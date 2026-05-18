Xăng E10 được bán từ 1.6: Áp dụng phương án chỉ tốn vài trăm nghìn, xe máy cũ vẫn có thể chạy tốt

Theo lộ trình phát triển năng lượng sinh học, từ ngày 1.6 tới đây, mặt hàng xăng sinh học E10 sẽ chính thức được đưa vào kinh doanh rộng rãi trên toàn bộ hệ thống phân phối xăng dầu toàn quốc. Bước đi này nằm trong chiến lược dài hạn nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ khí thải phương tiện giao thông.

Xăng sinh học E10 sẽ được triển khai rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 1.6. Ảnh: VTC News

Đáng chú ý, căn cứ theo các quy định tại Thông tư 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương, xăng E10 không phải là lựa chọn sinh học duy nhất trên thị trường.

Các doanh nghiệp đầu mối vẫn tiếp tục duy trì việc cung ứng và bán song song mặt hàng xăng sinh học E5 tại các trạm bơm cho đến hết năm 2030, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình chuyển đổi.

Thách thức với các dòng xe máy đời cũ

Xăng sinh học về bản chất là sự kết hợp giữa xăng khoáng truyền thống và cồn Ethanol tinh khiết với tỷ lệ tương ứng là 5% đối với xăng E5 và 10% đối với xăng E10.

Do đặc tính hóa học của cồn Ethanol mang tính dung môi mạnh và có khả năng hút ẩm cao, loại nhiên liệu này đòi hỏi hệ thống chứa, dẫn xăng của phương tiện phải đạt những tiêu chuẩn kỹ thuật nhất định. Khi nồng độ cồn tăng lên, tính chất tẩy rửa và ăn mòn vật liệu của xăng cũng biểu hiện rõ rệt hơn.

Đối với các dòng xe máy đời mới sử dụng hệ thống phun xăng điện tử hiện đại, cấu trúc vật liệu đã được nhà sản xuất tối ưu hóa để tương thích hoàn toàn với xăng sinh học.

Song, những mẫu xe máy đời sâu, xe số phổ thông thế hệ cũ hoặc phương tiện sử dụng bộ chế hòa khí lại đối mặt với nhiều hạn chế.

Các mẫu xe máy đời cũ cần lưu ý đặc biệt khi sử dụng nhiên liệu chứa cồn sinh học.

Hệ thống đường ống dẫn, gioăng đệm bằng cao su tự nhiên hoặc nhựa chịu dầu thế hệ cũ trên các dòng xe này thường dễ bị trương nở, mủn khi tiếp xúc lâu ngày với cồn.

Bên cạnh đó, hiện tượng ngưng tụ nước dưới đáy bình xăng do đặc tính háo nước của Ethanol cũng dễ gây rỉ sét và làm nghẹt hệ thống cấp nhiên liệu của những xe ít vận hành.

Giải pháp?

Để khắc phục triệt để các nguy cơ kỹ thuật nêu trên và giúp các dòng xe máy cũ vận hành ổn định với xăng E5 hoặc E10, người tiêu dùng có thể chủ động áp dụng các biện pháp can thiệp kỹ thuật đồng bộ.

Phương án căn cơ và mang lại hiệu quả lâu dài nhất là chủ động thay thế hệ thống đường ống dẫn xăng cùng các chi tiết gioăng đệm cao su cũ sang các loại vật liệu thế hệ mới.

Hiện nay, các loại ống dẫn nhiên liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế như SAE J30R9 hoặc J30R14 sử dụng lõi cao su tổng hợp cao cấp có khả năng kháng cồn tuyệt đối, ngăn ngừa hoàn toàn tình trạng thẩm thấu hay phân rã cấu trúc nhựa.

Việc thay thế này có chi phí vừa phải, dễ dàng thực hiện tại các cơ sở sửa chữa xe máy chuyên nghiệp và giúp bảo vệ hệ thống nhiên liệu bền bỉ theo thời gian.

Do bộ chế hòa khí cơ học không thể tự điều chỉnh lượng nhiên liệu theo nồng độ oxy của cồn Ethanol như xe FI, động cơ có thể rơi vào trạng thái thiếu xăng và bị quá nhiệt khi vận hành

Song song với việc nâng cấp phần cứng, người sử dụng xe máy cũ cũng có thể lựa chọn phương án bổ sung các dung dịch phụ gia ổn định xăng sinh học chuyên dụng. Các hợp chất hữu cơ này được thiết kế để đổ trực tiếp vào xăng theo tỷ lệ khuyến cáo của nhà sản xuất nhằm xử lý các nhược điểm lý hóa của cồn Ethanol.

Cơ chế hoạt động của phụ gia là bao bọc và phân tách các phân tử nước ngưng tụ thành các hạt siêu nhỏ lơ lửng, ngăn chặn tình trạng tách lớp đọng nước ở đáy bình, giúp hỗn hợp cháy sạch hoàn toàn trong buồng đốt.

Phụ gia sử dụng cho xăng sinh học có giá vài trăm nghìn sẽ giúp ổn định nhiên liệu, bảo vệ hệ thống trữ và đường ống dẫn, phù hợp với các mẫu xe đời cũ.

Ngoài ra, các hoạt chất ức chế ăn mòn có trong dung dịch phụ gia còn tạo ra một lớp màng bảo vệ mỏng bám trên bề mặt, giúp trung hòa axit và ngăn ngừa hiện tượng hình thành cặn bám gây nghẹt kim phun, bảo đảm cho động cơ đời cũ hoạt động mượt mà và bền bỉ.

Tham khảo nhanh trên thị trường, nhiều đơn vị đã và đang phân phối các loại phụ gia sử dụng cho xăng sinh học. Các loại phụ gia này được bán theo lon hoặc tuýp, tùy nhu cầu sử dụng; mức giá tham khảo có thể lên tới khoảng 300.000 đồng cho một lon khoảng 236ml, dùng được cho 150 lít nhiên liệu xăng E10.