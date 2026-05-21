Nóng: Thu hồi, tiêu hủy 1 lô sữa rửa mặt trên toàn quốc mà nhiều người Việt đang dùng mỗi ngày

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa phát đi thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên phạm vi toàn quốc đối với một lô sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum, tuýp 100ml do không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Thông tin ngay lập tức thu hút sự chú ý bởi đây là dòng mỹ phẩm chăm sóc da phổ biến, được nhiều người tiêu dùng sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo công văn của Cục Quản lý Dược, lô sản phẩm bị thu hồi là Sữa rửa mặt dưỡng da (Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum) tuýp 100ml, trên nhãn ghi số lô 04, ngày sản xuất 15/09/2023, hạn dùng 15/09/2028. Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt, có địa chỉ tại phường Hiệp Bình, TP.HCM. Sản phẩm được sản xuất tại chi nhánh của doanh nghiệp này cũng đặt tại cùng khu vực.

Sản phẩm bị thu hồi (Ảnh: BTH)

Lô sữa rửa mặt này bị phát hiện vi phạm trong đợt kiểm tra chất lượng do Trung tâm Kiểm nghiệm - Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa thực hiện. Mẫu sản phẩm được lấy tại Công ty cổ phần dược phẩm Minh Hằng để kiểm nghiệm theo quy định. Kết quả cho thấy mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu pH, một thông số quan trọng trong các sản phẩm chăm sóc da.

Với mỹ phẩm, đặc biệt là sản phẩm sử dụng trực tiếp trên da mặt như sữa rửa mặt, chỉ số pH có vai trò ảnh hưởng tới độ an toàn, khả năng làm sạch và mức độ tương thích với làn da. Khi chỉ tiêu này không đạt chuẩn, sản phẩm được xác định không đáp ứng yêu cầu chất lượng, buộc cơ quan chức năng phải ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc.

Trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm và hồ sơ liên quan do Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa gửi về, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm vi phạm.

Không chỉ dừng ở việc ra quyết định thu hồi, cơ quan quản lý còn yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo ngay cho các cơ sở kinh doanh, phân phối, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng việc buôn bán và sử dụng lô sữa rửa mặt nói trên, đồng thời trả lại cho cơ sở cung ứng. Các địa phương cũng phải tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thu hồi và xử lý những trường hợp vi phạm nếu vẫn tiếp tục lưu hành sản phẩm.

Về phía doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt được yêu cầu phải gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tổ chức thu hồi và tiêu hủy lô hàng không đạt chuẩn. Doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 18/6/2026.

Đáng chú ý, Sở Y tế TP.HCM cũng được giao nhiệm vụ giám sát toàn bộ quá trình thu hồi, tiêu hủy sản phẩm, đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp này. Trường hợp phát hiện sai phạm, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý theo quy định và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 3/7/2026.

Việc một lô sữa rửa mặt bị thu hồi trên toàn quốc một lần nữa cho thấy công tác hậu kiểm mỹ phẩm đang được siết chặt, đặc biệt với những sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường. Với người tiêu dùng, đây cũng là lời nhắc cần kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm đang sử dụng, đặc biệt là số lô, ngày sản xuất và hạn dùng để kịp thời đối chiếu với thông báo của cơ quan chức năng.

Trong trường hợp đang sử dụng đúng lô sản phẩm bị thu hồi, người dùng nên ngừng sử dụng ngay và liên hệ nơi mua hàng hoặc đơn vị phân phối để được hướng dẫn xử lý, tránh tiếp tục dùng một sản phẩm đã bị xác định không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Nguồn: Cục quản lý Dược - Bộ Y Tế