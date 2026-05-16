Giao dịch chênh lệch lãi suất tăng mạnh

Giao dịch chênh lệch lãi suất, trong đó các nhà đầu tư mua các loại tiền tệ chính có lợi suất cao và bán các loại tiền tệ có lợi suất thấp đang có đợt tăng trưởng tốt nhất trong nhiều năm, ngay cả khi thị trường toàn cầu có những biến động lớn do rủi ro.

Citi tính toán rằng việc mua năm loại tiền tệ G10 có lãi suất cao nhất và bán năm loại tiền tệ có lãi suất thấp nhất, mà không sử dụng đòn bẩy, sẽ mang lại lợi nhuận hơn 4% cho đến nay trong năm nay.

“Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, giao dịch chênh lệch lãi suất trên thị trường phát triển đã không mang lại lợi nhuận nào, vì vậy sự tăng trưởng đột biến mà chúng ta đã thấy là điều bất thường”, Kristjan Kasikov – Trưởng bộ phận giải pháp đầu tư định lượng ngoại hối của Citi, cho biết. “Điều này khá đáng chú ý trong một năm đầy bất ổn và tâm lý thay đổi như hiện nay”.

Hiện Úc và Na Uy đang trong giai đoạn tăng lãi suất, với lãi suất chính sách trên 4%. Lãi suất của Anh thấp hơn một chút, trong khi của Nhật Bản dưới 1% và của Thụy Sĩ là 0%. Theo các chuyên gia, khoảng cách lãi suất đang nâng đỡ một số đồng tiền, trong khi lại tạo áp lực lớn đến các đồng tiền có lãi suất thấp.

Diễn biến lãi suất của các NHTW G10

Theo đó, đồng đôla Úc đã tăng gần 9% so với đồng đôla Mỹ tính đến thời điểm này trong năm và đồng krone Na Uy tăng 10%, trong khi đồng bảng Anh tăng 1% và đồng yên suy yếu, cũng bị ảnh hưởng bởi chi phí năng lượng cao.

Diễn biến các đồng tiến G10 kể từ đầu năm đến nay

Morgan Stanley dự đoán đồng bảng Anh sẽ ổn định so với đồng đôla Mỹ, nhưng nó phải đối mặt với "sự cạnh tranh ngày càng tăng từ đồng đôla Úc và đồng krone Na Uy như những lựa chọn 'tốt hơn' để giao dịch chênh lệch lãi suất”.

Stephen Jen - Giám đốc điều hành và đồng Giám đốc đầu tư của Eurizon SLJ Asset Management đã chỉ ra lãi suất thấp ở Nhật Bản và Trung Quốc, so với Mỹ.

“Giao dịch chênh lệch lãi suất trong ngoại hối đã trở nên phổ biến. Không chỉ các nhà giao dịch ngắn hạn, mà chênh lệch lợi suất đủ rộng để các nhà đầu tư dài hạn và các thủ quỹ doanh nghiệp có thể tận dụng”, ông nói, từ chối bình luận về vị thế của mình.

Trong khi Kaspar Hense - Nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại RBC BlueBay Asset Management cho biết, mặc dù họ đã nắm giữ vị thế mua đối với đồng đôla Úc và krone, nhưng chủ yếu là vì các quốc gia này là các nước xuất khẩu hàng hóa, được hưởng lợi từ giá nguyên liệu thô tăng cao.

Vị thế mua đặt cược rằng giá trị của một tài sản sẽ tăng lên.

Diễn biến các cặp đồng tiền

Hiệu suất vượt trội của giao dịch chênh lệch lãi suất cũng phản ánh thị trường tiền tệ ổn định hơn, ngay cả khi giá năng lượng tăng vọt và trái phiếu chính phủ giảm mạnh do chiến tranh Iran. Biến động gây bất lợi cho giao dịch chênh lệch lãi suất vì sự thay đổi giá trị tiền tệ có thể vượt quá lợi ích từ chênh lệch lãi suất.

Các nhà đầu tư đã bị thiệt hại vào năm 2024 khi sự tăng đột biến của đồng yên trong một mùa hè yên tĩnh đã xóa sổ các giao dịch chênh lệch lãi suất và khiến thị trường chứng khoán lao dốc. Hiện nay, đợt tăng giá cổ phiếu do các cổ phiếu công nghệ thúc đẩy đang giúp kiềm chế biến động của thị trường chứng khoán và tiền tệ.

Biến động ba tháng của cặp euro/đôla, cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất thế giới, ở mức khoảng 5,6%, thấp hơn mức cao nhất là 7,8% vào tháng 3. Nó đã đạt hơn 9% trong cú sốc thuế quan tháng 4 năm 2025 và trên 12% vào tháng 6 năm 2022 khi các NHTW tăng lãi suất mạnh mẽ.

Biến động của cặp đôla/yên cũng thấp. Mặc dù sự can thiệp gần đây của Nhật Bản đã đẩy giá đồng yên lên, các nhà giao dịch đã tận dụng điều này để bán đồng tiền này ở mức giá cao hơn và điều đó không ảnh hưởng nhiều đến các giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade).

“Sự phá vỡ các đặc tính phòng thủ của đồng yên có nghĩa là mặc dù tâm lý né tránh rủi ro tăng vọt vào tháng 3, điều đó thực sự không làm giảm hiệu suất của các giao dịch chênh lệch lãi suất, trong khi trước đây nó có thể đã ảnh hưởng” Kasikov của Citi cho biết.

Đồng yên và franc Thụy Sĩ đều là những đồng tiền lâu đời được sử dụng để tài trợ cho các giao dịch chênh lệch lãi suất, nhưng các đồng tiền G10 có lợi suất cao phức tạp hơn.

Mặc dù đồng đôla Úc có lãi suất cao, song chiến lược gia ngoại hối Alvise Marino của UBS cho biết, không phải các giao dịch chênh lệch lãi suất theo nghĩa truyền thống đang tạo ra sự thúc đẩy. “Một nhà đầu tư đang cố gắng kiếm lời từ chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền có nhiều khả năng sẽ mua những thứ như đồng real của Brazil hoặc đồng rand của Nam Phi”, Marino nói.

Thay vào đó, ông nói thêm, chênh lệch lãi suất của nhóm G10 có nghĩa là các nhà đầu tư Úc sở hữu tài sản của Mỹ giờ đây có thể nhận được lợi nhuận dương bằng cách phòng ngừa rủi ro đồng đôla Mỹ suy yếu. Điều đó khiến họ có nhiều khả năng làm như vậy hơn, một dòng vốn tích cực cho đồng đôla Úc. “Đây là một loại giao dịch chênh lệch lãi suất khác so với loại mà chúng ta thường nghĩ đến”, Marino nói.

Khi thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm, điều này sẽ vẫn rất quan trọng, đặc biệt là khi thị trường dự đoán đồng đôla sẽ suy yếu.

“Thách thức đối với các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tài sản tại Mỹ là chi phí phòng ngừa rủi ro tỷ giá”, Kit Juckes - Chiến lược gia trưởng về ngoại hối của Societe Generale cho biết. “Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các loại tiền tệ có chi phí phòng ngừa rủi ro thấp nhất, nhờ vào lãi suất trong nước, đang hoạt động tốt”, ông nói, đồng thời chỉ ra đồng tiền của Na Uy và Úc.