 22/2013/TT-BKHCN đã áp dụng hơn 10 năm qua, nhằm hoàn thiện khung pháp lý phù hợp hơn với thực tế thị trường vàng hiện nay.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm vàng. Theo đó, các tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu vàng được khuyến khích áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, mã số - mã vạch hoặc nền tảng số của doanh nghiệp.

Thông tin truy xuất có thể bao gồm tên sản phẩm, đơn vị sản xuất hoặc nhập khẩu, khối lượng, hàm lượng vàng, mã ký hiệu sản phẩm và thời gian sản xuất hoặc nhập khẩu. Việc này nhằm tăng tính minh bạch, giúp người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra thông tin sản phẩm trước khi mua.

Ngoài ra, dự thảo cũng yêu cầu bổ sung nhiều nội dung bắt buộc thể hiện trên sản phẩm hoặc bao bì như tên hàng hóa, tên và địa chỉ đơn vị chịu trách nhiệm, xuất xứ, hàm lượng, khối lượng vàng và thông tin cảnh báo nếu có.

Theo ban soạn thảo, quy định mới được xây dựng trên cơ sở phù hợp với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp áp dụng truy xuất nguồn gốc trong hoạt động kinh doanh vàng.

Chất lượng vàng trang sức được phân hạng theo độ tinh khiết của vàng tương ứng với hàm lượng vàng từ 8K tới 24K...

Theo ghi nhận trên thị trường hiện nay, vàng miếng chủ yếu phổ biến thương hiệu SJC, trong khi vàng nhẫn và vàng trang sức có rất nhiều loại với hàm lượng khác nhau, từ 8K đến 24K. Đây cũng là lý do khiến việc kiểm soát chất lượng gặp nhiều khó khăn.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 16-5, ông Nguyễn Văn Dưng, chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP HCM (SJA), cho rằng việc siết quản lý chất lượng vàng trang sức là cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo ông Dưng, thị trường vàng nữ trang hiện rất đa dạng về tuổi vàng, từ 8K, 9K, 10K, 14K đến 24K, trong khi phần lớn doanh nghiệp vẫn đang tự công bố và tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. "Kiểm soát đồng bộ toàn bộ các loại vàng trang sức hiện nay không đơn giản, vì số lượng chủng loại và hàm lượng rất nhiều" - ông Dưng nói.

Ông Huỳnh Trung Khánh, phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cũng đánh giá việc truy xuất nguồn gốc sẽ mang lại lợi ích cho người mua, giúp họ biết rõ sản phẩm do đơn vị nào sản xuất và tăng niềm tin về chất lượng. Dù vậy, theo ông Khánh, để truy xuất nguồn gốc hiệu quả thì doanh nghiệp phải có nguồn nguyên liệu rõ ràng ngay từ đầu vào.

Ông Khánh cho biết hiện bảng phân loại vàng trang sức, mỹ nghệ có tới 17 mức hàm lượng khác nhau nên công tác kiểm tra rất phức tạp. Trong thực tế, thị trường chủ yếu tập trung ở một số loại phổ biến như vàng 24K, 18K và 14K. "Từ góc độ quản lý và bảo vệ người tiêu dùng, có thể cân nhắc quy chuẩn theo hướng tập trung vào các dòng vàng phổ biến như thông lệ quốc tế" - ông Khánh đề xuất.