Thông tư 08/2026/TT-NHNN: Khơi thông nguồn lực, giảm áp lực thanh khoản cho ngân hàng

Ngày 15/5/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chính thức ban hành Thông tư số 08/2026/TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 20 Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nội dung trọng tâm của văn bản này là sự thay đổi trong cách tính tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng huy động (LDR).

Cụ thể, Thông tư 08/2026/TT-NHNN quy định tiền gửi của tổ chức trong nước và nước ngoài (bao gồm cả tiền gửi của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác), mẫu số của công thức tính LDR, sẽ loại trừ 80% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước (KBNN), đồng nghĩa với việc các tổ chức tín dụng (TCTD) được phép tính chính xác 20% số dư tiền gửi có kỳ hạn của KBNN vào cấu phần huy động vốn khi xác định tỷ lệ LDR. Đây là một sự điều chỉnh mang tính thực tiễn cao, giúp ghi nhận nguồn lực từ ngân sách một cách hợp lý vào năng lực cung ứng vốn cho nền kinh tế của hệ thống ngân hàng.

Số liệu từ báo cáo tài chính quý I/2026 cho thấy số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại Vietcombank, BIDV và VietinBank ghi nhận 563.036 tỷ đồng, tăng gần 39% so với thời điểm cuối năm 2025.

Tiền gửi KBNN tính đến cuối quý I/2026 tại Vietcombank, BIDV và VietinBank. Nguồn: BCTC quý I/2026 các ngân hàng.

Tại Vietcombank, tổng tiền gửi KBNN cuối quý I/2026 đạt 189.159 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm. Chi tiết cơ cấu cho thấy tiền gửi không kỳ hạn bằng VND và ngoại tệ lần lượt là 2.656 tỷ đồng và 1.252 tỷ đồng; trong khi đó, tiền gửi có kỳ hạn bằng VND lên tới 185.250 tỷ đồng. Căn cứ tỷ lệ 20% theo Thông tư 08/2026/TT-NHNN, quy mô tiền gửi có kỳ hạn được ghi nhận vào mẫu số LDR của Vietcombank xấp xỉ 37.050 tỷ đồng.

Tương tự, BIDV ghi nhận số dư tiền gửi KBNN xấp xỉ 188.627 tỷ đồng, cũng tăng 39% so với đầu năm. Sau khi trừ đi khoản tiền gửi không kỳ hạn 3.377 tỷ đồng, quy mô tiền gửi có kỳ hạn của BIDV duy trì ở mức 185.250 tỷ đồng, tương ứng với giá trị bổ sung vào mẫu số LDR là 37.050 tỷ đồng.

Với VietinBank, quy mô tiền gửi KBNN đạt khoảng 185.250 tỷ đồng, tăng gần 38% so với đầu năm 2025. Mặc dù dữ liệu công bố hiện chưa tách bạch chi tiết cơ cấu kỳ hạn, nhưng mức độ tác động tích cực lên hệ số LDR của VietinBank sẽ tỷ lệ thuận với số dư tiền gửi có kỳ hạn hiện hữu tại nhà băng này.

Đánh giá về ý nghĩa của việc ban hành chính thức quy định này, CTCK VPBank (VPBankS) nêu rõ: “Ngân hàng Nhà nước chính thức ban hành hướng dẫn cho phép tiền gửi Kho bạc Nhà nước được tính với tỷ trọng 20% trong công thức LDR, qua đó mang ý nghĩa tích cực đối với nhóm ngân hàng quốc doanh”.

VPBankS cho rằng, đây là biện pháp tình thế nhằm hạ nhiệt áp lực thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng, trong bối cảnh tăng trưởng tiền gửi khách hàng toàn hệ thống vẫn chậm, chưa tới 1% trong quý I/2026, trong khi tín dụng tăng 3,2%.

SSI Research cũng đồng tình với quan điểm về lợi thế đặc thù của nhóm ngân hàng Nhà nước khi áp dụng Thông tư 08/2026/TT-NHNN. Theo SSI Research, nhóm NHTM quốc doanh có thể hưởng lợi từ việc tính tiền gửi Kho bạc Nhà nước vào LDR và ngân hàng có vốn dày có thể giảm áp lực khi tính dư nợ tín dụng ở tử số. Điều chỉnh về tiền gửi Kho bạc Nhà nước mang lại tác động nhỏ ở cấp độ toàn hệ thống (khoảng 0,6% dư nợ tín dụng) nhưng có thể hỗ trợ ở mức độ cao hơn đối với nhóm NHTM quốc doanh, nơi tiền gửi Kho bạc tập trung nhiều hơn (tương đương khoảng 1,4-2% dư nợ tín dụng).

Dưới góc nhìn quản trị rủi ro, VDSC nhận định rằng, việc cho phép ghi nhận một phần tiền gửi ngân sách là một điểm đáng chú ý trong việc kiểm soát thanh khoản. VDSC nêu rõ quan điểm, việc NHNN cho phép tính 20% tiền gửi KBNN có kỳ hạn vào phần huy động vốn, thay vì loại trừ toàn bộ như hiện nay giúp mẫu số của tỷ lệ LDR được mở rộng hơn, từ đó trực tiếp làm giảm áp lực lên hệ số an toàn của các ngân hàng đang có mức dư nợ cho vay cao

Có thể thấy, Thông tư 08/2026/TT-NHNN đã tạo ra một “van xả” thanh khoản quan trọng, giúp các ngân hàng trụ cột có thêm không gian để hỗ trợ nền kinh tế thông qua việc duy trì đà tăng trưởng tín dụng mà vẫn đảm bảo tuân thủ các giới hạn an toàn. Tuy vậy, VPBankS cũng lưu ý, chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vẫn đang tạo áp lực nhất định lên thanh khoản hệ thống, đặc biệt tại các ngân hàng có LDR tiệm cận ngưỡng quy định.



