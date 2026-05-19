Mua hàng online giá trị cao: Một phút chủ quan, nguy cơ mất tiền thật

Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và các nền tảng mua sắm trực tuyến đã mang lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, song song với đó, các hình thức lừa đảo cũng ngày càng tinh vi, lợi dụng sự chủ quan và tâm lý tin tưởng của người dân để chiếm đoạt tài sản dưới nhiều kịch bản khác nhau.

Trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, người dân cần nâng cao cảnh giác và xác nhận trực tiếp với cửa hàng trước khi thực hiện thanh toán.

Gần đây, nhiều đối tượng lừa đảo đã giả danh nhân viên bán hàng hoặc cộng tác viên của các hệ thống bán lẻ, cửa hàng điện máy, điện tử uy tín để tiếp cận người dân qua điện thoại, mạng xã hội hoặc các nền tảng online.

Các đối tượng thường chào bán sản phẩm với mức giá hấp dẫn hơn thị trường, cam kết hàng chính hãng, giao nhanh và hỗ trợ lắp đặt tận nơi nhằm tạo lòng tin với người mua.

Trong quá trình trao đổi, các đối tượng thường yêu cầu khách hàng chuyển khoản vào tài khoản cá nhân với nhiều lý do như “nhân viên phụ trách riêng”, “tài khoản thu hộ” hoặc “ưu đãi nội bộ nên không thanh toán qua hệ thống”.

Với thủ đoạn này, các đối tượng lừa đảo sẽ giả danh người mua hàng để liên hệ với doanh nghiệp hoặc cửa hàng chính thức, đặt các sản phẩm có giá trị cao và yêu cầu giao đến cho “người thân”, “đối tác”,...

Các đối tượng thường cung cấp thông tin giao nhận cụ thể, trao đổi chuyên nghiệp và liên tục thúc giục giao hàng nhanh để tạo cảm giác đáng tin cậy, khiến cả người mua lẫn đơn vị bán hàng mất cảnh giác.

Sau khi người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, đối tượng lập tức cắt liên lạc. Trong khi đó, đơn vị bán hàng chính thức hoàn toàn không nhận được khoản thanh toán nào. Thủ đoạn này khiến người mua và doanh nghiệp cùng trở thành nạn nhân của một kịch bản lừa đảo được dàn dựng từ trước.

Một trường hợp cụ thể mới đây vào ngày 12/5 khi một hệ thống điện máy lớn nhận đơn giao máy lạnh Casper 1.5HP trị giá gần 8 triệu đồng từ khách hàng tên Thắng tại địa chỉ ở Vũng Tàu.

Sau khi tiến hành xác nhận với "người nhà" của đối tượng Thắng và lắp đặt hoàn tất, shop liên hệ thu tiền thì bị Thắng chặn liên lạc. Trong khi đó, "người nhà" là ông Phúc cho biết đã chuyển 5,2 triệu đồng cho một tài khoản khác nên từ chối thanh toán thêm. 2 bên sau đó phải nhờ đến công an giải quyết, sau đó tiến hành dàn xếp riêng mới có thể kết thúc vụ việc. ﻿

Không chỉ dừng lại ở hình thức giả mạo người mua trung gian, hiện nay các đối tượng còn sử dụng nhiều chiêu thức khác như giả danh nhân viên giao hàng yêu cầu chuyển khoản để “xác nhận đơn”, giả mạo fanpage thương hiệu lớn để bán hàng giá rẻ bất thường, gửi đường link thanh toán chứa mã độc nhằm chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng hoặc tạo các website có giao diện giống hệt trang chính thức để đánh cắp thông tin cá nhân.

Đáng lo ngại hơn, nhiều đối tượng còn lợi dụng tâm lý thích ưu đãi, quà tặng hoặc sự mất cảnh giác của người mua sắm để thực hiện hành vi lừa đảo. Chỉ với vài thao tác chuyển khoản hoặc cung cấp mã OTP, nạn nhân có thể mất toàn bộ số tiền trong tài khoản mà không kịp hay biết.

Trước thực trạng này, người dân cần đặc biệt thận trọng khi mua sắm online, nhất là với các giao dịch có giá trị cao. Người tiêu dùng nên ưu tiên mua hàng qua website, ứng dụng hoặc cửa hàng chính thức của các thương hiệu uy tín, đồng thời xác minh rõ thông tin tài khoản nhận tiền trước khi chuyển khoản.

Trong trường hợp phát sinh yêu cầu thay đổi người nhận, thay đổi tài khoản thanh toán hoặc yêu cầu giao dịch qua trung gian, người dân cần chủ động liên hệ trực tiếp với đơn vị bán hàng để kiểm tra thông tin.

Người dân nên ưu tiên mua sắm tại các cửa hàng, hệ thống bán lẻ uy tín và thực hiện thanh toán qua kênh chính thức để tránh nguy cơ bị lừa đảo.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hay truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội hoặc cuộc gọi tự xưng là nhân viên hỗ trợ.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản.