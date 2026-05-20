Dat Bike chốt lịch ra mắt xe máy điện mới ngay tuần này: Thiết kế như Honda Lead, chạy 150 km/lần sạc, giá dự kiến dưới 35 triệu đồng

Dat Bike tiếp tục “nhá hàng” mẫu scooter điện mới trước ngày ra mắt 22/5, gây chú ý với thiết kế thực dụng, cốp lớn cùng tầm vận hành được đồn đoán lên tới 150 km mỗi lần sạc.

Dat Bike xác nhận lịch ra mắt xe điện mới vào ngày 22/5. Ảnh: Dat Bike

Dat Bike vừa xác nhận lịch ra mắt mẫu xe máy điện mới thông qua bài đăng trên fanpage chính thức. Theo teaser được hãng đăng tải, mẫu xe này sẽ trình làng vào ngày 22/5 tới, tuy nhiên tên gọi cụ thể vẫn chưa được công bố.

Hình ảnh úp mở cho thấy đây nhiều khả năng là mẫu scooter điện từng lộ diện trên đường phố Việt Nam hồi tháng trước. Khi đó, nhiều nguồn tin cho rằng xe có tên Dat Bike ERA và được định vị ở phân khúc phổ thông với kiểu dáng thực dụng, gợi liên tưởng đến Honda Lead.

Theo các hình ảnh rò rỉ trước đây, mẫu xe mới của Dat Bike sở hữu thiết kế thiên về nhu cầu di chuyển hàng ngày với sàn để chân phẳng, yên dài và khu vực cốp chứa đồ cỡ lớn. Xe cũng được trang bị móc treo đồ trung tâm cùng hộc chứa đồ phụ phía trước nhằm tăng tính tiện dụng.

Mẫu scooter điện mới được cho là mang tên Dat Bike ERA. Ảnh: MXH

Ở khu vực điều khiển, xe xuất hiện với màn hình LCD kỹ thuật số cỡ lớn tương tự dòng Quantum hiện tại. Một số hình ảnh cận cảnh còn cho thấy xe sử dụng động cơ điện đặt giữa kết hợp truyền động dây curoa thay vì mô-tơ đặt trong bánh. Cấu hình này thường giúp tối ưu khả năng vận hành ổn định và giảm tiếng ồn khi di chuyển.

Thông số rò rỉ cho thấy mẫu xe này có thể được phân phối với 2 phiên bản gồm ERA E1 và ERA E2. Trong đó, bản cao cấp dự kiến có khả năng di chuyển khoảng 150 km sau mỗi lần sạc đầy, tốc độ tối đa khoảng 80 km/h. Phiên bản tiêu chuẩn được cho có tầm hoạt động khoảng 100 km/lần sạc. Cả hai đều sử dụng pin LFP.

Phiên bản cao cấp dự kiến chạy 150 km/lần sạc. Ảnh: MXH

Về giá bán, nhiều đồn đoán cho rằng mẫu scooter điện mới của Dat Bike sẽ có giá dưới 35 triệu đồng ở bản tiêu chuẩn, trong khi phiên bản cao hơn có thể tiệm cận mốc 44 triệu đồng. Nếu mức giá này trở thành hiện thực, đây sẽ là một trong những mẫu xe điện nội địa có giá dễ tiếp cận nhất của Dat Bike tính đến thời điểm hiện tại.