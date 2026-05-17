Giá vàng hôm nay 17/5: Đứng ở ngưỡng thấp

Theo Ngọc Vy/VTC News | 17-05-2026 - 07:56 AM | Tài chính - ngân hàng

Sáng 17/5, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 4.539 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng đứng ở ngưỡng thấp trong bối cảnh các nhà đầu tư thất vọng khi không có dấu hiệu đáng kể nào về việc chấm dứt xung đột Mỹ - Iran cũng như việc mở lại eo biển Hormuz – tuyến đường huyết mạch vận chuyển dầu mỏ toàn cầu. Điều này khiến giá dầu thô tiếp tục leo thang, đẩy mạnh lo ngại lạm phát nóng lên tại nhiều nền kinh tế lớn.

Hiện việc dự đoán chính xác thời điểm giá vàng tăng hay giảm là rất khó, bởi thị trường có thể biến động đột ngột trong thời gian ngắn.

Trong báo cáo triển vọng kim loại quý hằng quý mới nhất, Sucden Financial nhận định lợi suất trái phiếu Mỹ neo ở mức cao cùng đồng USD mạnh vẫn là những lực cản chính đối với giá vàng. Theo công ty này, các yếu tố như căng thẳng địa chính trị và nhu cầu vật chất ổn định đến nay chủ yếu chỉ đóng vai trò hỗ trợ giá, chưa đủ tạo động lực cho một đợt tăng mạnh của kim loại quý.

Sucden Financial cho biết vàng đang gặp khó khăn trong việc phát huy vai trò tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, dù căng thẳng địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông, ngày càng gia tăng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 17/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 160,5 triệu đồng/lượng (mua) - 163,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng (mua) - 165 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 160,5 triệu đồng/lượng (mua) - 163,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall đã từ bỏ hy vọng vào triển vọng ngắn hạn của vàng.

Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex Marc Chandler, nhận định: “ Lãi suất tăng vọt và đồng đô la Mỹ tăng giá đã gây áp lực lên giá vàng vào cuối tuần. Kim loại quý này đã dao động, giảm mạnh trước cuối tuần và chạm mức thấp nhất trong tám ngày”.

Tuần này, 13 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, trong bối cảnh tâm lý Phố Wall chuyển sang xu hướng giảm mạnh sau khi vàng không giữ được nhiều mức hỗ trợ. Chỉ có hai chuyên gia, tương đương 15%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 10 chuyên gia – chiếm 77% tổng số – dự đoán giá sẽ giảm. Nhà phân tích còn lại, chiếm 8%, dự đoán giá sẽ đi ngang trong tuần tới.

