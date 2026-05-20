Giữa lúc căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động vận tải năng lượng toàn cầu, một siêu tàu chở dầu của Trung Quốc chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô Iraq đã đi qua eo biển Hormuz sau hơn hai tháng mắc kẹt tại vùng Vịnh do tác động từ cuộc xung đột Mỹ - Iran.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển của LSEG và Kpler, tàu chở dầu cỡ lớn (VLCC) Yuan Hua Hu đã vượt qua eo biển Hormuz trong ngày thứ Tư và hiện neo đậu ngoài khơi Vịnh Oman, gần khu vực Hải quân Mỹ áp đặt phong tỏa đối với các tàu của Iran.

Yuan Hua Hu thuộc sở hữu và vận hành bởi chi nhánh Hải Nam của COSCO Shipping Energy Transportation, đồng thời được thuê bởi Unipec - công ty thương mại thuộc tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc Sinopec.

Dữ liệu vận tải cho thấy tàu đã nhận hàng tại cảng Basrah của Iraq từ đầu tháng 3, với lô dầu thô Basrah Medium gần 2 triệu thùng. Sau thời gian dài bị đình trệ tại vùng Vịnh, tàu hiện đang trên hành trình hướng tới châu Á.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển, đây là tàu chở dầu thứ ba của Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Israel bắt đầu xảy ra vào ngày 28/2.

Trước đó, hai tàu VLCC mang cờ Trung Quốc là Cospearl Lake và He Rong Hai đã rời eo biển Hormuz hôm 11/4.

Các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Iran gần đây đã tăng cường kiểm soát hoạt động tại eo biển Hormuz thông qua các thỏa thuận với Iraq và Pakistan nhằm vận chuyển dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ khu vực này. Một số quốc gia khác cũng được cho là đang cân nhắc các thỏa thuận tương tự, động thái có thể giúp Tehran gia tăng ảnh hưởng đối với tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới.

Ngoài các tàu chở dầu, dữ liệu vệ tinh từ SynMax và nền tảng MarineTraffic cho thấy tàu chở xe Xiang Jiang Kou cũng đã đi qua eo biển Hormuz trong vòng 12 giờ qua. Tàu phát tín hiệu AIS với nội dung “Tàu và thủy thủ đoàn người Trung Quốc”. Con tàu này do công ty Xin Yin Chuang Yuan 6 Tianjin, đăng ký tại Singapore, vận hành.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải năng lượng trọng yếu của thế giới, kết nối Vịnh Ba Tư với biển Arab và Ấn Độ Dương. Khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển qua tuyến đường này, khiến mọi biến động an ninh tại khu vực đều có thể tác động mạnh tới thị trường dầu mỏ và chuỗi cung ứng năng lượng quốc tế.

Việc các tàu dầu Trung Quốc nối tiếp rời khu vực Vịnh cho thấy hoạt động xuất khẩu dầu thô Trung Đông sang châu Á đang dần được nối lại, dù các tuyến vận tải chiến lược quanh eo biển Hormuz vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro an ninh.