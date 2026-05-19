Petrolimex sắp bán sản phẩm mới, “xịn” hơn xăng E10 Ron 95

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đang đẩy mạnh tiến trình chuyển dịch cơ cấu nhiên liệu theo định hướng xanh hóa của Việt Nam. Sau khi triển khai diện rộng và nâng dần tỉ lệ phủ các dòng xăng sinh học thế hệ mới, doanh nghiệp này đang có những bước chuẩn bị nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm.

Bên cạnh các sản phẩm phổ thông hiện có, Petrolimex dự kiến sẽ bổ sung một loại nhiên liệu sinh học có phẩm cấp cao hơn dòng xăng E10 RON 95 hiện tại nhằm phục vụ nhóm phương tiện đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe.

Mở rộng danh mục xăng sinh học cao cấp

Theo thông tin từ lộ trình chuyển đổi năng lượng, hệ thống phân phối của Petrolimex đã đạt độ phủ lớn đối với sản phẩm xăng sinh học E10 từ giữa tháng 5.2026. Lộ trình này được hiện thực hóa một cách đồng bộ sau khi các kết quả thử nghiệm thực tế cho thấy phản hồi tích cực từ thị trường, không ghi nhận các sự cố kỹ thuật liên quan đến động cơ phương tiện.

Việc thay thế dần xăng khoáng truyền thống sang xăng sinh học đã khẳng định sự thích nghi của người tiêu dùng đối với các mục tiêu giảm phát thải carbon và bảo vệ môi trường.

Petrolimex có thể sẽ cung cấp ra thị trường loại nhiên liệu cao cấp hơn

Đáng chú ý, Petrolimex cũng cho biết đang xem xét đưa vào kinh doanh loại nhiên liệu sinh học có trị số octane cao vượt trội, có thể là xăng E10 RON 97 tiêu chuẩn Euro 5. Việc nghiên cứu phân phối dòng sản phẩm này được cho là nhằm đón đầu xu hướng phát triển của thị trường ô tô và xe máy thể thao, cao cấp tại Việt Nam, khi người tiêu dùng ngày càng sở hữu nhiều mẫu xe có công nghệ động cơ hiện đại và tỉ số nén cao.

Xăng E10 Ron 97 là gì?

Về mặt thành phần, xăng E10 RON 97 là hỗn hợp được pha trộn từ 10% ethanol sinh học và 90% xăng nền có phẩm cấp cao. Điểm khác biệt lớn nhất của sản phẩm này so với xăng E10 RON 95 và E5 RON 92 nằm ở trị số octane (chỉ số RON). Trị số octane đạt mức 97 biểu thị khả năng chống kích nổ cực tốt của nhiên liệu khi bị nén trong buồng đốt của động cơ.

Trị số octane càng cao, xăng càng khó tự nổ. Đây là đặc tính quan trọng, bởi hòa khí (hỗn hợp gồm không khí và hơi xăng) khi nạp vào buồng đốt cần cháy/nổ đúng thời điểm; việc xăng tự kích nổ trước khi bu lông đánh lửa (gọi là hiện tượng gõ động cơ - engine knocking) có thể gây hại máy và giảm công suất.

Trị số octane càng cao, xăng càng khó tự kích nổ

Khi so sánh trực tiếp, xăng E5 RON 92 chỉ sở hữu 5% cồn sinh học và trị số octane ở mức cơ bản, phù hợp với động cơ có tỉ số nén thấp dưới 10:1 (các mẫu xe phổ thông, thường có dung tích động cơ dưới 150cc; người dùng có thể tự kiểm tra thông số tỉ số nén do nhà sản xuất công bố).

Trong khi đó, dòng xăng E10 RON 95 có khả năng chịu nén tốt hơn, tương thích với đa số dòng xe tay ga và ô tô thông dụng có tỉ số nén từ 10:1 đến dưới 11.5:1.

Đối với xăng E10 RON 97, khả năng chống kích nổ sớm đạt mức tối ưu, giúp hỗn hợp hòa khí và không khí chỉ bắt đầu cháy đúng vào thời điểm bu-gi đánh lửa, từ đó triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng gõ động cơ, tối ưu hóa công suất và bảo vệ các chi tiết máy bên trong.

Xăng E10 Ron 97 phù hợp với các mẫu xe thể thao, cao cấp

Dòng xăng E10 RON 97 được định vị dành riêng cho các loại phương tiện đặc thù, bao gồm ô tô hạng sang, xe trang bị hệ thống tăng áp (Turbo) đời mới, xe thể thao hiệu năng cao và các dòng xe máy phân khối lớn có tỉ số nén từ 11.5:1 trở lên. Đối với động cơ công suất cao, việc sử dụng nhiên liệu có trị số octane thấp hơn như RON 92 hay RON 95 có thể khiến xăng tự kích nổ sớm do áp suất nén lớn, dẫn đến hao hụt công suất và giảm tuổi thọ máy.

Sự xuất hiện của E10 RON 97 tại hệ thống trạm xăng được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán nhiên liệu chuẩn cho nhóm khách hàng phân khúc cao cấp, đồng thời đảm bảo các tiêu chí về môi trường.