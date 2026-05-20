Truy đuổi sát sao, Mỹ bắt giữ tàu chở dầu có liên hệ với Iran tại Ấn Độ Dương, chở hơn 1 triệu thùng dầu thô từ hồi tháng 2

Ảnh minh họa

Theo WSJ, Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu có liên hệ với Iran tại Ấn Độ Dương, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng áp lực kinh tế và quân sự đối với Tehran.

Theo ba quan chức Mỹ, tàu chở dầu mang tên Skywave bị bắt giữ trong đêm, chỉ vài tháng sau khi Washington đưa con tàu này vào danh sách trừng phạt hồi tháng 3 vì tham gia vận chuyển dầu thô của Iran.

Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy Skywave xuất hiện ở phía tây Malaysia hôm thứ Ba sau khi đi qua eo biển Malacca. Theo các nhà môi giới vận tải và dữ liệu từ Lloyd's List Intelligence, tàu này có thể đã nhận hơn 1 triệu thùng dầu thô tại đảo Kharg của Iran hồi tháng 2.

Hiện chưa thể xác định liệu số dầu này đã được dỡ hàng tại châu Á hay chưa. Con tàu được cho là hoạt động trong khu vực thường xuyên diễn ra các thương vụ chuyển tải dầu giữa các tàu nhằm che giấu nguồn gốc hàng hóa, trước khi bị bắt giữ trên hành trình quay trở lại Trung Đông.

Đây ít nhất là lần thứ ba Mỹ bắt giữ tàu chở dầu có liên hệ với Iran trong chiến dịch siết chặt hoạt động của "hạm đội ngầm" – mạng lưới tàu chở dầu cũ, không được bảo hiểm đầy đủ và sử dụng nhiều biện pháp che giấu hành trình để vận chuyển dầu bị cấm vận.

Trước đó, vào tháng 4, Mỹ đã bắt giữ hai tàu chở dầu khác là Majestic X và Tifani tại Ấn Độ Dương với cáo buộc có liên hệ đến hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.

Theo ước tính của giới vận tải biển, "hạm đội ngầm" hiện bao gồm khoảng 1.000 tàu chở dầu hoạt động ngoài hệ thống thương mại thông thường, chủ yếu phục vụ xuất khẩu dầu của Iran và Nga sang các thị trường như Trung Quốc và Ấn Độ.

Giữa tháng 4, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, tuyên bố Washington sẽ "tích cực truy đuổi" các tàu mang cờ Iran hoặc các tàu bị nghi hỗ trợ hoạt động vận chuyển dầu của Tehran.

Động thái mới nhất diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump tiếp tục gây sức ép để Iran chấp nhận các yêu cầu của Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân. Hôm thứ Ba, ông Trump cho biết ông từng cân nhắc tiến hành thêm các hoạt động quân sự nhằm vào Iran nhưng đã tạm hoãn theo đề nghị từ các đồng minh vùng Vịnh.

Song song với các biện pháp trên biển, Washington cũng mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm vào hệ thống tiêu thụ dầu của Iran. Bộ Tài chính Mỹ gần đây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhiều nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc – nhóm khách hàng được cho là tiêu thụ phần lớn dầu thô Iran.

Chính quyền Mỹ được cho là đang tìm cách thúc đẩy Bắc Kinh gây thêm áp lực lên Tehran, bao gồm việc khôi phục hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz và thúc đẩy một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.