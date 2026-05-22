Khoan 200m xuống lòng đất, phát hiện mỏ bạc, đồng trữ lượng gần 11 triệu tấn

Công ty khai khoáng Midas Minerals của Úc vừa công bố thêm một loạt kết quả khoan đồng và bạc hàm lượng cao tại dự án Otavi Copper ở Namibia, củng cố kỳ vọng của giới đầu tư rằng quốc gia miền nam châu Phi này có thể là nơi sở hữu một trong những phát hiện mỏ đồng tiềm năng chưa được khai thác của khu vực.

Chiến dịch khoan mới nhất tại mỏ Đồng - Bạc T-13 đã hé lộ các vùng khoáng hóa hàm lượng cao, cùng một số đoạn quặng có hàm lượng đồng quy đổi vượt quá 4% trên diện rộng, giúp công ty đẩy nhanh nỗ lực mở rộng quy mô dự án.

Đáng chú ý nhất là đoạn khoan dài 46,2 mét với hàm lượng 4,01% đồng quy đổi ở độ sâu 193,2 mét tại hố khoan T13DD009. Hố này cũng chứa các đoạn có hàm lượng cao hơn, bao gồm một đoạn dài 9,7 mét đạt hàm lượng 6,55% và một đoạn khác dài 10,6 mét đạt 7,45% đồng quy đổi.

Các kết quả này đang tiếp thêm động lực cho sự quan tâm ngày càng lớn đối với lĩnh vực đồng của Namibia, trong bối cảnh các công ty khai khoáng và nhà đầu tư toàn cầu đang ráo riết tìm kiếm nguồn cung khoáng sản chiến lược mới cần thiết cho xe điện, cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo và công nghệ pin.

Nhu cầu đồng đã tăng mạnh trong những năm gần đây khi các chính phủ và ngành công nghiệp tích cực thúc đẩy điện khí hóa và các hệ thống năng lượng sạch, khiến sự chú ý ngày càng đổ dồn vào những quốc gia giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác và môi trường khai khoáng tương đối ổn định.

Theo báo cáo từ chuyên trang African Mining Market, công ty Midas Minerals cho biết hoạt động khoan ở phần mở rộng phía tây của mỏ T-13 cũng đang bắt đầu hé lộ một khu vực khoáng hóa tiềm năng quan trọng khác. Một hố khoan lấp đầy đầu tiên cách khu vực lõi chính khoảng 600 mét về phía tây đã ghi nhận đoạn quặng dài 27 mét với hàm lượng đồng quy đổi trung bình 1,46% ở độ sâu 286,8 mét, trong đó có một khúc dài 6 mét chứa hàm lượng lên tới 3,20%.

Dự án Otavi Copper nằm trong khu vực Otavi Mountain Land của Namibia, nơi vốn nổi tiếng với hoạt động sản xuất đồng hàm lượng cao và cơ sở hạ tầng khai khoáng sẵn có. Namibia đang ngày càng trở thành điểm thu hút với giới đầu tư ngành mỏ tại châu Phi nhờ sự ổn định chính trị, chính sách tài khóa hỗ trợ và ngành khai khoáng lâu đời.

Trước đó, Midas Minerals đã công bố ước tính trữ lượng ban đầu tại mỏ T-13 là 10,5 triệu tấn quặng với hàm lượng trung bình 1,6% đồng và 21 gram bạc mỗi tấn. Nguồn tài nguyên này ước tính chứa khoảng 169.000 tấn đồng và 7,1 triệu ounce bạc.

Giám đốc điều hành của Midas Minerals, ông Mark Calderwood, cho biết kết quả thăm dò mới nhất liên tục vượt kỳ vọng. “Việc khoan thăm dò bổ sung tại vùng lõi chính có hàm lượng cao của mỏ T-13 tiếp tục mang lại kết quả tốt hơn mong đợi, đạt khoảng 4% đồng quy đổi trên các khoảng khoan rộng,” ông Calderwood chia sẻ.

Ông cho biết thêm rằng việc khoan thăm dò tại khu vực phía tây của mỏ đang ngày càng chỉ ra một vùng quặng có hàm lượng cao hơn, có thể mở rộng đáng kể hệ thống khoáng hóa tổng thể.

Việc tăng cường khoan thăm dò này phản ánh cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các công ty mỏ trên toàn cầu nhằm đảm bảo nguồn cung đồng cho tương lai, trong bối cảnh quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra nhanh chóng và nhu cầu khoáng sản chiến lược tiếp tục tăng cao.