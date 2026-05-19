Mỹ giảm sức mua, loài cá đắt đỏ của Việt Nam bất ngờ đón tin vui lớn từ Nga

Theo số liệu từ Hải quan Việt Nam được Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) dẫn lại, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong tháng 4/2026 đạt khoảng 81 triệu USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 4 tháng đầu năm, kim ngạch đạt 289 triệu USD, giảm 4,8%.

Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn nhất của Việt Nam với giá trị khoảng 109 triệu USD trong 4 tháng đầu năm, chiếm 38% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, con số này vẫn giảm 10% so với cùng kỳ năm 2025.

EU cũng chưa cho thấy tín hiệu phục hồi rõ nét khi kim ngạch đạt gần 62 triệu USD, giảm 14%. Đây vẫn là hai thị trường quan trọng nhất của ngành cá ngừ Việt Nam, nhưng nhu cầu tiêu dùng phục hồi chậm cùng áp lực về giá và tồn kho khiến hoạt động nhập khẩu chưa thể tăng tốc trở lại.

Theo các doanh nghiệp trong ngành, thị trường Mỹ hiện vẫn chịu áp lực tiêu dùng thắt chặt khiến các nhà nhập khẩu ưu tiên giải phóng hàng tồn kho thay vì tăng đơn hàng mới. Bên cạnh đó, chi phí logistics và các yêu cầu kiểm soát nguồn gốc khai thác tiếp tục là thách thức với nhiều doanh nghiệp xuất khẩu.

Tại châu Âu, nhu cầu tiêu thụ thủy sản phục hồi chậm do lạm phát kéo dài ở nhiều nền kinh tế lớn. Người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu và ưu tiên các sản phẩm giá thấp hơn, khiến sức mua chưa cải thiện mạnh.

Trong bối cảnh đó, nhiều thị trường khác lại ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Nga nổi lên là điểm sáng khi nhập khẩu cá ngừ Việt Nam đạt khoảng 19 triệu USD trong 4 tháng đầu năm, tăng 55% so với cùng kỳ. Nhật Bản đạt 13 triệu USD, tăng 8%.

Một số thị trường quy mô nhỏ hơn nhưng tăng trưởng đáng chú ý gồm Israel tăng 20%, Philippines tăng 17%, trong khi Ai Cập tăng tới 69%.

Ở góc độ khu vực, xuất khẩu sang Trung Đông tăng 18%, còn khối CPTPP tăng 10%. Theo giới phân tích, xu hướng này cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đang dần mở rộng thị trường để giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống.

Nhiều doanh nghiệp thủy sản cho rằng nhu cầu tại các nước Trung Đông, Đông Âu và một số quốc gia châu Á đang tăng trở lại nhờ giá cá ngừ cạnh tranh hơn cùng xu hướng đa dạng nguồn cung của các nhà nhập khẩu.

Một số doanh nghiệp cũng kỳ vọng các hiệp định thương mại tự do tiếp tục tạo lợi thế cho cá ngừ Việt Nam tại các thị trường mới, đặc biệt trong bối cảnh nhiều nước đang tìm kiếm nguồn cung ổn định ngoài các thị trường truyền thống.

Dù tổng kim ngạch chưa quay lại đà tăng trưởng mạnh, việc xuất hiện thêm nhiều thị trường tăng tốc được xem là tín hiệu tích cực với ngành cá ngừ Việt Nam trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động.