TPHCM đột kích nhiều kho hàng, thu giữ hàng nghìn sản phẩm '3 không'

Ngày 19/5, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 thuộc Chi cục QLTT TPHCM đã tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh tại phường Tân Tạo, qua đó phát hiện tại đây đang chứa trữ 820 đơn vị sản phẩm (tuýp, chai) mỹ phẩm các loại. Tất cả số hàng này đều " 3 không ": không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, không thể hiện xuất xứ, không có tài liệu công bố chất lượng đính kèm.

Lực lượng QLTT TPHCM vừa thu giữ hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Cụ thể, các sản phẩm gồm kem dưỡng trắng da mờ nám, nước hoa không nhãn hiệu, kem dưỡng trắng ngừa mụn… Tổng giá trị theo giá niêm yết là gần 40 triệu đồng.

Đội QLTT số 11 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm nêu trên, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm hành chính có liên quan và áp dụng các biện pháp xử lý tang vật vi phạm hành chính theo quy định.

Cả nghìn sản phẩm là thực phẩm, mỹ phẩm "3 không" vừa bị TPHCM phát hiện và thu giữ

Trước đó ít ngày, Đội QLTT số 13 đã kiểm tra 13 tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn xã Hóc Môn và Đông Thạnh đang chào bán hàng hoá trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử; trong đó có ba tổ chức, cá nhân kinh doanh về thực phẩm. Lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ hơn 13.000 đơn vị sản phẩm trị giá hàng trăm triệu đồng, gồm thực phẩm, quần áo, vải, dung dịch tẩy rửa không có nhãn mác; không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.

Lực lượng QLTT đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm nêu trên và lập thủ tục xử phạt hành chính số tiền 679 triệu đồng, trong đó xử phạt 3 tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm "3 không" gần 300 triệu đồng.

Tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả hàng nhái...

Cùng thời gian này, Đội QLTT số 12 đã tiêu hủy hơn 3.000 đơn vị sản phẩm có trị giá hàng trăm triệu đồng. Đây là lô hàng hóa mỹ phẩm, thực phẩm giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc .

Toàn bộ hàng hóa sau khi hủy sẽ được đưa đi chôn lấp tại bãi chôn lấp hợp vệ sinh của thành phố. Toàn bộ quá trình tiêu hủy hàng hóa có sự giám sát chặt chẽ của Đội QLTT số 12 và các lực lượng chức năng liên quan, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về môi trường.

Thông qua công tác kiểm tra, xử lý và tiêu hủy hàng hóa vi phạm, Chi cục QLTT TPHCM cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường đấu tranh, ngăn chặn các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Đồng thời, đơn vị sẽ đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thường xuyên trao đổi thông tin, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn, kịp thời phát hiện, kiểm tra và ngăn chặn các thủ đoạn lợi dụng môi trường thương mại điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.