5 chiếc xe máy Honda tiết kiệm xăng nhất hiện nay

Tại thị trường Việt Nam, Honda luôn khẳng định vị thế dẫn đầu khi sở hữu hàng loạt mẫu xe có khả năng tối ưu động cơ cực tốt. Dưới đây là những cái tên sáng giá nhất giúp bạn giải quyết triệt để bài toán kinh tế hàng ngày.

Honda Future 125 FI

Đứng đầu danh sách không ai khác chính là Honda Future 125 FI với mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ ấn tượng, chỉ rơi vào khoảng 1,47 lít cho mỗi 100 km. Dù mang trong mình khối động cơ 125cc mạnh mẽ, mẫu xe này vẫn kiểm soát lượng xăng tiêu thụ một cách triệt để nhờ hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI được tinh chỉnh hoàn hảo.

Trong điều kiện di chuyển thực tế, Future 125 FI thực sự là vị cứu tinh cho những ai phải chạy xe liên tục trên đường dài. Thử làm một phép tính nhỏ, nếu mỗi tháng bạn đi khoảng 1.000 km, số tiền tiết kiệm được so với các dòng xe hao xăng khác là một con số không hề nhỏ. Hiện tại, mẫu xe này đang được phân phối với mức giá dao động từ 30 đến 32 triệu đồng, vô cùng xứng đáng với những giá trị kinh tế lâu dài mà nó mang lại.

Honda Wave Alpha 110

Không ngoa khi nói Wave Alpha là mẫu xe quốc dân gắn liền với nhiều thế hệ người Việt. Điểm sáng lớn nhất của dòng xe này chính là mức tiêu thụ nhiên liệu duy trì ổn định ở ngưỡng 1,72 lít cho 100 km. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ cùng khối động cơ 110cc hoạt động êm ái, xe cực kỳ phù hợp với điều kiện giao thông đông đúc, thường xuyên phải dừng chạy liên tục tại các đô thị lớn.

Đối với những ai cần một phương tiện đi lại hàng ngày như đi làm, đi chợ hay di chuyển quãng ngắn, Wave Alpha chính là trợ thủ đắc lực giúp kiểm soát chi phí di chuyển một cách tối đa. Bạn chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng 18 đến 19 triệu đồng là đã có thể sở hữu chiếc xe cực kỳ kinh tế này.

Honda Vision

Nếu bạn yêu thích sự tiện dụng của xe tay ga nhưng lại e ngại vấn đề hao xăng, Honda Vision chính là câu trả lời hoàn hảo nhất. Với mức tiêu hao chỉ khoảng 1,82 lít cho 100 km, đây là mẫu xe tay ga tiết kiệm nhiên liệu nhất của nhà Honda tính đến thời điểm hiện tại. Thành tích đáng nể này có được là nhờ sự kết hợp giữa khối động cơ eSP tiên tiến và hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop thông minh.

Công nghệ này cho phép xe tự động tắt máy khi dừng đèn đỏ và êm ái khởi động lại ngay khi bạn nhích nhẹ tay ga. Tính năng này phát huy tối đa hiệu quả khi bạn phải chờ đợi lâu giữa dòng xe cộ kẹt cứng, giúp tiết kiệm đáng kể lượng nhiên liệu tiêu thụ thực tế. Mức giá để rước mẫu tay ga sành điệu này về nhà nằm trong khoảng 31 đến 37 triệu đồng.

Honda Wave RSX

Mang đậm phong cách thể thao, mạnh mẽ, Honda Wave RSX không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn ghi điểm với mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,85 lít trên 100 km. Tương tự như những người anh em khác trong gia đình, xe cũng được trang bị động cơ 110cc kết hợp công nghệ phun xăng điện tử tối tân để duy trì hiệu quả tiêu hao lý tưởng trong nhiều điều kiện vận hành.

Ưu điểm nổi bật nhất của Wave RSX là sự ổn định trong suốt quá trình sử dụng, mức tiêu hao nhiên liệu ít bị biến động. Điều này giúp chủ nhân chiếc xe dễ dàng tính toán và dự trù chính xác chi phí đổ xăng hàng tháng. Mẫu xe này đang được bán với mức giá vô cùng hợp lý, từ 22 đến 25 triệu đồng.

Honda Blade

Cùng chia sẻ mức tiêu hao nhiên liệu 1,85 lít cho 100 km như Wave RSX, Honda Blade lại mang đến lợi thế cạnh tranh lớn về mức giá dễ tiếp cận hơn. Với động cơ 110cc phun xăng điện tử bền bỉ, chiếc xe đảm bảo hiệu suất hoạt động trơn tru trong khi vẫn giữ mức tiêu thụ xăng ở ngưỡng cực kỳ hợp lý.

Đây là một sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn dành cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe đáp ứng tốt nhu cầu đi lại cơ bản, tiết kiệm tối đa cả về chi phí đầu tư ban đầu lẫn chi phí nuôi xe. Chỉ với 19 đến 22 triệu đồng, bạn đã có ngay một phương tiện di chuyển vô cùng tin cậy.