Theo Reuters, Ấn Độ sẽ tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Nga bất chấp những thay đổi trong chính sách miễn trừ trừng phạt của Mỹ, khi nước này đặt ưu tiên vào an ninh năng lượng và lợi ích thương mại trong bối cảnh giá dầu toàn cầu duy trì ở mức cao.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 19/5, bà Sujata Sharma, Vụ trưởng Bộ Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ, cho biết hoạt động mua dầu Nga của nước này không bị ảnh hưởng bởi các cơ chế miễn trừ trừng phạt của Washington.

"Ấn Độ đã mua dầu từ Nga trước đây, trong thời gian được miễn trừ và cả hiện tại", bà Sharma nói, theo Reuters.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu gia tăng lo ngại sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump để hết hiệu lực một số cơ chế miễn trừ liên quan đến dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga.

Theo giới chức Ấn Độ, quyết định nhập khẩu dầu thô được đưa ra chủ yếu dựa trên yếu tố thương mại và khả năng đáp ứng nguồn cung. "Về cơ bản, đây là vấn đề thương mại và chúng tôi cần đảm bảo nguồn hàng phù hợp", bà Sharma nhấn mạnh.

Quan chức này đồng thời khẳng định Ấn Độ hiện không đối mặt với nguy cơ thiếu hụt dầu thô, bất chấp căng thẳng địa chính trị gia tăng tại khu vực Tây Á và những lo ngại liên quan đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

"Không hề thiếu dầu thô. Nguồn cung hiện vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu và việc có hay không có miễn trừ cũng không tạo ra khác biệt đáng kể", bà cho biết thêm.

Trên thị trường quốc tế, giá dầu tiếp tục neo ở vùng cao do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. Tính đến chiều 19/5, giá dầu Brent giao dịch quanh mức 110 USD/thùng, trong khi dầu WTI vượt 106 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu đang tạo thêm áp lực đối với nền kinh tế Ấn Độ – quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng khoảng 85% nhu cầu dầu thô. Đồng rupee suy yếu cùng nguy cơ lạm phát gia tăng đang khiến chi phí năng lượng của nước này trở nên đắt đỏ hơn.

Trong bối cảnh đó, chính phủ Ấn Độ mới đây đã tăng giá bán lẻ xăng và dầu diesel thêm 3 rupee/lít nhằm giảm áp lực tài chính cho các doanh nghiệp dầu khí nhà nước trước đà tăng mạnh của giá dầu toàn cầu.

Trong vài năm gần đây, dầu Nga đã trở thành nguồn cung quan trọng đối với Ấn Độ nhờ mức giá chiết khấu hấp dẫn so với nhiều loại dầu chuẩn quốc tế khác. Sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, New Delhi đã gia tăng đáng kể nhập khẩu dầu từ Moscow, bất chấp sức ép từ các nước phương Tây.

Những phát biểu mới nhất từ Bộ Dầu khí Ấn Độ cho thấy New Delhi nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì dòng chảy dầu thô từ Nga, miễn là nguồn cung vẫn đảm bảo tính khả thi về thương mại và đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước.