Lãnh đạo VPBank mua thành công 30 triệu cổ phiếu VPB đã đăng ký

Bà Phạm Thị Nhung- Thành viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, MCK: VPB) vừa có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, bà Phạm Thị Nhung vừa mua vào thành công 30 triệu cổ phiếu VPB trong khoảng thời gian từ ngày 8/5/2026 đến ngày 13/5/2026.

Sau giao dịch, bà Nhung đã tăng sở hữu cổ phiếu VPB từ gần 46,1 triệu cổ phiếu lên gần 76,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,58% lên 0,96% vốn tại VPBank.

Tạm tính giá cổ phiếu VPB theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 8/5/2026 là 27.950 đồng/cổ phiếu, Thành viên HĐQT của VPBank đã phải chi khoảng 838,5 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu nêu trên.

Trong một diễn biến khác, ngày 13/5/2026 vừa qua, VPBank đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã VPB12501 trước hạn 2 năm so với kỳ hạn công bố tại báo cáo phát hành.

Lô trái phiếu mã VPB12501 được VPBank phát hành ra thị trường trong nước từ ngày 13/5/2025, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 13/5/2028.

Liên quan đến trái phiếu, trước đó VPBank cũng đã thông qua phương án mua lại trước hạn đối với 2 lô trái phiếu phát hành năm 2025.

Cụ thể, VPBank dự kiến mua lại toàn bộ 1.500 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã VPB12503. Thời gian dự kiến mua lại là ngày 21/5/2026.

Tiếp đến, ngày 26/5/2026, VPBank sẽ thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ 2.500 tỷ đồng đang lưu hành đối với trái phiếu mã VPB12505.

Được biết, hai lô trái phiếu trên có tổng giá trị phát hành lần lượt là 1.500 tỷ đồng và 2.500 đồng, đều được VPBank phát hành từ tháng 5/2025, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 5/2028.

Ngày 18/5/2026 tới đây, VPBank sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 25/5/2026.

Với hơn 7,9 tỷ cổ phiếu VPB đang lưu hành trên thị trường, VPBank dự kiến chi khoảng gần 3.967 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức cho cổ đông lần này.