Nợ xấu nhiều ngân hàng tăng mạnh: Hai nhà băng có số dư nợ xấu vượt 40.000 tỷ đồng

Theo số liệu từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán, tổng nợ xấu tính đến ngày 31/3/2026 đạt 292.160 tỷ đồng, tăng thêm 28.065 tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương ứng tăng 11%.

Đáng chú ý, phần lớn ngân hàng đều ghi nhận xu hướng đi lên. Trong 27 nhà băng được khảo sát, chỉ có ba ngân hàng ghi nhận nợ xấu giảm là VietinBank, NamABank và ABBank.

Xét về quy mô tuyệt đối, BIDV hiện là ngân hàng có lượng nợ xấu lớn nhất hệ thống với 42.655 tỷ đồng, tăng thêm 7.678 tỷ đồng sau ba tháng đầu năm, tương đương mức tăng 22%. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất về giá trị tuyệt đối trong nhóm khảo sát.

Đứng ngay phía sau là Sacombank với 41.498 tỷ đồng nợ xấu. Tuy nhiên, mức tăng trong quý I tương đối khiêm tốn, chỉ thêm 1.361 tỷ đồng, tương đương 3%.

VPBank tiếp tục nằm trong nhóm có quy mô nợ xấu lớn khi đạt 37.284 tỷ đồng, tăng thêm 5.819 tỷ đồng, tương đương 18%. Mức tăng này đưa VPBank trở thành ngân hàng có mức gia tăng nợ xấu lớn thứ hai hệ thống trong quý đầu năm.

Một số ngân hàng lớn khác cũng ghi nhận nợ xấu phình thêm trên 1.000 tỷ đồng gồm HDBank tăng 2.314 tỷ đồng lên 15.634 tỷ đồng; MB tăng 1.920 tỷ đồng lên 15.948 tỷ đồng; SHB tăng 1.743 tỷ đồng lên 16.320 tỷ đồng; Vietcombank tăng 1.198 tỷ đồng lên 10.868 tỷ đồng.

Ở nhóm ngân hàng quy mô trung bình, OCB tăng thêm 796 tỷ đồng nợ xấu, LPBank tăng 800 tỷ đồng, Eximbank tăng 535 tỷ đồng, SeABank tăng 465 tỷ đồng, Techcombank tăng 498 tỷ đồng.

Đáng chú ý, TPBank là trường hợp nổi bật nếu xét về tốc độ tăng. Nợ xấu ngân hàng này tăng tới 48%, từ 3.938 tỷ đồng cuối năm ngoái lên 5.846 tỷ đồng cuối quý I.

Một số ngân hàng quy mô nhỏ thậm chí ghi nhận tốc độ tăng còn mạnh hơn. BacABank tăng 68%, từ 1.455 tỷ đồng lên 2.439 tỷ đồng; PGBank tăng 64%, từ 1.092 tỷ đồng lên 1.789 tỷ đồng. VietBank và Saigonbank cùng tăng 20%.

Diễn biến này cho thấy áp lực chất lượng tài sản đang lan rộng trong hệ thống, đặc biệt trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng có xu hướng tăng nhanh. Khi dư nợ mở rộng nhanh hơn, áp lực quản trị rủi ro và xử lý nợ cũng gia tăng tương ứng.

Dù vậy, bức tranh không hoàn toàn một màu xám. VietinBank là một trong số ít ngân hàng ghi nhận nợ xấu đi xuống khi giảm 1.318 tỷ đồng, tương đương giảm 6%, còn 20.598 tỷ đồng. NamABank giảm 607 tỷ đồng (-14%), ABBank giảm nhẹ 34 tỷ đồng (-3%).