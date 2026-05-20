Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xăng E10 bán trên toàn quốc từ 1-6, sẽ có giá hấp dẫn hơn xăng khoáng

Theo Thuỳ Linh | 20-05-2026 - 10:18 AM | Thị trường

Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường để tạo chênh lệch giá hấp dẫn giữa xăng sinh học E10 và xăng khoáng.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ Ban hành quy định về việc đẩy nhanh triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10.

Đề xuất giảm thuế để xăng E10 hấp dẫn hơn xăng khoáng năm 2026 - Ảnh 1.

Xăng E10 sẽ bán trên toàn quốc từ 1-6-2026

Về lộ trình, dự thảo Nghị quyết nêu rõ giai đoạn 1 (đến 31-5-2026), khuyến khích các doanh nghiệp đã sẵn sàng nguồn cung E10, hạ tầng phối trộn và phân phối đến người tiêu dùng xăng (PVOil, Petrolimex) mở rộng pha chế, phối trộn, phân phối xăng E10 đến người dùng trong hệ thống của mình, các doanh nghiệp còn lại bằng nhiều giải pháp (mua xăng sinh học E5, E10 từ các doanh nghiệp có khả năng cung cấp) để thực hiện việc chuyển đổi sang phân phối xăng sinh học trong khi chờ hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng phối trộn.

Giai đoạn 2 (từ 1-6-2026), triển khai đồng loạt phân phối xăng E5, E10 trên phạm vi toàn quốc theo đúng quy định tại Thông tư số 50/2025/TTBCT.

Theo đó, kể từ ngày 1-6-2026, mặt hàng E10RON95-III được xác định để thực hiện công bố giá cơ sở.

Nhiều giải pháp khuyến khích sử dụng xăng E10

Để khuyến khích sử dụng xăng E10, dự thảo Nghị quyết đưa ra nhiều giải pháp. Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường cụ thể cho mặt hàng xăng sinh học E5, E10… để tạo chênh lệch giá hấp dẫn giữa xăng sinh học và xăng khoáng.

Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất các chính sách theo hướng khuyến khích phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học, sử dụng xăng sinh học ổn định lâu dài.

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc thuê dịch vụ thử nghiệm và đơn giản hóa quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu quy định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng quy hoạch vùng nguyên liệu cho sản xuất nhiên liệu sinh học và chính sách khuyến khích sản xuất E100 trong nước bền vững. Đánh giá và công bố các chỉ số về giảm phát thải khi sử dụng xăng E5, E10 để phục vụ công tác truyền thông.

UBND các tỉnh, TP chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hạ tầng lưu chứa, phân phối xăng sinh học; Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E5, E10 lưu thông trên địa bàn.

Các thương nhân kinh doanh xăng dầu và doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu nhiên liệu sinh học chủ động kế hoạch tạo nguồn xăng khoáng và E100, nâng cấp hạ tầng phối trộn và hệ thống phân phối, xây dựng kế hoạch chuyển đổi kinh doanh mặt hàng xăng E10 tại hệ thống phân phối của thương nhân hoàn thành trước thời điểm 1-6-2026. Nghiêm túc thực hiện lộ trình chuyển đổi và đảm bảo chất lượng sản phẩm theo đúng quy chuẩn.

Theo Thuỳ Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VinFast chính thức ra mắt VF 8 thế hệ mới, giá 999 triệu đồng

VinFast chính thức ra mắt VF 8 thế hệ mới, giá 999 triệu đồng Nổi bật

Petrolimex sắp bán sản phẩm mới, “xịn” hơn xăng E10 Ron 95

Petrolimex sắp bán sản phẩm mới, “xịn” hơn xăng E10 Ron 95 Nổi bật

Sau Đông Nam Á, làn sóng xe điện Trung Quốc tiếp tục vượt đại dương, chiếm lĩnh một thị trường từng là 'mỏ vàng' của Toyota

Sau Đông Nam Á, làn sóng xe điện Trung Quốc tiếp tục vượt đại dương, chiếm lĩnh một thị trường từng là 'mỏ vàng' của Toyota

10:18 , 20/05/2026
Hơn 100 nghề được "trợ giá sức khỏe": Kingsport tri ân triệu người làm nghề

Hơn 100 nghề được "trợ giá sức khỏe": Kingsport tri ân triệu người làm nghề

10:00 , 20/05/2026
TP.HCM: Khởi tố ông chủ chuỗi K.W Sneaker, thu hơn 1.400 đôi giày giả nhãn hiệu Nike, Adidas, New Balance, Onitsuka Tiger gần 3,4 tỷ đồng

TP.HCM: Khởi tố ông chủ chuỗi K.W Sneaker, thu hơn 1.400 đôi giày giả nhãn hiệu Nike, Adidas, New Balance, Onitsuka Tiger gần 3,4 tỷ đồng

09:53 , 20/05/2026
Xe máy điện giảm giá "sập sàn", có mẫu giảm đến 15 triệu đồng

Xe máy điện giảm giá "sập sàn", có mẫu giảm đến 15 triệu đồng

09:40 , 20/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên