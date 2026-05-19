Cận cảnh Vespa Sprint 180 lần đầu xuất hiện tại Việt Nam: Giá ngang SH350i, động cơ mạnh nhất dòng Sprint nhưng không dành cho số đông

Sau nhiều tháng chờ đợi, Piaggio Việt Nam cuối cùng đã đưa Vespa Sprint 180 đến tay khách hàng trong nước với giá bán 121,5 triệu đồng. Đây hiện là phiên bản Sprint mạnh nhất từng được phân phối chính hãng tại Việt Nam, đồng thời cũng là mẫu scooter đô thị có mức giá ngang nhiều dòng xe phân khối lớn phổ thông.

Điểm đáng chú ý nhất trên Vespa Sprint 180 nằm ở khối động cơ i-Get 180cc hoàn toàn mới. Xe sử dụng cấu hình xy-lanh đơn, 4 kỳ, 3 van, phun xăng điện tử PFI và làm mát bằng gió cưỡng bức. Khối động cơ này cho công suất 11 kW, tương đương khoảng 14,8 mã lực tại 8.250 vòng/phút cùng mô-men xoắn 13,7 Nm tại 6.500 vòng/phút.

So với Sprint 150 trước đây, bản 180 cc có đường kính piston lớn hơn, đạt 61,5 mm trong khi hành trình piston giữ nguyên ở mức 58,6 mm. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố vào khoảng 2,27 lít/100 km, nhỉnh hơn bản 125 nhưng đổi lại là khả năng tăng tốc và độ “bốc” rõ rệt hơn khi vận hành trong phố hoặc chạy đường trường.

Xe vẫn sử dụng hộp số vô cấp CVT kết hợp ly hợp ly tâm khô tự động có bộ giảm chấn rung. Khung xe dạng thép liền khối đặc trưng của Vespa tiếp tục được giữ lại nhằm duy trì cảm giác lái đầm chắc vốn là điểm mạnh của dòng xe Ý này.

Về trang bị, Sprint 180 sở hữu phanh đĩa trước 200 mm tích hợp ABS đơn kênh, trong khi phía sau vẫn là phanh tang trống 220 mm. Bộ vành hợp kim 12 inch đi kèm lốp không săm kích thước 110/70 phía trước và 120/70 phía sau.

Thiết kế tổng thể của xe gần như không thay đổi quá nhiều so với dòng Sprint quen thuộc. Piaggio vẫn giữ kiểu dáng thân thép liền khối, cụm đèn pha vuông thể thao cùng những đường nét mang đậm DNA Ý. Phiên bản kỷ niệm 80 năm gây chú ý với màu sơn Verde Pastello lấy cảm hứng từ mẫu Vespa 98 ra đời năm 1946, đi kèm loạt chi tiết nhận diện riêng như logo “80th”, yên phối màu đặc biệt và bộ vành cắt kim cương.

Ngoài ra, xe còn được trang bị màn hình TFT/LCD thế hệ mới hỗ trợ kết nối Vespa MIA với điện thoại thông minh, tích hợp các tính năng như quản lý cuộc gọi, nhạc, dẫn đường, Bike Finder hay Follow Me.

Với giá bán 121,5 triệu đồng, Vespa Sprint 180 đang đứng trong nhóm xe tay ga cỡ nhỏ đắt nhất tại Việt Nam. Mức giá này thậm chí tiệm cận Honda SH350i (152 triệu đồng), cho thấy Piaggio không định biến Sprint 180 thành mẫu xe dành cho số đông.

Đổi lại, Sprint 180 hướng tới nhóm khách hàng yêu thích phong cách Ý, đề cao thiết kế và trải nghiệm lái hơn tính thực dụng. Đây cũng là một trong số ít mẫu Vespa tại Việt Nam mang lại cảm giác vận hành khác biệt đủ rõ để người dùng nhận ra ngay từ cú vặn ga đầu tiên.