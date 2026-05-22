Dấu mốc lịch sử của Điện Máy Xanh: Được UBCKNN chấp thuận hồ sơ IPO chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu, giá dự kiến 80.000 tương đương P/E 2026 chỉ xấp xỉ 10 lần

Với số lượng chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu, dự kiến Điện Máy Xanh huy động được khoảng 14.360 tỷ đồng, trở thành thương vụ IPO hàng tỷ đô đầu tiên trong năm 2026. Quy mô vốn hóa dự kiến hơn 102.460 tỷ đồng, DMX hứa hẹn sẽ góp mặt trong rổ chỉ số VN30 khi đạt điều kiện niêm yết trên 6 tháng.

Theo phương án được phê duyệt, DMX sẽ chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu phổ thông ra công chúng với mức giá chào bán là 80.000 đồng/cổ phiếu. Với thương vụ này, CTCP Chứng khoán Vietcap đóng vai trò là tổ chức tư vấn và đại lý phân phối chính. Nếu thương vụ chào bán diễn ra thành công toàn bộ, DMX sẽ huy động được hoảng 14.360 tỷ đồng, lớn nhất trong số các thương vụ IPO trong 5 năm trở lại đây.

Theo bản cáo bạch vừa được công bố, mục đích chào bán nhằm tăng tính minh bạch, uy tín và thương hiệu của DMX. Việc này còn tạo điều kiện để công ty tăng khả năng tiếp cận đa dạng các nguồn vốn, phục vụ chiến lược tăng trưởng. Bên cạnh đó, nguồn vốn bổ sung sẽ giúp DMX nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sau giai đoạn thị trường thiếu vắng những thương vụ IPO chất lượng, sự xuất hiện của một doanh nghiệp bán lẻ đầu ngành như DMX như một làn gió mới giải tỏa cơn khát hàng hóa chất lượng trên sàn chứng khoán.

Quý 1/2026, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Điện Máy Xanh đã bứt phá mạnh mẽ, tăng trưởng lần lượt 30% và 49% so với cùng kỳ. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế đạt 2.219 tỷ đồng, giúp DMX hoàn thành 30,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 3 tháng, minh chứng cho sức khỏe tài chính vững mạnh và tiềm năng tăng trưởng bền bỉ dựa trên chiều sâu vận hành.

Theo báo cáo phân tích mới nhất của CTCK Vietcap dựa trên kết quả thực tế trong Quý 1 (tăng trưởng 49%), dự phóng LNST 2026 có khả năng đạt 9.324 tỷ đồng, tương ứng P/E 2026 chỉ xấp xỉ 10 lần . Nếu đạt được con số lợi nhuận này, thì rõ ràng, đây là mức định giá tốt cho một doanh nghiệp bán lẻ đầu ngành có mục tiêu tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận 2 chữ số trong 5 năm tới.

DMX được thị trường nhìn nhận là xương sống tài chính của MWG khi đóng góp tới 80% lợi nhuận cho hệ sinh thái MWG. Dòng tiền tự do của doanh nghiệp dự kiến đạt 6.877 tỷ đồng trong năm 2026.

Ngay trong năm 2026, DMX dự chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 40%/mệnh giá, tương ứng 4.000 đồng/cổ phiếu. Với mức giá IPO là 80.000 đồng/cổ phiếu, khoản cổ tức này sẽ mang đến lợi suất lên đến 5%. DMX cũng đưa ra thông điệp cam kết chi trả cổ tức bằng tiền mặt hàng năm với tỷ lệ tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế, khẳng định vị thế một tài sản sinh lời bền vững cho cổ đông.

Mục tiêu đến 2030, DMX cam kết tăng trưởng kép doanh thu 11%/năm và LNST 16%/năm, mức cam kết tăng trưởng hiếm có trong ngành bán lẻ Việt Nam. Dựa trên 5 trụ cột tăng trưởng mới, DMX khẳng định vị thế dẫn dắt và trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu cho danh mục đầu tư dài hạn của các định chế tài chính trong và ngoài nước.