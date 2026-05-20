Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xe tay ga mới của Honda về đại lý Việt Nam: 'chất' hơn cả Air Blade và SH Mode mà giá chỉ 46 triệu đồng

Khánh Vy | 20-05-2026 - 07:30 AM | Thị trường

Mẫu xe tay ga có mức giá cực hấp dẫn, thiết kế cá tính và trang bị hiện đại.

Honda Vario 125 Street 2026 vừa chính thức xuất hiện tại thị trường Việt Nam thông qua các đại lý nhập khẩu tư nhân với mức giá khoảng 46 triệu đồng. Phiên bản mới của mẫu xe tay ga này gây chú ý khi được Honda bổ sung phong cách thiết kế Street style cá tính, đi kèm nhiều nâng cấp về trang bị, khả năng vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu.

Trước đó không lâu, PT Astra Honda Motor (AHM) đã trình làng thế hệ mới nhất của Honda Vario 125 tại Indonesia. Ở lần nâng cấp này, hãng xe Nhật Bản không thay đổi hoàn toàn thiết kế tổng thể mà tập trung tinh chỉnh hàng loạt chi tiết nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng, đồng thời bổ sung phiên bản Street dành cho nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách thể thao và khác biệt.

Xe tay ga mới của Honda về đại lý Việt Nam: 'chất' hơn cả Air Blade và SH Mode mà giá chỉ 46 triệu đồng - Ảnh 1.

Xe tay ga mới của Honda về đại lý Việt Nam: 'chất' hơn cả Air Blade và SH Mode mà giá chỉ 46 triệu đồng - Ảnh 2.

Điểm dễ nhận thấy nhất trên Honda Vario 125 Street 2026 là thiết kế tay lái trần kết hợp cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số tách rời. Cách bố trí này tạo cảm giác tương tự các mẫu xe tay ga mang phong cách adventure đang được nhiều người dùng Đông Nam Á ưa chuộng.

Phần đầu xe tiếp tục mang phong cách góc cạnh quen thuộc của dòng Vario, nhưng hệ thống chiếu sáng đã được nâng cấp đáng kể. Toàn bộ đèn trên xe đều sử dụng công nghệ LED, trong đó đèn pha được cải thiện khả năng chiếu xa hơn khoảng 10% ở chế độ pha. Cụm đèn hậu thiết kế hình chữ V cũng giúp mẫu xe trở nên hiện đại và dễ nhận diện hơn khi di chuyển ban đêm.

Honda cũng thực hiện nhiều thay đổi ở phần khung gầm nhằm giảm trọng lượng xe. Theo công bố, gắp sau đã được tinh chỉnh nhẹ hơn khoảng 10%, trong khi một số chi tiết như ốp L-cover và ống dẫn gió cũng được giảm khoảng 11% trọng lượng. Nhờ đó, tổng khối lượng xe chỉ còn khoảng 113 kg, góp phần cải thiện khả năng tăng tốc cũng như hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu.

Về vận hành, Honda Vario 125 Street 2026 sử dụng động cơ eSP xi-lanh đơn, dung tích 124,9cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này cho công suất tối đa 11,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,74 Nm tại 5.000 vòng/phút.

Theo công bố từ nhà sản xuất, mẫu xe đạt chứng nhận tiết kiệm năng lượng EEV 3 sao tại Malaysia với mức tiêu thụ nhiên liệu lên tới 51,7 km/lít, tương đương 1,93L/100 km. Đây được xem là một trong những điểm mạnh đáng chú ý của dòng xe này trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến chi phí vận hành.

Xe tay ga mới của Honda về đại lý Việt Nam: 'chất' hơn cả Air Blade và SH Mode mà giá chỉ 46 triệu đồng - Ảnh 3.

Để tăng độ ổn định khi di chuyển trong đô thị, Honda trang bị cho Vario 125 Street bộ lốp bản rộng với kích thước trước 90/80 và sau 100/80, kết hợp cùng mâm thể thao. Hệ thống phanh sử dụng đĩa Wavy Disc Brake phía trước và phanh tang trống phía sau, đi kèm công nghệ phanh kết hợp CBS nhằm nâng cao độ an toàn.

Bên cạnh đó, mẫu xe vẫn duy trì loạt tiện ích quen thuộc như hệ thống khóa thông minh Smartkey, cổng sạc USB và cốp chứa đồ dung tích 18 lít. Hệ thống Smartkey hoạt động tương tự các dòng xe ga cao cấp của Honda, cho phép người dùng khởi động xe mà không cần chìa khóa cơ, đồng thời hỗ trợ chống trộm hiệu quả hơn.

Việc Honda Vario 125 Street 2026 cập bến Việt Nam được đánh giá sẽ khiến phân khúc xe tay ga thể thao tầm trung trở nên sôi động hơn trong thời gian tới, đặc biệt khi mẫu xe này sở hữu thiết kế cá tính cùng mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng.

Hãng xây nhà máy ở Bình Dương ra mắt xe tay ga mới: trang bị xịn xò, 1 lít xăng đi 50 km, đe dọa thay thế Honda Air Blade

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải đất hiếm hay nông sản, Việt Nam sở hữu một 'mỏ vàng' được Mỹ, Brazil săn đón: Xuất khẩu tăng 150%, nước ta có lợi thế so với Trung Quốc

Không phải đất hiếm hay nông sản, Việt Nam sở hữu một 'mỏ vàng' được Mỹ, Brazil săn đón: Xuất khẩu tăng 150%, nước ta có lợi thế so với Trung Quốc Nổi bật

Petrolimex sắp bán sản phẩm mới, “xịn” hơn xăng E10 Ron 95

Petrolimex sắp bán sản phẩm mới, “xịn” hơn xăng E10 Ron 95 Nổi bật

TPHCM đột kích nhiều kho hàng, thu giữ hàng nghìn sản phẩm '3 không'

TPHCM đột kích nhiều kho hàng, thu giữ hàng nghìn sản phẩm '3 không'

07:00 , 20/05/2026
Việt Nam đón tin vui cùng lúc từ Campuchia và Malaysia

Việt Nam đón tin vui cùng lúc từ Campuchia và Malaysia

06:26 , 20/05/2026
Campuchia, châu Phi đua nhau đưa vào Việt Nam một 'báu vật' - Là trợ lực giúp nước ta xuất khẩu bỏ xa thế giới

Campuchia, châu Phi đua nhau đưa vào Việt Nam một 'báu vật' - Là trợ lực giúp nước ta xuất khẩu bỏ xa thế giới

05:58 , 20/05/2026
Không phải dầu thô, một mặt hàng của Iran đang gặp khó do xung đột: Mỗi lô hàng lỗ 50%, Ấn Độ bị ‘vạ lây’

Không phải dầu thô, một mặt hàng của Iran đang gặp khó do xung đột: Mỗi lô hàng lỗ 50%, Ấn Độ bị ‘vạ lây’

00:01 , 20/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên