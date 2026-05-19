Giá bạc bật tăng sau 3 phiên giảm liên tiếp

Khánh Vy | 19-05-2026 - 10:44 AM | Thị trường

Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt đảo chiều tăng.

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2.874.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.963.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 76,7 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 79 triệu đồng/thỏi (bán ra), tăng nhẹ so với kết phiên ngày hôm qua, tương đương tăng khoảng gần 1 triệu đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã tăng lên trên 78 USD/ounce, tiếp nối đà tăng của phiên trước đó khi sự lạc quan gia tăng rằng Mỹ và Iran có thể quay lại đàm phán, giúp xoa dịu một số lo ngại về lạm phát.

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã hủy bỏ cuộc tấn công dự kiến vào Iran vào thứ Ba 19/5 sau lời kêu gọi từ Ả Rập Xê Út, Qatar và UAE, đồng thời nói thêm rằng các quốc gia vùng Vịnh tin rằng một thỏa thuận với Tehran có thể chấp nhận được đối với Washington vẫn nằm trong tầm tay.

Kim loại quý đã chịu áp lực kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Trung Đông, khi giá dầu tăng vọt làm dấy lên lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Lạm phát mạnh hơn ở Mỹ cũng khiến các nhà giao dịch tiếp tục giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm nay, đồng thời làm tăng suy đoán rằng Fed vẫn có thể tăng lãi suất trước cuối năm. Các nhà đầu tư hiện đang tập trung vào biên bản cuộc họp FOMC mới nhất và dữ liệu PMI sơ bộ của Mỹ để tìm thêm manh mối về triển vọng chính sách tiền tệ và hoạt động kinh tế.

