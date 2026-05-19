



Chi cục QLTT TPHCM kiểm tra tại Trung tâm thương mại Saigon Square (TPHCM)

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, ngày 19-5, tại chợ Bến Thành, Trung tâm thương mại Saigon Square, các mặt hàng quần áo, mắt kính, bóp ví, dây nịt, đồng hồ giả, nhái các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới vẫn bày bán công khai.

Tại quầy mắt kính ở chợ Bến Thành, người bán giới thiệu toàn thương hiệu nổi tiếng, có cả hướng dẫn trên app để khách tham khảo và tin dùng. Tuy nhiên, giá bán chỉ vài trăm ngàn đồng cho đến hơn 1 triệu đồng mỗi sản phẩm.

Đủ loại hàng hóa bán tại chợ Bến Thành (TPHCM)

Còn tại quầy bán đồng hồ với nhiều thương hiệu nổi tiếng ở Trung tâm thương mại Saigon Square, người bán chia sẻ là giá chỉ vài triệu đồng, còn loại hàng F1 (hàng nhái cao cấp) có giá cao hơn vì không thể nào phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả.

Mặt hàng đồng hồ tại Trung tâm thương mại Saigon Square (TPHCM)

Khi phóng viên nhắc vụ kiểm tra mới đây thì một chủ sạp quần áo chia sẻ: "Chúng tôi chủ yếu trưng bày hàng không thương hiệu, hàng có thương hiệu nếu bày ra cũng chỉ 1 số ít. Do đó, khi bị kiểm tra cũng không bị thiệt hại nhiều. Khi khách có nhua cầu, chúng tôi mở điện thoại cho họ xem mẫu mã, nếu đồng ý thì sẽ đi lấy hàng giao".(?!)

Giày dép, túi xách, quần áo tại Trung tâm thương mại Saigon Square (TPHCM)

Trước đó, thông qua công tác quản lý địa bàn, ngày 14-5, Đội QLTT số 4 (Chi cục QLTT TPHCM) tiến hành kiểm tra đột xuất các quầy bán đồng hồ, túi xách có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại Trung tâm Thương mại Saigon Square, Chợ Bến Thành. Ngay khi các đoàn kiểm tra xuất hiện, hệ thống loa nội bộ và bộ đàm tại Trung tâm Thương mại Saigon Square lập tức được kích hoạt để cảnh báo, nhiều gian hàng nhanh chóng đóng cửa nhằm né tránh kiểm tra của lực lượng chức năng.

Tại Trung tâm Thương mại Saigon Square, mặc dù các cửa hàng đã được báo động để đóng cửa và tránh sự kiểm tra khi có lực lượng chức năng xuất hiện nhưng qua kiểm tra ban đầu, Đội QLTT số 4 phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, đồng hồ, mắt kính, túi xách, vali, các mặt hàng thời trang có dấu hiệu vi phạm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam. Các sản phẩm vi phạm được bày bán công khai nhưng có bao bì kém chất lượng, đường may lỗi, logo nhòe và giá bán thấp bất thường.

Còn tại Chợ Bến Thành, đoàn kiểm tra đã lập biên bản và thu giữ hàng trăm sản phẩm đồng hồ, túi xách, mắt kính có dấu hiệu giả nhãn hiệu để tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan chức năng kiểm tra tại gian hàng quần áo tại Trung tâm thương mại Saigon Square (TPHCM)

Đội QLTT số 4 đã kiểm tra và xử lý 49 vụ việc vi phạm, với nhiều hành vi như buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 500 triệu đồng.