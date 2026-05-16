Chuyển nhầm 350 triệu đồng qua Agribank, người đàn ông báo công an, nhận lại cái kết ấm lòng

Theo Khả Văn | 16-05-2026 - 12:40 PM | Tài chính - ngân hàng

Một người đàn ông tại Lai Châu đã vô tình chuyển nhầm số tiền khổng lồ lên tới 350 triệu đồng cho một người lạ qua ứng dụng ngân hàng.

Vào sáng ngày 7/5/2026, Công an xã Bình Lư thuộc tỉnh Lai Châu đã tiếp nhận một trình báo khẩn cấp từ anh Vũ Viết Hoàng, sinh năm 1979 và thường trú tại bản Tiên Bình. Theo thông tin do anh cung cấp, vào lúc 20 giờ 17 phút tối ngày 6/5, anh thực hiện một giao dịch chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng Agribank. Do một phút sơ suất trong quá trình nhập thông tin, anh đã vô tình đẩy số tiền 350 triệu đồng vào một số tài khoản hoàn toàn xa lạ. Sự cố nghiêm trọng này chỉ được chủ tài khoản phát hiện vào sáng ngày hôm sau, khiến anh lập tức tìm đến trụ sở Công an xã Bình Lư để trình báo và đề nghị được giúp đỡ.

Công an trực ban ghi nhận vụ việc và hướng dẫn anh cung cấp thông tin Vũ Viết Hoàng

Nhận thấy tính chất cấp bách của vụ việc với số lượng tài sản lớn, lãnh đạo Công an xã Bình Lư đã lập tức chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị chức năng để làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và tinh thần trách nhiệm cao độ, lực lượng công an xã đã nhanh chóng kết nối với phía ngân hàng liên quan để truy xuất đường đi của dòng tiền. Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan chức năng đã xác định được đích đến của số tiền 350 triệu đồng là tài khoản cá nhân của chị Chang Thị Cu, sinh năm 1998, hiện đang thường trú tại bản Nậm Nàn, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu.

Chị Giàng Thị Cu chuyển tiền trả lại anh Hoàng dưới sự chứng kiến của Công an xã

Ngay khi có được thông tin định danh chính xác, lực lượng công an xã đã chủ động liên hệ trực tiếp với chị Chang Thị Cu để thông báo về khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Khác với nhiều trường hợp phức tạp khác, chị đã thể hiện thái độ vô cùng nhiệt tình và hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng. Ngay sau đó, chị cùng chồng đã sắp xếp công việc, nhanh chóng có mặt tại trụ sở Công an xã Bình Lư để thực hiện các thủ tục cần thiết, trao trả lại toàn bộ số tiền 350 triệu đồng cho người chuyển nhầm. Hành động đẹp và sự can thiệp kịp thời của lực lượng công an đã giúp người đàn ông lấy lại tài sản một cách trọn vẹn.

Theo Công TTĐT CA tỉnh Lai Châu

Theo Khả Văn

