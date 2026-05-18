Theo Reuters, hai tập đoàn vận tải biển lớn của thế giới là CMA CGM và Hapag-Lloyd đã đồng loạt tạm ngừng nhận đặt chỗ vận chuyển hàng hóa đến và đi từ Cuba sau sắc lệnh hành pháp mới của Mỹ ban hành ngày 1/5. Động thái này được đánh giá có thể gây thêm áp lực lớn lên chuỗi cung ứng và hoạt động nhập khẩu của quốc đảo Caribe vốn đang thiếu hụt hàng hóa nghiêm trọng.

Trong tuyên bố gửi qua email, CMA CGM cho biết hãng đã quyết định tạm ngừng đặt chỗ đến hoặc đi từ Cuba cho đến khi có thông báo mới nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Mỹ. Tập đoàn vận tải biển của Pháp cũng cho biết đang theo dõi sát diễn biến chính sách để điều chỉnh hoạt động phù hợp.

Trong khi đó, người phát ngôn của Hapag-Lloyd xác nhận hãng vận tải Đức cũng đã đình chỉ các đơn đặt hàng liên quan đến Cuba do rủi ro tuân thủ phát sinh từ sắc lệnh hành pháp mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo các nguồn tin, việc hai hãng tàu lớn tạm dừng nhận đơn hàng có thể ảnh hưởng tới khoảng 60% lưu lượng vận tải biển của Cuba tính theo khối lượng. Đây được xem là cú đánh mạnh mới đối với nền kinh tế Cuba trong bối cảnh nước này đang chịu tác động nặng nề từ lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, khiến nguồn cung nhiên liệu suy giảm đáng kể.

Sắc lệnh hành pháp của Mỹ ban hành đầu tháng này mở rộng phạm vi các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động thương mại với Cuba, bao gồm cả các cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài hoạt động trong những lĩnh vực mà Washington coi là nhạy cảm như năng lượng, quốc phòng, khai khoáng, tài chính và an ninh.

Theo giới phân tích, vận tải hàng hóa từ Trung Quốc đến Cuba có thể chịu tác động nặng nề nhất. Các tuyến vận chuyển từ Bắc Âu và khu vực Địa Trung Hải cũng được cho là sẽ bị ảnh hưởng đáng kể khi các hãng tàu đánh giá lại rủi ro pháp lý liên quan đến hoạt động tại Cuba.

Động thái siết chặt trừng phạt của Washington cũng đã tác động tới lĩnh vực khai khoáng. Trước đó, công ty khai thác mỏ Sherritt International của Canada đã quyết định rút khỏi các hoạt động khai thác niken và coban tại Cuba sau nhiều thập kỷ hiện diện tại quốc gia này.

Giới quan sát cho rằng việc gián đoạn vận tải biển sẽ gây thêm áp lực lên hoạt động nhập khẩu hàng tiêu dùng và nguyên liệu của Cuba – quốc gia đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt hàng hóa kéo dài cùng hệ thống phân phối hạn chế.

Tuy nhiên, các nguồn tin cũng cho biết Hapag-Lloyd và CMA CGM hiện vẫn đang đánh giá nhiều phương án khác nhau. Một khả năng là các hãng sẽ rút hoàn toàn khỏi hoạt động vận tải liên quan đến Cuba. Kịch bản khác là các doanh nghiệp này có thể tìm kiếm thỏa thuận với chính quyền Mỹ để tiếp tục vận chuyển hàng hóa phục vụ khu vực kinh tế tư nhân tại Cuba.

Theo đánh giá của các nguồn tin, phương án thứ hai phù hợp với định hướng của chính quyền Trump trong việc thúc đẩy khu vực tư nhân tại Cuba phát triển mạnh hơn so với khu vực nhà nước.