Khoan sâu xuống đáy sa mạc, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng 70 triệu thùng

Ai Cập vừa công bố phát hiện một mỏ dầu khí lớn tại khu vực sa mạc phía Tây, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động vì căng thẳng địa chính trị và nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Giới chức nước này đánh giá đây là phát hiện lớn nhất của Công ty Dầu khí Agiba trong vòng 15 năm qua, đồng thời được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố vị thế của Ai Cập trên bản đồ năng lượng khu vực.

Theo Bộ Dầu khí và Tài nguyên khoáng sản Ai Cập, mỏ mới được phát hiện thông qua giếng thăm dò Bustan South-1X do Công ty Dầu khí Agiba thực hiện bằng giàn khoan EDC 9 của Công ty Khoan Ai Cập. Agiba hiện là liên doanh giữa Tập đoàn Dầu khí Ai Cập và tập đoàn năng lượng Eni của Italy.

Ước tính sơ bộ cho thấy mỏ này chứa khoảng 330 tỷ feet khối khí tự nhiên cùng khoảng 10 triệu thùng dầu ngưng tụ và dầu thô. Tổng trữ lượng quy đổi được cho là tương đương khoảng 70 triệu thùng dầu.

Giới chức Ai Cập cho biết phát hiện mới nằm cách các cơ sở sản xuất và hệ thống đường ống hiện hữu chỉ khoảng 10 km. Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát triển dự án và giảm chi phí đầu tư hạ tầng kết nối, qua đó cho phép sớm đưa mỏ vào khai thác thương mại.

Bộ Dầu khí Ai Cập nhận định kết quả này phản ánh hiệu quả từ các chính sách ưu đãi mới dành cho các tập đoàn năng lượng quốc tế. Trong thời gian gần đây, Cairo đã khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng hoạt động thăm dò tại các khu vực liền kề với những mỏ hiện có nhằm giảm chi phí khoan thăm dò và đẩy nhanh tiến độ khai thác.

Trong hai năm qua, Agiba đã liên tục mở rộng hoạt động khoan tại sa mạc phía Tây và ghi nhận nhiều phát hiện mới. Nhờ đó, sản lượng dầu thô của công ty đã tăng lên khoảng 32.000 thùng/ngày vào cuối năm ngoái, mức cao nhất trong ba năm trở lại đây.

Đáng chú ý, đây không phải phát hiện lớn duy nhất của Ai Cập trong năm nay. Trước đó vào tháng 4, Eni cũng thông báo phát hiện một mỏ khí đốt quy mô lớn ngoài khơi Địa Trung Hải của Ai Cập, cách bờ biển nước này khoảng 70 km. Mỏ này được ước tính chứa khoảng 2.000 tỷ feet khối khí đốt cùng khoảng 130 triệu thùng chất ngưng tụ đi kèm.

Các phát hiện liên tiếp diễn ra trong bối cảnh thị trường dầu khí toàn cầu đang chịu tác động mạnh từ căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là xung đột liên quan đến Iran. Lo ngại về nguy cơ gián đoạn các tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược đã khiến giá dầu và khí đốt tăng mạnh trong thời gian qua.

Theo số liệu thị trường, giá dầu Brent đã tăng hơn 50% kể từ đầu năm, có thời điểm tiến sát mốc 120 USD/thùng vào cuối tháng 3. Ngân hàng Thế giới hiện dự báo giá năng lượng toàn cầu năm nay sẽ cao hơn khoảng 24% so với năm 2025, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong vòng bốn năm.

Trong khi đó, giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu cũng tăng đáng kể do lo ngại nguồn cung từ khu vực Vùng Vịnh và Đông Địa Trung Hải có thể bị ảnh hưởng. Điều này tạo thêm áp lực đối với các quốc gia sản xuất năng lượng như Ai Cập trong việc duy trì và mở rộng sản lượng khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Theo The National