Không phải dầu thô, một mặt hàng của Iran đang gặp khó do xung đột: Mỗi lô hàng lỗ 50%, Ấn Độ bị ‘vạ lây’

Giá táo nhập khẩu tại Ấn Độ đang chịu áp lực giảm mạnh trong bối cảnh nguồn cung táo Iran bị gián đoạn do xung đột nhưng vẫn tràn vào thị trường với mức giá thấp, kéo mặt bằng giá chung đi xuống và làm suy giảm lợi nhuận của các nhà nhập khẩu.

Theo ông Pankaj Kondhalkar, đại diện công ty nhập khẩu A1 Products có trụ sở tại Navi Mumbai, mùa vụ năm nay ghi nhận nhiều khó khăn chưa từng có đối với các doanh nghiệp nhập khẩu táo tại Ấn Độ, đặc biệt là các lô hàng có xuất xứ từ Iran.

Ông cho biết phần lớn các container táo Iran đã bị mắc kẹt từ một đến hai tháng tại cảng Bandar Abbas do ảnh hưởng xung đột, khiến quá trình vận chuyển bị đình trệ. Trong thời gian chờ đợi, nhiều container không được cấp điện để duy trì hệ thống làm lạnh, khiến trái cây bị phơi trong điều kiện nhiệt độ cao tại cả Iran lẫn Ấn Độ.

"Tình trạng chậm tàu và mất lạnh khiến táo bị hư hỏng nghiêm trọng khi cập cảng", ông Pankaj nhận định. Theo ông, mỗi container táo Iran thường chứa khoảng 2.200 thùng, tương đương 22 tấn hàng hóa, nên thiệt hại tài chính đối với các nhà nhập khẩu là rất lớn.

Giá mua ban đầu của táo Iran vào khoảng 11-12 USD/thùng, tuy nhiên chi phí vận chuyển và các khoản liên quan tăng mạnh đã đẩy tổng giá thành nhập khẩu lên gần 14 USD/thùng. Trong khi đó, chất lượng hàng hóa suy giảm khiến giá bán tại thị trường Ấn Độ chỉ còn khoảng 6-7 USD/thùng.

Với mức chênh lệch này, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu và nhà đầu tư được cho là đang phải đối mặt với khoản lỗ lên tới khoảng 50% đối với các lô táo Iran trong mùa vụ năm nay.

Thông thường, táo Iran sẽ được tiêu thụ hết vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4, nhường thị phần cho nguồn cung từ Nam Phi, Chile và bang Washington (Mỹ). Tuy nhiên, năm nay lượng táo Iran giá rẻ vẫn xuất hiện trên thị trường đến tận tháng 4 và tháng 5, làm đảo lộn diễn biến giá thông thường.

Theo ông Pankaj, việc táo Iran giảm giá mạnh đã kéo mặt bằng giá chung của thị trường đi xuống đúng thời điểm các nguồn cung mới từ Nam Phi và Chile bắt đầu vào vụ.

Hiện nay, táo Nam Phi, đặc biệt là các giống Royal Gala và Flash Gala, vẫn được người tiêu dùng Ấn Độ đánh giá cao nhờ chất lượng ổn định. Tuy nhiên, giá bán cũng đang chịu áp lực giảm đáng kể.

Mùa trước, một thùng táo Nam Phi loại 18 kg được bán với giá khoảng 41,6 USD, trong khi năm nay mức giá phổ biến chỉ còn khoảng 31,2 USD/thùng. Đối với táo cao cấp từ Washington, giá bán hiện dao động 41-46 USD/thùng, song người mua ngày càng có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm ở mức giá thấp hơn, khoảng 36,5 USD/thùng.

Theo giới nhập khẩu, sự cạnh tranh từ các lô táo Iran giá rẻ đang khiến các doanh nghiệp kinh doanh trái cây chất lượng cao gặp khó khăn trong việc duy trì biên lợi nhuận và thu hồi vốn.

Bên cạnh áp lực về giá bán, chi phí nhập khẩu cũng gia tăng do đồng USD mạnh lên và cước vận tải leo thang trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Ông Pankaj cho biết chi phí mua hàng mùa này đã tăng khoảng 30% so với năm trước, trong khi giá bán tại thị trường nội địa không tăng tương ứng.

Tình hình khó khăn đang buộc nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô nhập khẩu. A1 Products cho biết công ty chỉ dự kiến nhập tối đa khoảng 30 container táo Nam Phi trong mùa này, giảm mạnh so với khoảng 50 container của năm trước.

Trong thời gian tới, giới kinh doanh dự báo nguồn cung táo Iran sẽ sớm cạn kiệt, trong khi thị trường sẽ chuyển trọng tâm sang các lô hàng từ Chile và Washington. Các nhà nhập khẩu hiện ưu tiên giảm khối lượng nhập hàng, điều chỉnh cơ cấu nguồn cung và kiểm soát dòng tiền nhằm hạn chế rủi ro sau giai đoạn biến động mạnh do táo Iran gây ra.