Người dùng Vietcombank, Techcombank và BIDV chú ý: Chuyển khoản không còn miễn phí với các giao dịch sau

Techcombank thu phí khi giao dịch trực tiếp tại quầy

Theo biểu phí mới nhất áp dụng từ ngày 23/4/2026, Techcombank tiếp tục duy trì chính sách miễn phí gần như toàn bộ các giao dịch chuyển tiền qua nền tảng điện tử F@st Mobile và F@st iBank. Tuy nhiên, nếu khách hàng mang tiền mặt đến thực hiện giao dịch trực tiếp tại quầy, ngân hàng sẽ lập tức áp dụng biểu phí dựa trên giá trị chuyển khoản. Đối với dịch vụ chuyển tiền cùng hệ thống, các mức giao dịch từ 20 triệu đồng trở xuống sẽ bị thu 3.000 đồng mỗi lượt, trong khi các khoản trên 20 triệu đồng sẽ chịu mức phí 0,02% giá trị, tối đa lên tới 1 triệu đồng.

Đối với hình thức chuyển liên ngân hàng tại quầy, mức phí đội lên thành 0,0175% với hạn mức tối thiểu là 20.000 đồng và tối đa 1 triệu đồng. Ngân hàng này chỉ miễn phí duy nhất cho các trường hợp chuyển tiền giữa những tài khoản cùng chủ sở hữu. Đáng chú ý, Techcombank còn đánh thêm phụ phí 0,01% giá trị giao dịch nếu khách hàng chuyển khoản đi ngay trong vòng hai ngày làm việc kể từ lúc nộp tiền mặt vào tài khoản.

Khách hàng Techcombank sẽ phải chịu phí nếu thực hiện chuyển tiền trực tiếp tại quầy thay vì dùng ứng dụng.

BIDV tính phí chuyển nhanh qua hệ thống máy ATM và CDM

Tương tự như xu hướng chung, nền tảng BIDV SmartBanking hiện đang miễn phí phần lớn các giao dịch chuyển tiền trực tuyến. Dẫu vậy, chi phí phát sinh lại nằm ở hệ thống máy giao dịch tự động. Ngân hàng này vẫn kiên quyết áp dụng thu phí đối với các lệnh chuyển nhanh liên ngân hàng 24/7 được thao tác trực tiếp qua màn hình máy ATM hoặc máy nộp tiền CDM.

Biểu phí được phân ngạch rất rõ ràng, khởi điểm từ 2.000 đồng cho các giao dịch dưới 500.000 đồng và tăng dần lên 7.000 đồng cho mức chuyển từ 2 triệu đến 10 triệu đồng. Đặc biệt, khi số tiền vượt ngưỡng 10 triệu đồng, BIDV sẽ kích hoạt mức thu 0,02% trên tổng giá trị giao dịch. Điều này đồng nghĩa với việc nếu một khách hàng chuyển nhanh 500 triệu đồng qua hệ thống máy tự động, số tiền phí phải gánh có thể lên tới 100.000 đồng cho một lần thao tác.

Biểu phí giao dịch khi chuyển tiền tại BIDV (Nguồn: BIDV)

Vietcombank thu phí với các giao dịch lớn trên 500 triệu đồng

Tại Vietcombank, dù phần lớn các dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 trên kênh số đều được dán nhãn miễn phí, nhà băng này vẫn có những biện pháp nghiệp vụ riêng để kiểm soát các dòng tiền lớn. Theo biểu phí cập nhật từ ngày 2/3/2026, ngân hàng bắt đầu thu phí đối với các trường hợp có tính chất đặc thù.

Cụ thể, đối với các khoản tiền từ 500 triệu đồng trở lên, nếu khách hàng cố tình lựa chọn cách chia nhỏ thành nhiều giao dịch để thực hiện qua hình thức chuyển nhanh 24/7, Vietcombank sẽ thu 9.000 đồng cho mỗi giao dịch gốc. Ngoài ra, nghiệp vụ nộp thuế vào tài khoản kho bạc mở tại các ngân hàng khác cũng bị tính phí khắt khe. Lệnh chuyển dưới 500 triệu đồng sẽ mất 9.000 đồng, trong khi các khoản từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải chịu mức phí 0,005% giá trị, tối đa lên tới 175.000 đồng mỗi lần chuyển.

Biểu phí chuyển tiền tại Vietcombank (Nguồn: Vietcombank)

Diễn biến từ ba ông lớn ngân hàng kể trên cho thấy bức tranh miễn phí chuyển tiền không hoàn toàn miễn phí 100% như nhiều người vẫn lầm tưởng. Các khoản phí ẩn vẫn luôn tồn tại và sẵn sàng phát sinh tùy thuộc vào kênh giao dịch, tổng giá trị tài sản luân chuyển hoặc mục đích sử dụng dịch vụ đặc thù của từng cá nhân. Để bảo vệ túi tiền và tránh những khoản trừ tiền ngoài dự kiến, khách hàng khi thực hiện các giao dịch lớn cần hình thành thói quen kiểm tra kỹ lưỡng bảng biểu phí chi tiết trên website chính thức của từng ngân hàng trước khi xác nhận bất kỳ lệnh chuyển tiền nào.