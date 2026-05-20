TP.HCM: Khởi tố ông chủ chuỗi K.W Sneaker, thu hơn 1.400 đôi giày giả nhãn hiệu Nike, Adidas, New Balance, Onitsuka Tiger gần 3,4 tỷ đồng

Theo Minh Tuệ | 20-05-2026 - 09:53 AM | Thị trường

Đồng loạt kiểm tra chuỗi K.W Sneaker, Công an thu giữ hơn 1.400 đôi giày giả nhãn hiệu Nike, Adidas, New Balance, Onitsuka Tiger; tổng trị giá hàng hóa vi phạm là gần 3,4 tỷ đồng.

Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Trần Việt Hoàng (SN 1993, ngụ phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Trước đó, Phòng PC03 Công an TP.HCM đã bất ngờ đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm bán hàng của Hộ kinh doanh K.W Sneaker tại các địa chỉ: 203/17 đường Huỳnh Văn Nghệ và số 813 đường Quang Trung, cùng phường An Hội Tây; số 640 đường Trường Chinh, phường Tân Bình do Nguyễn Trần Việt Hoàng là đại diện.

Kết quả phát hiện, thu giữ 1.412 đôi giày, dép giả mạo nhãn hiệu “Nike”, “Adidas”, “New Balance” và “Onitsuka Tiger”, tổng trị giá hàng hóa vi phạm là gần 3,44 tỷ đồng.

Nguyễn Trần Việt Hoàng tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trần Việt Hoàng khai nhận bắt đầu buôn bán giày, dép giả mạo các loại nhãn hiệu từ tháng 2/2023 đến nay. Số hàng giả mạo nhãn hiệu này được Hoàng mua từ các hội nhóm online, không có hóa đơn, chứng từ gì chứng minh nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm.

Nguyễn Trần Việt Hoàng biết các sản phẩm mình kinh doanh là hàng giả mạo nhãn hiệu nhưng vì giá thấp hơn hàng chính hãng, dễ tiêu thụ và lợi nhuận cao nên Hoàng đã kinh doanh mặt hàng này để kiếm thêm thu nhập. Từ trước đến nay Hoàng đã bán hàng nghìn đôi giày dép, thu lợi hơn 1 tỷ đồng.

Hiện Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Công an khuyến cáo đối với người kinh doanh rằng mọi hành vi buôn bán các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu là xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các hãng, làm giảm uy tín thương hiệu chính hãng nên sẽ bị khởi tố, xử lý nghiêm. Còn người tiêu dùng hãy là người thông thái, tuyệt đối không ham rẻ, mua hàng giả mạo.

Công an TP.HCM kêu gọi người dân khi phát hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả … hãy thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất. Hãy nhau xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh, nói không với hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ.

