Hóa giải hiểu lầm, xe Hybrid Electric tiếp tục gia tăng doanh số

Những hiểu lầm phổ biến về cơ chế vận hành của xe hybrid

Phổ biến nhất là quan niệm cho rằng tất cả các dòng xe có yếu tố điện đều phải cắm sạc mới có thể di chuyển. Thực tế, các dòng xe hybrid của Toyota đều mang cấu hình Full-Hybrid, pin được sạc tự động thông qua quá trình vận hành hoặc nhờ động cơ xăng mà không cần cắm sạc ngoài. Điều này giúp người lái không cần thay đổi thói quen sử dụng, không phải bận tâm việc sạc pin, tìm trạm sạc hay tính toán lộ trình di chuyển trong khi xe vẫn tiết kiệm nhiên liệu.

Khi xe khởi động hoặc di chuyển ở tốc độ thấp trong các khu đô thị đông đúc, mô-tơ điện sẽ đảm nhận vai trò chính, giúp xe vận hành trong yên lặng và không phát thải. Điều này giải thích vì sao xe Toyota Hybrid Electric lại đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu khi di chuyển trong nội đô, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng tắc đường và xe phải dừng nghỉ liên tục.

Xe hybrid chạy thuần điện, tiết kiệm nhiên liệu khi di chuyển trong đô thị đông đúc.

Sự lo ngại về việc xe "hết điện giữa đường" cũng là một định kiến cần được nhìn nhận lại một cách khách quan. Do động cơ xăng vừa đóng vai trò dẫn động vừa là nguồn phát điện cho pin, xe Toyota Hybrid chỉ dừng lại khi bình xăng cạn kiệt, tương tự như xe truyền thống. Hệ thống điều khiển thông minh luôn duy trì mức pin ở ngưỡng an toàn, đảm bảo mô-tơ điện luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.

Chi phí "nuôi" xe hybrid

Nhiều người lo ngại rằng sự phức tạp của hệ thống hybrid sẽ kéo theo chi phí bảo dưỡng đắt đỏ. Tuy nhiên, theo trải nghiệm thực tế của các khách hàng HEV, quy trình và chi phí bảo dưỡng của xe Toyota Hybrid tương đồng với xe xăng truyền thống. Điểm khác biệt duy nhất là việc kiểm tra lọc gió làm mát pin hybrid sau mỗi 10.000km, vệ sinh sau mỗi 30.000km trong điều kiện hoạt động bình thường, thay thế khi có dấu hiệu rách hoặc không đảm bảo hoạt động ổn định. Một đại lý Toyota khu vực Hà Nội cho biết, chi phí thay thế lọc gió pin hybrid tương đương các loại lọc gió thông thường trên xe.

Kiểm tra, vệ sinh và thay thế lọc gió làm mát pin hybrid khi có dấu hiệu hỏng hóc là điểm khác biệt duy nhất giữa bảo dưỡng xe xăng và xe hybrid.

Về chi phí nhiên liệu, thực tế cho thấy mức tiết kiệm nhiên liệu của xe còn thấp hơn mức công bố của hãng. Anh Hoàng Anh, một người sử dụng xe Corolla Cross HEV, chia sẻ rằng: "Tôi dùng xe hơn 1 năm, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe chỉ rơi vào khoảng 2,8-3,1L/100km khi di chuyển trong nội đô. Giai đoạn giá xăng biến động vừa rồi cũng không khiến tôi lo lắng." So với xe xăng cùng dung tích động cơ, xe hybrid tiết kiệm nhiên liệu đến hơn 50%.

Bên cạnh đó, Toyota cho biết pin xe hybrid hiện nay được thiết kế để có tuổi thọ tương đương với tuổi thọ của xe nếu được sử dụng và bảo dưỡng đúng cách. Hệ thống pin của xe Toyota Hybrid được thiết kế để ngăn việc sạc quá mức hoặc xả quá sâu, giúp kéo dài chu kỳ của các cell pin. Khi so sánh với xe xăng, xe Toyota Hybrid còn giảm bớt hao mòn cho hệ thống phanh nhờ cơ chế phanh tái tạo và giảm tải cho động cơ xăng trong những tình huống vận hành nặng nề nhất, từ đó gián tiếp kéo dài tuổi thọ của các chi tiết cơ khí.

Những chính sách thúc đẩy thị trường xe hybrid

Hiểu rõ tâm lý khách hàng, Toyota đã chủ động điều chỉnh giá bán ngay sau khi các chính sách ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe hybrid có hiệu lực. Giá xe Toyota HEV giảm từ 37 - 200 triệu đồng.

Innova Cross HEV giảm giá bán 45 triệu đồng.

Để củng cố niềm tin về chất lượng và xóa tan nỗi lo về chi phí thay pin, Toyota cũng nâng thời gian bảo hành tới 10 năm hoặc 185.000km dành cho khách hàng mua mới, tuân thủ theo lịch bảo dưỡng xe tại đại lý. Ngoài ra, chi phí thay thế pin cũng được hãng Nhật giảm đến 34%, tùy mẫu xe.

Sự hiện diện ngày càng nhiều của các mẫu xe hybrid trên đường phố không chỉ phản ánh sự thay đổi trong tư duy mua sắm của khách hàng, các dòng xe thân thiện môi trường như xe hybrid, xe điện không chỉ là xu thế tất yếu mà còn đóng góp tích cực vào việc giảm thiểu ô nhiễm, hiện thực mục tiêu xanh hóa giao thông. Tháng 4/2026, VAMA ghi nhận mức doanh số xe hybrid tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Không chỉ Toyota, Honda, Suzuki mà nhiều hãng xe Trung Quốc cũng đang phát triển công nghệ xăng lai điện, đã cho thấy tiềm năng phát triển của xe hybrid tại thị trường Việt Nam.