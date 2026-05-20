Toyota Hilux thêm bản 'nặng đô' đấu Ford Ranger Super Duty, nhưng có một điểm trừ
Hãng xe Nhật chuẩn bị tung gói nâng cấp tải trọng chính hãng cho Toyota Hilux với tải trọng tối đa lên tới 1.525 kg, nhằm cạnh tranh trực tiếp với Ford Ranger Super Duty.
Trong bối cảnh phân khúc bán tải ngày càng cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt sau khi Ford tung ra Ranger Super Duty với hàng loạt nâng cấp phục vụ nhu cầu tải nặng, Toyota đã nhanh chóng đưa ra động thái đáp trả bằng gói nâng cấp GVM (Gross Vehicle Mass - tổng khối lượng xe) chính hãng dành cho Hilux.
Điểm đáng chú ý là đây không phải gói độ từ đại lý hay bên thứ ba, mà được Toyota lắp trực tiếp tại nhà máy sản xuất ở Thái Lan. Khách hàng muốn sở hữu phải đặt ngay từ khi mua xe mới, và mức giá cho tùy chọn này tại Úc là 4.000 AUD (75 triệu đồng).
Nhờ gói nâng cấp, tải trọng tối đa của một số phiên bản Hilux tăng thêm từ 372 - 435 kg tùy cấu hình, đưa mức tải trọng cao nhất lên tới 1.525 kg. Đây được xem là bước đi quan trọng để Hilux tiếp tục giữ sức hút trong nhóm khách hàng cần khả năng chở nặng nhưng vẫn muốn một mẫu bán tải bền bỉ, dễ sử dụng hàng ngày.
Toyota cho biết gói nâng cấp bao gồm giảm xóc monotube mới dài hơn ở cầu sau, đồng thời nâng khả năng chịu tải của cầu trước thêm 100 kg và cầu sau thêm 280 kg. Hệ thống treo sửa đổi cũng giúp khoảng sáng gầm xe tăng thêm 10 mm.
Các phiên bản được áp dụng gồm Workmate cabin kép dạng chassis, Workmate cabin kép thùng liền, SR cabin mở rộng dạng chassis, SR cabin kép dạng chassis, SR cabin kép thùng liền và SR5 cabin kép thùng liền. Tất cả đều là bản dẫn động 4 bánh dùng hộp số tự động; các biến thể cabin đơn hoặc số sàn không nằm trong danh sách hỗ trợ.
Dưới nắp ca-pô, Toyota Hilux nâng cấp GVM vẫn sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.8L 4 xy-lanh quen thuộc, cho công suất 150 kW và mô-men xoắn 500 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh hai cầu chậm.
Riêng các phiên bản SR và SR5 tiếp tục có hệ thống mild-hybrid 48V, cho phép tắt động cơ khi dừng xe nhằm tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời hỗ trợ thêm lực kéo nhẹ khi tăng tốc.
Tuy nhiên, nếu đặt cạnh Ranger Super Duty, gói nâng cấp của Toyota vẫn được xem là “nhẹ tay” hơn. Mẫu bán tải của Ford sở hữu hàng loạt thay đổi cơ khí đáng kể như hệ thống làm mát động cơ mới, cầu xe nâng cấp, khóa vi sai trước/sau và phanh hạng nặng.
Ngoài ra, khả năng kéo tối đa và tổng khối lượng kết hợp (GCM) của Toyota Hilux vẫn giữ nguyên ở mức 3.500 kg và 6.300 kg. Trong khi đó, Ford anger Super Duty có thể kéo tới 4.500 kg, GCM 8.000 kg và tải trọng tối đa đạt 1.825 kg trên bản cabin kép.
Dù vậy, lợi thế của Toyota nằm ở tính đồng bộ và độ tin cậy từ nhà máy. Vì là tùy chọn chính hãng, gói nâng cấp GVM của Hilux vẫn được hưởng chế độ bảo hành 5 năm như xe tiêu chuẩn. Toyota dự kiến bắt đầu bán ra từ tháng 8/2026.
