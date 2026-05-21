Vừa tuyên bố sẽ tự túc lương thực, một khách ruột của Việt Nam chuẩn bị trở thành 'trùm' xuất khẩu: Hàng chục nghìn tấn giao thành công sang Trung Đông

Indonesia đang đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu gạo sau khi lượng dự trữ quốc gia đạt mức cao kỷ lục, qua đó củng cố an ninh lương thực trong nước và tạo dư địa hỗ trợ các quốc gia đối tác đang đối mặt với thiếu hụt nguồn cung.

Phát biểu tại Jakarta ngày 20/5 sau cuộc họp với Ủy ban IV của Hạ viện, Thứ trưởng Nông nghiệp Indonesia Sudaryono cho biết nước này đã bước sang "một chương mới" về an ninh lương thực, được hỗ trợ bởi sản lượng lúa gạo tăng cao và nguồn dự trữ dồi dào.

Theo ông, Indonesia hiện không còn chỉ tập trung đáp ứng nhu cầu nội địa mà đang mở rộng vai trò như một nhà cung cấp lương thực cho các đối tác quốc tế, đồng thời tham gia các hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Indonesia đã xuất khẩu 10.000 tấn gạo sang Palestine và khoảng 2.000 tấn sang Saudi Arabia. Trước đó, nước này cũng ghi nhận lô hàng đầu tiên gồm 2.280 tấn gạo chất lượng cao trị giá khoảng 38 tỷ rupiah (tương đương 2,1 triệu USD) xuất khẩu sang Saudi Arabia nhằm phục vụ khoảng 215.000 người hành hương Hajj Indonesia.

Chính phủ Indonesia đánh giá thị trường Saudi Arabia còn nhiều tiềm năng, đặc biệt trong phân khúc phục vụ người hành hương Umrah và cộng đồng người Indonesia sinh sống tại nước này, với quy mô ước khoảng 2 triệu người mỗi năm.

Dù mở rộng xuất khẩu, giới chức Indonesia khẳng định các chính sách thương mại vẫn được triển khai thận trọng nhằm đảm bảo an ninh nguồn cung trong nước. Ông Sudaryono nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu vẫn là duy trì mức dự trữ ổn định trước khi gia tăng xuất khẩu.

Theo Bộ Nông nghiệp Indonesia, tính đến ngày 18/5, dự trữ gạo quốc gia đã đạt khoảng 5,37 triệu tấn – mức cao kỷ lục của nước này. Chính phủ dự báo lượng tồn kho đến cuối năm 2026 sẽ duy trì quanh mốc 5 triệu tấn nhờ sản xuất tiếp tục tăng trong khi nhu cầu tiêu thụ nội địa ổn định.

Hiện nhu cầu gạo trong nước của Indonesia dao động khoảng 2,5-2,6 triệu tấn mỗi tháng. Với mức dự trữ hiện tại, Jakarta cho rằng nước này có đủ dư địa để mở rộng xuất khẩu mà không gây áp lực lên thị trường nội địa.

Chính phủ Indonesia cũng đang tìm kiếm thêm các thị trường xuất khẩu mới trong bối cảnh nhiều quốc gia đối mặt với nguy cơ thiếu hụt lương thực do xung đột, gián đoạn thương mại toàn cầu và biến động địa chính trị.

Động thái thúc đẩy xuất khẩu gạo của Indonesia diễn ra trong bối cảnh thị trường gạo thế giới đang có nhiều biến động sau khi một số quốc gia châu Á tăng cường tích trữ lương thực nhằm đảm bảo an ninh nguồn cung. Việc Indonesia chuyển từ vị thế nhập khẩu sang mở rộng xuất khẩu có thể tạo thêm nguồn cung cho thị trường khu vực trong thời gian tới.