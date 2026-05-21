448 khối bê tông khổng lồ nặng 15.000 tấn chìm xuống nước, dự án rộng hơn 3.000 sân bóng đá lập kỷ lục mới

Khánh Vy | 21-05-2026 - 09:45 AM | Thị trường

Láng giềng Việt Nam đã sử dụng nhiều công nghệ để xây dựng cảng biển tự động lớn nhất thế giới.

Singapore đang tăng tốc xây dựng siêu cảng Tuas - dự án cảng biển được xem là tham vọng nhất trong lịch sử quốc đảo này, với mục tiêu trở thành cảng container tự động hóa hoàn toàn lớn nhất thế giới. Khi hoàn thành toàn bộ vào những năm 2040, cảng Tuas được kỳ vọng đạt công suất lên tới 65 triệu TEU mỗi năm, vượt xa năng lực hiện tại của Singapore và củng cố vị thế trung tâm trung chuyển hàng hải hàng đầu toàn cầu.

Theo kế hoạch, cảng Tuas sẽ thay thế và tập trung hóa toàn bộ hoạt động container vốn đang phân tán tại các cảng Tanjong Pagar, Keppel, Brani và Pasir Panjang. Các cơ sở cũ của Singapore nhiều năm qua bắt đầu đối mặt với tình trạng quá tải, khó mở rộng trong bối cảnh thương mại hàng hải châu Á tăng trưởng mạnh và kích thước tàu container ngày càng lớn.

Nhằm giải quyết bài toán này, Chính phủ Singapore quyết định xây dựng một tổ hợp cảng biển quy mô khổng lồ ở phía tây đảo quốc. Dự án không chỉ mở rộng diện tích đất lấn biển mà còn tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), mạng 5G, xe tự hành và hệ thống điều khiển từ xa vào toàn bộ quy trình vận hành.

Các hoạt động đầu tiên tại cảng Tuas bắt đầu từ cuối năm 2021 với hai cầu cảng thuộc giai đoạn đầu tiên. Đến năm 2027, giai đoạn một dự kiến hoàn thành toàn bộ với 21 cầu tàu nước sâu và công suất khoảng 20 triệu TEU mỗi năm.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của dự án là quy mô lấn biển khổng lồ. Để tạo nền móng cho siêu cảng, Singapore đã triển khai hàng trăm khối bê tông cốt thép khổng lồ dưới biển nhằm hình thành hệ thống đê chắn sóng và tạo thêm quỹ đất mới.

Trong giai đoạn đầu, Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore đã sản xuất và lắp đặt 221 khối bê tông nặng khoảng 15.000 tấn mỗi khối, có kích thước tương đương các tòa nhà 10 tầng. Các cấu trúc này tạo nên bức tường biển dài 8,6 km, đồng thời giúp cải tạo khoảng 414 ha và tạo thêm gần 300 ha đất lấn biển mới.

Ở giai đoạn tiếp theo, Singapore tiếp tục bổ sung thêm 227 khối bê tông để mở rộng tuyến đê ven biển thêm 9,1 km. Tổng cộng, dự án đã sử dụng 448 cấu trúc bê tông dưới nước và tạo ra khoảng 681 ha đất mới - một trong những dự án cải tạo ven biển lớn nhất từng được thực hiện tại đảo quốc này.

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô xây dựng, cảng Tuas còn được xem là hình mẫu mới của ngành logistics toàn cầu nhờ mức độ tự động hóa rất cao. Theo thiết kế, các container sẽ được vận chuyển bằng xe tự hành giữa bến cảng và khu lưu trữ, trong khi cần cẩu được điều khiển từ xa thông qua trung tâm vận hành kỹ thuật số.

Toàn bộ hệ thống được kết nối thông qua mạng 5G riêng, cảm biến thông minh và nền tảng dữ liệu thời gian thực giúp giám sát hoạt động hậu cần, hàng hải và lưu thông hàng hóa trong cùng một hệ sinh thái số hóa.

Giới chức Singapore cho biết mục tiêu của tự động hóa không chỉ nhằm tăng năng suất mà còn giúp giảm phát thải và chuyển đổi lực lượng lao động sang các vị trí kỹ thuật cao hơn.

Khi hoàn tất cả bốn giai đoạn, cảng Tuas sẽ có diện tích khoảng 1.337 ha, tương đương hơn 3.300 sân bóng đá, cùng 66 cầu tàu trải dài trên 26 km bờ biển. Siêu cảng này được thiết kế để tiếp nhận những tàu container lớn nhất thế giới đang hoạt động trên các tuyến hàng hải quốc tế.

Với công suất dự kiến 65 triệu container mỗi năm, cảng Tuas sẽ vượt xa mức 44,66 triệu container mà Singapore xử lý trong năm 2025. Điều này cho thấy tham vọng rất lớn của quốc đảo trong việc duy trì vai trò trung tâm trung chuyển hàng hóa giữa châu Á, châu Âu và Trung Đông.

Ngoài yếu tố logistics, dự án còn nằm trong chiến lược phát triển xanh của Singapore. Các thiết bị tại cảng sẽ được điện khí hóa, các tòa nhà được thiết kế tiết kiệm năng lượng và PSA - đơn vị vận hành cảng – đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 tại Tuas vào năm 2050.

