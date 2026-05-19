BYD M6 có bản PHEV ở gần Việt Nam: Tiết kiệm xăng hơn Wave, đầy bình đủ chạy Hà Nội - TP.HCM

Hãng xe BYD đã chính thức giới thiệu công nghệ xe lai sạc điện (PHEV) đầu tiên tại thị trường Indonesia thông qua mẫu xe M6. Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược điện hóa của BYD tại quốc gia này, mang lại một lựa chọn chuyển đổi cho những người tiêu dùng chưa sẵn sàng chuyển sang xe thuần điện.

BYD M6 PHEV được đưa tới Indonesia. Ảnh: Kompas

Mẫu xe áp dụng công nghệ mới mang tên BYD M6 DM (Dual Mode), sử dụng hệ thống hybrid thế hệ thứ năm (DM 5.0) được giới thiệu toàn cầu vào năm 2024. Hệ thống này được thiết kế nhằm cung cấp trải nghiệm vận hành tương tự xe điện, đồng thời duy trì sự linh hoạt của động cơ xăng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết công nghệ DM đóng vai trò như giải pháp trung gian trước khi tiến tới điện hóa hoàn toàn, do một bộ phận khách hàng vẫn còn lo ngại về phạm vi di chuyển, thời gian sạc cũng như hạ tầng trạm sạc của xe thuần điện chạy pin (BEV). BYD đánh giá rằng tiến trình chuyển đổi sang giao thông bền vững tại mỗi thị trường có tốc độ khác nhau, và công nghệ DM sẽ cung cấp một phương án giảm phát thải thực tế.

Công nghệ hybrid giúp xe thích nghi tốt hơn trong nhiều điều kiện hạ tầng. Ảnh: Kompas

Về thông số kỹ thuật, BYD M6 DM được trang bị động cơ xăng 1.5L, sản sinh công suất tối đa 72 kW và mô-men xoắn cực đại 125 Nm. Khối động cơ này kết hợp với mô-tơ điện thuộc hệ thống hybrid EHS 5.0 có tốc độ quay tối đa 15.000 vòng/phút.

Theo số liệu từ nhà sản xuất, xe có mức tiêu hao nhiên liệu đạt 65 km/lít (khoảng hơn 1,5 lít/100 km, tức là tiết kiệm hơn các xe máy phổ thông) và tổng quãng đường di chuyển tối đa vượt mốc 1.800 km, dư sức chạy từ Hà Nội - TP.HCM nếu mẫu xe này bán tại Việt Nam. Hiệu suất nhiệt của động cơ được công bố đạt mức 46%.

Hệ thống động cơ hybrid cắm sạc trên BYD M6 mới. Ảnh: Kompas

Hệ thống DM trên mẫu xe này vận hành với ba chế độ khác nhau. Chế độ thuần điện (EV mode) cho phép xe hoạt động bằng mô-tơ điện hoàn toàn. Chế độ HEV nối tiếp (HEV Series mode) tự động kích hoạt khi dung lượng pin xuống dưới giới hạn quy định, lúc này động cơ xăng sẽ vận hành như máy phát điện để sạc pin.

Chế độ HEV song song (HEV Parallel mode) kết hợp lực truyền động từ cả động cơ xăng và mô-tơ điện để tối ưu khả năng tăng tốc khi cần thiết. Hãng xe cho biết hệ thống Dual Mode được phát triển để tối ưu hóa hiệu suất và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu trong các điều kiện vận hành khác nhau.

Xe có nhiều chế độ vận hành kết hợp. Ảnh: Kompas

Hiện tại, mẫu xe BYD M6 DM đã được đưa về hệ thống đại lý của BYD tại Indonesia để phục vụ nhu cầu lái thử của khách hàng.