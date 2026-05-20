Việt Nam đón tin vui cùng lúc từ Campuchia và Malaysia

Như Quỳnh | 20-05-2026 - 06:26 AM | Thị trường

Một mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia bất ngờ ghi nhận mức tăng trưởng 258%.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong tháng 4 đã thu về hơn 534 triệu USD, tăng 0,8% so với tháng 3.

Lũy kế hết 4 tháng đầu năm, nhóm hàng rau quả đã mang về hơn 2,56 tỷ USD, tăng mạnh 22,1% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về thị trường, Trung Quốc tiếp tục là khách hàng lớn nhất của rau quả Vệt Nam với hơn 1,1 tỷ USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Mỹ đứng thứ 2 với hơn 178 triệu USD, tăng gần 16% so với 4T/2025.

Đứng thứ 3 là Hàn Quốc với hơn 110 triệu USD, tăng 9,13% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang Campuchia với tăng trưởng 3 chữ số, đứng đầu về mức tăng trưởng. Cụ thể, nước ta thu về hơn 27 triệu USD từ láng giềng, tăng mạnh 258% so với cùng kỳ năm 2025.

Mặc dù chứng kiến mức tăng trưởng lớn nhất tuy nhiên tỷ trọng của Campuchia chỉ chiếm hơn 1%. Bên cạnh Campuchia, nhiều thị trường khác cũng chứng kiến mức tăng mạnh như Malaysia tăng 80%, Hà Lan tăng 61%, Đức tăng 55%,…

Đối với Campuchia, nhu cầu của quốc gia này rất đa dạng từ trái cây như sầu riêng, xoài, mít, thanh long, nhãn, chôm chôm, bưởi, cam… đến rau củ các loại gồm tỏi, hành tây, hành lá, rau củ... Nhờ vị trí địa lý giáp biên giới với các tỉnh miền Tây, rau quả được vận chuyển sang biên giới với số lượng lớn theo mùa vụ. Trong bối cảnh nguồn cung từ Thái Lan sụt giảm, người Campuchia ngày càng đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt Nam. Đây là thời cơ thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường này.

Bên cạnh đó, Malaysia cũng đã vượt qua Thái Lan để trở thành nhà nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam trong khu vực ASEAN và đứng thứ 6 trong số các thị trường chính. Trong 4 tháng qua nước này đã chi hơn 49 triệu USD để nhập rau quả Việt Nam, tăng 81% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 15 năm qua, ngành rau quả Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Từ mức kim ngạch 500 triệu USD năm 2010, đến năm 2025, con số này đã đạt 8,5 tỷ USD. Thành công này không chỉ đến từ sự tăng trưởng tự nhiên mà còn là kết quả của việc thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe.

Trên đà phát triển mạnh mẽ, ngành rau quả hướng tới mục tiêu xuất khẩu đạt 10 tỷ USD vào năm 2026. Với chiến lược sản xuất xanh và đẩy mạnh chế biến sâu, ngành này đang khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ thương mại nông sản toàn cầu.

Tuy nhiên, hiện nay ngành rau quả vẫn đối mặt với thách thức như phụ thuộc vào một số thị trường, chi phí logistics cao và biến động thương mại toàn cầu. Giá vận chuyển nội địa tăng 30–40%, chi phí đầu vào tăng 20–30% khiến biên lợi nhuận doanh nghiệp thu hẹp. Trong bối cảnh đó, yêu cầu tái cấu trúc theo hướng nâng cao chất lượng, tối ưu chi phí và đẩy mạnh xúc tiến thương mại trở nên cấp thiết nhằm duy trì tăng trưởng bền vững.

Không phải đất hiếm hay nông sản, Việt Nam sở hữu một 'mỏ vàng' được Mỹ, Brazil săn đón: Xuất khẩu tăng 150%, nước ta có lợi thế so với Trung Quốc

Petrolimex sắp bán sản phẩm mới, "xịn" hơn xăng E10 Ron 95

Campuchia, châu Phi đua nhau đưa vào Việt Nam một 'báu vật' - Là trợ lực giúp nước ta xuất khẩu bỏ xa thế giới

05:58 , 20/05/2026
Không phải dầu thô, một mặt hàng của Iran đang gặp khó do xung đột: Mỗi lô hàng lỗ 50%, Ấn Độ bị 'vạ lây'

00:01 , 20/05/2026
Chưa từng có: Đổi điện thoại iPhone, Samsung cũ lấy Vertu, thực hư thế nào?

21:44 , 19/05/2026
Thay đổi từ ngày 1/6, người dân đi xe máy, ô tô cần nắm rõ

20:38 , 19/05/2026

