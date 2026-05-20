Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện kho mỹ phẩm không an toàn cho người sử dụng

Theo Nguyễn Hải | 20-05-2026 - 21:26 PM | Thị trường

Ngày 20-5, cơ quan quản lý thị trường (QLTT) TPHCM thông tin tạm giữ số lượng lớn mỹ phẩm không hóa đơn chứng từ, không xuất xứ.

Theo đó Đội QLTT số 11 thuộc Chi cục QLTT TPHCM vừa tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh tại phường Tân Tạo (TPHCM), phát hiện tại đây đang trữ 820 đơn vị sản phẩm (tuýp, chai) mỹ phẩm các loại, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, không thể hiện xuất xứ, không có tài liệu công bố chất lượng đính kèm.

Tại hiện trường có 470 tuýp kem dưỡng trắng da mờ nám 377, loại 30g/tuýp; 70 chai nước hoa, không nhãn hiệu, loại 50ml/chai và 280 tuýp kem dưỡng trắng ngừa mụn.

Phát hiện kho mỹ phẩm không an toàn cho người sử dụng - Ảnh 1.

Cơ quan quản lý thị trường kiểm tra mỹ phẩm không an toàn cho người sử dụng

Thông tin từ Đội QLTT số 11, toàn bộ số sản phẩm trên có dấu hiệu không đảm bảo về chất lượng hàng hóa theo quy định, không an toàn cho người sử dụng. Số hàng trên cũng không có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, cũng như không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Đội QLTT số 11 tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm nêu trên. Vụ việc được đội QLTT số 11 đề xuất xử lý các hành vi vi phạm hành chính có liên quan và đề xuất áp dụng các biện pháp xử lý tang vật vi phạm hành chính theo quy định.

Truy đuổi sát sao, Mỹ bắt giữ tàu chở dầu có liên hệ với Iran tại Ấn Độ Dương, chở hơn 1 triệu thùng dầu thô từ hồi tháng 2

Theo Nguyễn Hải

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VinFast chính thức ra mắt VF 8 thế hệ mới, giá 999 triệu đồng

VinFast chính thức ra mắt VF 8 thế hệ mới, giá 999 triệu đồng Nổi bật

TP.HCM: Khởi tố ông chủ chuỗi K.W Sneaker, thu hơn 1.400 đôi giày giả nhãn hiệu Nike, Adidas, New Balance, Onitsuka Tiger gần 3,4 tỷ đồng

TP.HCM: Khởi tố ông chủ chuỗi K.W Sneaker, thu hơn 1.400 đôi giày giả nhãn hiệu Nike, Adidas, New Balance, Onitsuka Tiger gần 3,4 tỷ đồng Nổi bật

Tiêu thụ điện tại TP Hồ Chí Minh liên tiếp lập đỉnh mới

Tiêu thụ điện tại TP Hồ Chí Minh liên tiếp lập đỉnh mới

20:14 , 20/05/2026
Toyota Hilux thêm bản 'nặng đô' đấu Ford Ranger Super Duty, nhưng có một điểm trừ

Toyota Hilux thêm bản 'nặng đô' đấu Ford Ranger Super Duty, nhưng có một điểm trừ

19:33 , 20/05/2026
Phá đường dây bán 100.000 sản phẩm nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng Chanel, Dior, Gucci

Phá đường dây bán 100.000 sản phẩm nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng Chanel, Dior, Gucci

19:00 , 20/05/2026
Truy đuổi sát sao, Mỹ bắt giữ tàu chở dầu có liên hệ với Iran tại Ấn Độ Dương, chở hơn 1 triệu thùng dầu thô từ hồi tháng 2

Truy đuổi sát sao, Mỹ bắt giữ tàu chở dầu có liên hệ với Iran tại Ấn Độ Dương, chở hơn 1 triệu thùng dầu thô từ hồi tháng 2

18:04 , 20/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên