Honda City 2026 có ảnh chính thức, chốt ra mắt tuần này: Mặt trước khác biệt lớn, 5 camera, màn hình to, thêm tiện nghi cạnh tranh Vios, Accent

Theo Khôi Nguyên | 20-05-2026 - 08:45 AM | Thị trường

Càng gần ngày ra mắt 22/5, Honda City facelift càng lộ diện rõ nét. Những hình ảnh thực tế cho thấy mẫu sedan có sự phân hóa trang bị rõ rệt giữa các phiên bản, nâng cấp về màn hình và công nghệ.

Fanpage chính thức của Honda Ấn Độ đã đăng tải hình ảnh úp mở về phiên bản nâng cấp (facelift) của dòng City, đồng thời khẳng định đây chính là City mới. Hình ảnh cho thấy một chiếc xe phủ bạt, chỉ để lộ cụm đèn định vị ban ngày (DRL). Theo giới truyền thông Ấn Độ, mốc thời gian ra mắt Honda City 2026 được ấn định vào ngày 22/5.

Hình ảnh chính thức đầu tiên của Honda City 2026. Ảnh: Honda

Hiện tại, mẫu sedan này đã bắt đầu được chuyển về các đại lý. Hình ảnh rò rỉ sớm từ kho và showroom cho thấy xe có ít nhất 2 phiên bản với sự khác biệt về ngoại hình và trang bị. Phiên bản cao cấp sở hữu mâm phay xước hai tông màu, cửa sổ trời, camera 360 độ và hệ thống camera quan sát làn đường LaneWatch. Phiên bản thấp hơn sử dụng mâm sơn đen kích thước nhỏ hơn, không có cửa sổ trời và cụm camera kể trên.

Có ít nhất 2 phiên bản City với sự khác biệt nhẹ ở ngoại hình. Ảnh: Financial Express - Team BHP

Về thiết kế ngoại thất, đây là bản nâng cấp giữa vòng đời nên phom dáng tổng thể của xe giữ nguyên. Thay đổi tập trung ở phần đầu với cụm đèn chiếu sáng LED mảnh hơn, dải LED định vị nối liền hai bên qua mặt ca-lăng. Cản trước và lưới tản nhiệt được tạo hình lại với các đường cắt xẻ và hốc hút gió lớn hơn. Bản cao cấp (có thể là RS) có thêm cánh gió liền cốp và cụm đèn hậu màu khói, khác với màu đỏ trên bản thường.

Mặt trước của xe có thay đổi lớn nhất. Ảnh: Team BHP

Khoang cabin cũng nhận được nhiều thay đổi về trang bị. Màn hình đồng hồ thông tin sau vô-lăng có kích thước lớn hơn bản cũ. Màn hình giải trí trung tâm đổi sang loại kích thước lớn, đặt nổi với giao diện mới. Khu vực điều hòa được thiết kế lại với cụm phím bấm gọn hơn. Đáng chú ý, ghế trước của xe tích hợp thêm tính năng làm mát. Bản cao cấp có cửa sổ trời.

Tiện ích bên trong xe cũng được nâng cấp. Ảnh: Team BHP

Hệ truyền động của City mới dự kiến không thay đổi. Xe sẽ tiếp tục được trang bị động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên i-VTEC, công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT. Phiên bản hybrid e:HEV vẫn được duy trì.

Hệ thống an toàn của xe có thêm tùy chọn camera 360 độ bên cạnh tính năng LaneWatch, nâng tổng số camera xung quanh xe lên con số 5. Gói an toàn chủ động Honda Sensing gồm ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn và phanh giảm thiểu va chạm tiếp tục xuất hiện trên các phiên bản cao.

Honda City mới sẽ "làm nóng" phân khúc với nhiều thay đổi lớn. Ảnh dựng đồ họa: AP

Với việc bổ sung hàng loạt tiện nghi, Honda City hiện là một trong những mẫu xe có trang bị đầy đủ nhất phân khúc. Sự xuất hiện của bản facelift này sẽ gia tăng áp lực lên các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Skoda Slavia. Trong khi đó, phân khúc sedan hạng B dự kiến sẽ tiếp tục có sự cạnh tranh gay gắt khi Slavia phiên bản nâng cấp mới gần đây cũng đã bị bắt gặp khi đang chạy thử nghiệm trên đường phố.

