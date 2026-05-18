Dùng điện khung giờ nào khiến hóa đơn tăng vọt mùa nắng nóng - EVN đưa câu trả lời

Hữu Bách | 18-05-2026 - 18:30 PM | Thị trường

Nắng nóng diện rộng đang khiến nhu cầu sử dụng điện tăng vọt trên cả nước, kéo theo hàng loạt kỷ lục mới về sản lượng và công suất tiêu thụ điện chỉ trong ít ngày qua.

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) cho biết, ngày 15/5, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc đạt khoảng 1,152 tỷ kWh, trong khi công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia lên tới 54.654MW vào lúc 14h15. Đây là mức cao nhất từ đầu năm 2026 đến nay, cả về sản lượng điện tiêu thụ lẫn công suất cực đại.

Trước đó chỉ hai ngày, hệ thống điện quốc gia cũng vừa ghi nhận kỷ lục mới với công suất cực đại đạt 52.487MW vào lúc 16h10 ngày 13/5 và sản lượng điện toàn quốc đạt 1,103 tỷ kWh.

Dự báo từ cuối tháng 5, khu vực Hà Nội, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt vượt 37 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định hiện tượng El Nino có xác suất tới 95% quay trở lại từ tháng 6, kéo theo nguy cơ nhiệt độ tăng cao và thời tiết cực đoan trong mùa hè 2026.

Theo các chuyên gia năng lượng, nhiệt độ ngoài trời tăng cao khiến các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện hoạt động liên tục, đặc biệt vào khung giờ cao điểm từ 13h-15h và 20h-23h. Đây là nguyên nhân chính khiến công suất hệ thống tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn.

Một số chuyên gia cho biết khi nhiệt độ môi trường tăng thêm 1 độ C, nhu cầu điện toàn hệ thống có thể tăng thêm hàng trăm MW, nhất là tại các đô thị lớn và khu vực đông dân cư.

Ngoài nhu cầu sinh hoạt, phụ tải công nghiệp và thương mại phục hồi cũng góp phần khiến lượng điện tiêu thụ tăng nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước. Nhiều hộ gia đình hiện sử dụng đồng thời điều hòa, quạt hơi nước, tủ lạnh công suất lớn và các thiết bị điện khác, làm hóa đơn điện và áp lực hệ thống cùng gia tăng.

EVN cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NSMO nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trong mùa cao điểm nắng nóng. Tuy nhiên, ngành điện khuyến cáo người dân cần sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả để giảm áp lực lên hệ thống.

Cơ quan điện lực khuyến nghị người dân nên cài đặt điều hòa ở mức từ 26-27 độ C trở lên, kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát; hạn chế dùng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm; tắt các thiết bị không cần thiết và tận dụng ánh sáng, thông gió tự nhiên khi có thể.

Ngoài ra, việc vệ sinh điều hòa định kỳ cũng có thể giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ do thiết bị vận hành hiệu quả hơn. Trong bối cảnh El Nino được dự báo quay trở lại mạnh mẽ, nhu cầu điện toàn quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức rất cao trong những tháng hè tới.

Không cần đi qua eo biển Hormuz, gần 1 triệu thùng dầu thô vừa di chuyển thẳng đến Việt Nam, không phải từ Nga hay Trung Quốc

