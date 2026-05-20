VinFast chính thức ra mắt VF 8 thế hệ mới, giá 999 triệu đồng

VinFast vừa chính thức ra mắt VF 8 thế hệ mới tại thị trường Việt Nam với hàng loạt nâng cấp về thiết kế, công nghệ và khả năng vận hành. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên trong dải sản phẩm của hãng được nâng cấp toàn diện kể từ khi VinFast chuyển sang chiến lược xe điện toàn cầu.

VF 8 thế hệ mới thuộc phân khúc SUV điện cỡ D, có giá niêm yết 999 triệu đồng. Khách hàng đặt cọc trong giai đoạn từ ngày 27/5 đến hết 3/6/2026 sẽ được ưu đãi thêm 51 triệu đồng, bên cạnh các chính sách hỗ trợ hiện hành trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh”.

Theo VinFast, VF 8 mới được phát triển dựa trên triết lý thiết kế “Dòng chảy công nghệ” (Tech Fluid), tập trung vào sự liền mạch, hiện đại và cảm giác chuyển động mạnh mẽ. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.701 x 1.872 x 1.670 mm, chiều dài cơ sở 2.840 mm và cấu hình 5 chỗ ngồi.

Phần đầu xe nổi bật với mặt ca-lăng đen bóng kết hợp dải đèn LED định vị hình cánh chim đặc trưng. Thiết kế thân xe sử dụng nhiều đường gân nổi và bề mặt chuyển khối nhằm tăng hiệu ứng thị giác khi di chuyển, trong khi cụm đèn hậu LED kéo dài phía sau tiếp tục duy trì nhận diện quen thuộc của thương hiệu Việt.

Không gian nội thất được thiết kế theo hướng tối giản, tập trung vào trải nghiệm người dùng. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí kích thước 12,9 inch tích hợp phần lớn chức năng điều khiển xe. Xe cũng được trang bị màn hình thông tin sau vô-lăng, cần số dạng điện tử phía sau vô-lăng, điều hòa tự động 2 vùng tích hợp ion hóa không khí và lọc bụi Combi 1.0.

VinFast cho biết VF 8 thế hệ mới được trang bị ghế công thái học với ghế lái chỉnh điện 6 hướng có nhớ vị trí. Hàng ghế thứ hai có thể điều chỉnh độ ngả và gập phẳng theo tỷ lệ 60:40 nhằm tăng không gian chứa đồ. Xe cũng hỗ trợ trợ lý ảo tiếng Việt đa vùng miền cùng hệ thống âm thanh 8 loa.

Điểm đáng chú ý nhất trên VF 8 mới nằm ở nền tảng công nghệ và hệ thống vận hành. Mẫu SUV điện này được phát triển trên khung gầm hoàn toàn mới, sử dụng hệ thống treo giảm chấn thích ứng FSD (Frequency Selective Dampers) ở cả cầu trước và cầu sau. Công nghệ này cho phép thay đổi độ cứng mềm của hệ thống treo tùy theo điều kiện mặt đường nhằm cải thiện độ êm ái và sự ổn định khi vận hành.

VF 8 thế hệ mới cũng được phát triển theo xu hướng xe điều khiển bằng phần mềm (Software Defined Vehicle - SDV). Theo VinFast, toàn bộ kiến trúc điện - điện tử và phần mềm điều khiển được đội ngũ kỹ sư của hãng tự nghiên cứu và phát triển. Trung tâm điều khiển là kiến trúc máy tính trung tâm CVC (Central Vehicle Computer), đóng vai trò xử lý và phản hồi các lệnh điều khiển trên xe.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ điện công suất tối đa 170 kW (228 mã lực), mô-men xoắn cực đại 330 Nm, dẫn động cầu trước và có ba chế độ lái gồm Tiết kiệm, Thường và Thể thao. Bộ pin dung lượng 60,13 kWh cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 500 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Xe hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% pin trong chưa tới 30 phút.

Một trong những công nghệ mới được VinFast nhấn mạnh là hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM (Integrated Thermal Management). Đây là hệ thống do hãng tự nghiên cứu và đăng ký bản quyền sáng chế, giúp điều phối nhiệt độ pin, động cơ, hệ thống điện và khoang lái nhằm tối ưu hiệu suất vận hành, hỗ trợ sạc nhanh và kéo dài tuổi thọ pin.

Ở mảng an toàn, VF 8 thế hệ mới được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS với các tính năng như hỗ trợ lái trên cao tốc, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù và camera 360 độ. VinFast cho biết mẫu xe này được phát triển hướng tới mục tiêu đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Theo kế hoạch, VinFast sẽ bắt đầu nhận đặt cọc VF 8 thế hệ mới từ ngày 27/5/2026 thông qua website và hệ thống đại lý trên toàn quốc. Xe được bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km, trong khi bộ pin được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km tùy điều kiện nào đến trước.

Ngoài ưu đãi 51 triệu đồng cho khách đặt cọc sớm, người mua VF 8 mới còn được áp dụng các chính sách hiện hành như hỗ trợ 10% giá xe hoặc ưu đãi lãi suất cố định 5% trong 3 năm, đồng thời miễn phí sạc pin đến ngày 10/2/2029. Những chiếc VF 8 thế hệ mới đầu tiên dự kiến được bàn giao cho khách hàng vào cuối tháng 7/2026.