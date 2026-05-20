Geely EX5 EM-i: "Điểm chạm" kinh tế, chinh phục người dùng Việt bằng giá trị thực

Kết hợp cùng mạng lưới hạ tầng sạc từ hệ sinh thái Tasco Auto và đặc quyền giá sạc ưu đãi, Geely EX5 EM-i có thể nói là một "điểm chạm" tối ưu cho bài toán chi phí.

Với "hạt nhân" là hệ thống E-Motive Intelligence (EM-i), Geely EX5 EM-i đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) chính thức công nhận với những thông số thực tế gây sức ép lớn ở phân khúc C-SUV khi có quãng đường di chuyển thuần điện dài nhất: 228,3 km, tổng quãng đường di chuyển dài nhất sau một lần nạp đầy năng lượng gồm xăng và điện: 1.823,7 km và đặc biệt có mức hao nhiên liệu trung bình trên quãng đường hỗn hợp thấp nhất: 3,02 lít/100 km.

Geely EX5 EM-i gây sốc với hàng loạt kỷ lục đạt được ngay khi mới ra mắt.

Nếu so sánh với một chiếc SUV hạng C dùng động cơ đốt trong truyền thống (tiêu thụ lý tưởng khoảng 7l/100km) để đi hết quãng đường 1.800 km hỗn hợp, sẽ cần tới 126 lít xăng, tương đương chi phí khoảng 3 – 3,7 triệu đồng theo giá xăng biến động đỉnh điểm thời gian qua. Trong khi đó, Geely EX5 EM-i chỉ tiêu tốn khoảng hơn 1,3 triệu đồng tiền nhiên liệu.

Bài toán đặt ra là nếu mỗi năm một gia đình di chuyển khoảng 20.000km với EX5 EM-i có thể tiết kiệm được khoảng hơn 17 triệu đồng, cộng với miễn phí bảo dưỡng lên đến 5 năm. Nếu tính tổng chi phí thì đây là con số không hề nhỏ trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện tại.

Trong phân khúc C-SUV đầy cạnh tranh với những cái tên sừng sỏ, Geely EX5 EM-i có lợi thế tiếp cận khách hàng tốt hơn nhờ hệ sinh thái dịch vụ từ Tasco giúp việc bảo trì, bảo dưỡng rất thuận tiện.

Geely EX5 EM-i được bán ra tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản: Pro giá 789 triệu, Max giá 909 triệu và Ultra giá 969 triệu đồng.

Trong tháng 5/2026, khách hàng mua EX5 EM-i sẽ được tặng kèm 01 sạc cầm tay 2,2kW và 3,5kW, tặng gói bảo dưỡng miễn phí trong 05 năm, hỗ trợ miễn phí VETC trong 05 năm và đặc quyền ưu tiên trong hệ thống VETC Loyalty với rất nhiều tiện ích kết nối toàn bộ hệ sinh thái của Tasco. Tasco Auto đang sở hữu tới hơn 30 showroom đạt chuẩn 3S và hơn 100 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Song song đó, hệ thống Carpla Service với 75 trung tâm dịch vụ chuyên nghiệp cũng sẵn sàng cung cấp các giải pháp chăm sóc xe toàn diện từ bảo dưỡng, sửa chữa đến cứu hộ 24/7. .

Đáng chú ý, "vũ khí tối thượng" của Geely EX5 EM-i còn ở chỗ mẫu xe này đang được tặng gói bảo dưỡng miễn phí tới 05 năm. Điều này đồng nghĩa với việcso với các đối thủ ở phân khúc SUV cỡ C chạy xăng thì trong 5 năm, người dùng đã tiết kiệm được cả chục triệu đồng. Trong khi đó, với xe xăng thông thường, sau 5 năm sử dụng, người dùng sẽ phải chi trả cho nhiều hạng mục hao mòn bắt buộc với mức chi phí tăng hơn từ 30 – 40% như bugi, dầu hộp số, má phanh v.v…

Đặc biệt, sau 5 năm sử dụng thì mức chi phí bảo dưỡng sẽ về mức…. 2.157.100 VNĐ do tần suất thay dầu với Geely EX5 EM-i cũng thấp hơn nhiều nhờ hệ thống Hybrid sạc điện thông minh.

Công nghệ phanh tái tạo năng lượng còn giúp xe giảm tốc mà không cần tác động quá nhiều vào má phanh cơ khí. Điều này giúp hệ thống phanh của EX5 EM-i vẫn sẽ bền hơn trong khi xe xăng với cùng thời gian và quãng đường sử dụng có thể đã bắt đầu cần thay thế má phanh nếu di chuyển nhiều trong đô thị.

Kết hợp với chi phí năng lượng cực thấp, Geely EX5 EM-i khẳng định những ưu thế vượt trội cho chủ sở hữu khi tiết kiệm một số tiền không nhỏ mỗi năm chỉ tính riêng phần bảo trì và nhiên liệu.

Với tầm hoạt động thuần điện hơn 200km và tốc độ sạc nhanh DC, nếu mỗi ngày di chuyển 30-40km để đi làm và đưa đón con trong đô thị, người dùng chỉ cần sạc xe 1 lần mỗi tuần. Lúc này, EX5 EM-i hoạt động như một chiếc xe thuần điện: êm ái, không mùi khí thải và biến chi phí vận hành mỗi km sẽ cực kỳ tiết kiệm.

Khi muốn đi chơi xa, tính năng V2L (Vehicle-to-Load) với công suất đầu ra lên đến 6.6 kW sẽ phát huy tác dụng. EX5 EM-i trở thành một "ổ cắm khổng lồ" để chạy nồi lẩu điện, máy pha cà phê v.v… mà không cần mang theo máy phát điện cồng kềnh.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, Geely EX5 EM-i rõ ràng không chỉ là một phương tiện di chuyển, mà là một lời giải tài chính thông minh cho gia đình Việt.

Bằng cách xóa bỏ rào cản về giá nhiên liệu, nỗi lo về trạm sạc và tối ưu chi phí bảo dưỡng suốt vòng đời, mẫu SUV này đã chạm đúng vào giá trị thực mà người dùng tìm kiếm đó là sự an tâm. Geely EX5 EM-i cũng chứng minh được rằng công nghệ đỉnh cao phục vụ trực tiếp cho lợi ích kinh tế lâu dài, giúp người dùng có thể tự do tận hưởng mọi hành trình mà không còn phải "nhìn giá xăng" mỗi khi xe lăn bánh.