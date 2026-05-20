Sau Đông Nam Á, làn sóng xe điện Trung Quốc tiếp tục vượt đại dương, chiếm lĩnh một thị trường từng là 'mỏ vàng' của Toyota

Theo số liệu mới từ Cox Automotive, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng thị phần xe điện nói riêng, xe năng lượng mới nói chung tại thị trường Úc.

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4, BYD của Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng doanh số bán hàng cao nhất, nhiều hơn 13.269 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Các đối thủ đồng hương khác bao gồm Chery, Geely, GWM và Jaecoo cũng nằm trong top 5 thương hiệu có mức tăng trưởng tốt nhất.

Ngược lại, hãng xe dẫn đầu thị trường là Toyota lại chứng kiến doanh số sụt giảm tới 17.502 xe. Các nhà sản xuất khác của Nhật Bản như Mitsubishi, Nissan, Mazda và hãng xe Ford của Mỹ cũng chịu chung xu hướng suy giảm doanh số.

Sự gia tăng chi phí sinh hoạt và nhu cầu tìm mua xe điện của người tiêu dùng đang tạo ra lợi thế lớn cho các thương hiệu Trung Quốc. Các công ty này có khả năng sản xuất xe với chi phí thấp hơn so với đối thủ. Họ đồng thời cung cấp đa dạng các lựa chọn thuộc dòng xe hybrid và xe thuần điện.

Sự tương phản giữa doanh số các hãng xe Trung Quốc và các hãng xe Nhật tại thị trường Úc.

Theo thống kê, Toyota hiện vẫn giữ vững vị trí nhà sản xuất ô tô lớn nhất tại thị trường Úc. Các thương hiệu Nhật Bản hiện vẫn nắm khoảng 40% tổng doanh số thị trường trong bốn tháng đầu năm. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh đến từ xe Trung Quốc ngày càng lộ rõ.

Cụ thể, số lượng mẫu xe có xuất xứ Trung Quốc hiện diện trên thị trường đã tăng hơn năm lần kể từ năm 2022 để đạt con số 70 mẫu xe. Tính đến hết tháng 4, 11 nhà sản xuất ô tô của Trung Quốc với tổng cộng 22 thương hiệu đã chiếm khoảng 25% tổng doanh số bán hàng. Tỷ lệ này tăng mạnh so với mức dưới 15% của cùng kỳ năm ngoái.

Tổng doanh số bán xe mới tại thị trường Úc hiện dao động quanh mức 1,2 triệu xe mỗi năm. Việc có thêm nhiều nhà sản xuất Trung Quốc gia nhập thị trường sẽ trực tiếp làm thu hẹp thị phần của các hãng xe còn lại.

Sự dịch chuyển cục diện này cho thấy xu hướng tăng trưởng của xe Trung Quốc và sự suy giảm của các thương hiệu Nhật Bản, dù các hãng xe Nhật Bản vẫn có nền tảng mạnh.

Một dấu hiệu khác cho thấy sự dịch chuyển toàn cầu của ngành công nghiệp ô tô là việc nhập khẩu ô tô sản xuất tại Trung Quốc đã chính thức vượt qua lượng nhập khẩu từ Nhật Bản lần đầu tiên trong năm nay.

Số liệu này tính gộp cả các thương hiệu nội địa Trung Quốc và các thương hiệu nước ngoài có nhà máy đặt tại nước này. Cụ thể, Úc đã nhập khẩu 107.196 xe sản xuất tại Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm, đạt mức tăng trưởng 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, lượng xe nhập khẩu sản xuất tại Nhật Bản đạt khoảng 94.500 xe, giảm 23%. Các nguồn cung ứng tiếp theo lần lượt là Thái Lan với 72.689 xe, Hàn Quốc với 47.492 xe và Đức với 17.569 xe.

Số lượng các dòng xe năng lượng mới đến từ Trung Quốc nhập khẩu về Úc đang tăng mạnh.

Vị thế của Trung Quốc thể hiện đậm nét nhất ở phân khúc xe năng lượng mới. Các nhà sản xuất ô tô của quốc gia này đang nắm giữ 54% thị phần xe thuần điện và chiếm tới 76% thị phần xe hybrid cắm điện tại Úc.

Xét về từng dòng xe cụ thể, Tesla Model Y vẫn tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu về doanh số bán xe điện tại Úc trong 4 tháng đầu năm. Mẫu xe BYD Sealion 7 đứng ở vị trí thứ hai ngay sau đó.

Tuy nhiên, nếu xét về tổng doanh số bán xe điện của toàn thương hiệu, BYD đã vượt xa các đối thủ khi đạt 14.406 xe bán ra. Hãng xe Tesla đứng ở vị trí thứ hai với kết quả 8.485 xe.

Trong những năm gần đây, Úc từng là quốc gia tụt hậu so với thế giới về tốc độ ứng dụng xe điện. Nhưng, cuộc xung đột ở Trung Đông đã trở thành chất xúc tác khiến doanh số bán xe điện tăng vọt.

Dòng xe này đã chiếm gần 20% tổng số xe chở khách và xe SUV bán ra tại Úc tính riêng trong tháng 3. Xu hướng tiêu dùng hiện tại cho thấy doanh số xe điện tại đây có thể đạt mức 150.000 chiếc vào năm 2026. Con số này tương đương với mức tăng trưởng 50% so với năm ngoái.

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội các đại lý ô tô Úc, doanh số bán xe điện cũ cũng ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ khi tăng hơn gấp đôi trong tháng 3 so với tháng 2.

Đại diện Hiệp hội các đại lý ô tô Úc cho biết giá nhiên liệu tăng kết hợp với các chính sách ưu đãi của chính phủ đang đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi sang xe điện và xe hybrid.

Sự xuất hiện của các mẫu xe có giá thành thấp từ Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong xu hướng này. Giá cả của nhiều loại xe điện nhập khẩu vào Úc đã trở nên phải chăng hơn nhờ nguồn cung lớn từ Trung Quốc.

Chi phí mua xe ban đầu giảm, việc tiết kiệm chi phí xăng dầu cùng các ưu đãi tài chính từ chính phủ đang biến xe điện thành một lựa chọn phù hợp cho người lái xe tại Úc khi có nhu cầu tìm mua xe mới hoặc xe đã qua sử dụng.